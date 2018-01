Vyzkoušeli jsme nový HTC Vive Pro. Je jasně lepší, brýle již nepřekáží

První, čím headset Vive Pro zaujme, je velikost - oproti původnímu Vive je větší. Za nás tuto vlastnost hodnotíme pozitivně, protože zatímco do původního headsetu jsme se jen obtížně dostávali s dioptrickými brýlemi, zde to není žádný problém.

Na obličeji headset navíc sedí větší plochou, a proto pohodlněji. Inovovaný je i systém popruhů držících headset na hlavě, víceméně odpovídá příplatkovému „deuxe strap“ původního modelu. I díky němu je hmotnost lépe rozložena na hlavě a netlačí tolik na obličej.

Nový je i způsob ovládání vzdálenosti čoček (a zobrazovacích prvků), nyní k tomu slouží tlačítko, po jehož stisknutí se zruší aretace, a otočný ovladač pro úpravu vzdálenosti.

Součástí headsetu jsou i výklopná supraaurální sluchátka (leží plochou náušníků na boltci). Zvukovou kvalitu z několika málo softwarových ukázek neposoudíme, nicméně hlasu bylo rozumět a velmi dobře fungoval i systém pro udržení přirozené zvukové lokalizace - při pohybech hlavy tak zvuky zněly stále ze stejného místa a nestěhovaly se jako při poslechu s běžnými sluchátky.

Vestavěné mikrofony s potlačením okolního hluku také podle všeho odváděly dobrou práci, ostatní nám během interaktivních ukázek rozuměli.

Zásadní změnou je pak rozlišení samotných OLED zobrazovačů, na každé oko připadá 1 440 x 1 600 pixelů, což je oproti původním 1 080 x 1 200 nárůst o 78 procent. Rozdíl je poznat okamžitě, u obrazu je méně vidět struktura obrazu (stále je však poměrně jasně zřetelná) a má mnohem ostřejší kresbu, což se projeví například lepší čitelností zobrazeného textu.

HTC vylepšený Vive Pro zatím nesměřuje na hráče, ale na profesionální aplikace. Pravděpodobně ze dvou důvodů. Prvním je předpokládaná vyšší cena oproti originálnímu modelu. A druhým je samotné vysoké rozlišení, které klade vyšší nároky na výkon grafické karty a to by mohl být u náročnějších herních titulů zásadní problém. Při renderování graficky jednoduššího prostředí simulátorů a manipulaci s 3D modely to taková překážka nebude.

Na čelní stěně headsetu také naleznete dvě kamery (dříve byla jen jedna), které zatím v ukázkách nebyly nijak využity, ale v budoucnosti budou nejspíše pomáhat s přesnou lokalizací v prostoru, případně budou využity v aplikacích s rozšířenou realitou - uvidíte tak kombinaci přirozeného pohledu do okolí doplněné renderovanými virtuálními prvky.

Bohužel nezměnilo užší zorné pole, díky čemuž si snadno uvědomíte, že realita, na kterou koukáte, je pouze virtuální.