PŘÍMÝ PŘENOS: Největší vzducholoď Zeppelin právě přilétá do Prahy

V pátek do Prahy dorazila největší létající vzducholoď na světě Zeppelin NT. Ráno v šest hodin dvacet minut vyrazila ze svého domovského letiště v německém Friedrichshafenu a průměrnou rychlostí 30 knotů/uzlů (cca 56 km/h) se přiblížila do Prahy. Ve 14:03 se nacházela nad Příbramí, ve 14:13 nad Dobříší. Naproti vzducholodi se z Točné vydala slavná Baťova Electra. Na Flightradaru ji najdete pod označením N241M.

Podle letového plánu měla na letišti v pražských Letňanech zakotvit ve 14:20 (čas se může samozřejmě změnit) na dráze 23. Došlo ke změně, vzducholoď nakonec přes centrum poletí a přistane kolem 15. hodiny. Na letiště se měla přiblížit od východu a pokud se neotočí vítr, přistane na dráze 05. V hlavním městě bude pobývat několik dnů. V plánu je sedm vyhlídkových letů na každý den.

Sledujte PŘÍMÝ PŘENOS Mezi 14:00 a 15:00 uvidíte v přímém přenosu přistání vzducholodi na Letišti Letňany.



uvidíte v přímém přenosu přistání vzducholodi na Letišti Letňany. Přibližně v 16:45 vzducholoď odstartuje k „plavbě“ směr Slapy. Pokud to bude technicky možné, přineseme vám stream z celého letu, přímo z paluby vzducholodi.

Na Technetu můžete v přímém přenosu sledovat odpolední přílet vzducholodi. Chystáme i video přenos z letu kolem 17. hodiny. Ale všechno bude záležet na technických a povětrnostních podmínkách.

Aktuální informace vám přineseme na této stránce. Vzducholoď má imatrikulaci DLZZF a průběh poslední fáze letu bylo možné opět sledovat například na FlightRadaru24.

Do Prahy Zeppelin přiletí přes vstupní bod ROMEO (oblast napojení jihozápadní části pražského okruhu na D1) vstoupí do CTR Kbely. Po příletu na letiště Letňany (LKLT) bude vzducholoď ukotvena k mobilní rampě, která do Letňan z Německa již dorazila.



Největší na světě

Zeppelin je opravdový nebeský obr s objemem 8 425 m³ a délkou 75 metrů, což ze stroje dělá největší dnes létající komerční vzducholoď na světě. Konstrukce je poloztužená a nosným plynem je helium. To je výrazný rozdíl oproti tragicky zničené vzducholodi Hindenburg. Jak vysvětluje jeho pilotka Katharine Boardová: „Hindenburg měl ztuženou konstrukci a byl naplněn hořlavým vodíkem. My dnes používáme poloztuženou konstrukci a nehořlavé helium, což ze Zeppelinu dělá nejbezpečnější dopravní prostředek na světě.“

Motory, ovládací panely a kabina jsou připevněny přímo ke konstrukci. Kabina pojme kromě pilota a stevarda až 12 pasažérů. Nechybí samozřejmě toaleta.

Vzducholoď má certifikát evropského i amerického úřadu stanovující předpisy v letectví - EASA (European Aviation Safety Agency) i FAA (Federal Aviation Administration).

Je určena ke komerčním letům ve třídě Commuter, tam spadají vícemotorové vrtulové letouny pro takzvanou sběrnou dopravu s maximálně 19 sedadly.

Vzducholoď je vybavena systémem řízení letu fly-by-wire (FBW), který nahrazuje ruční ovládání stroje elektronickým řízením. Je schválena pro Řízení jediným pilotem za podmínek VFR (denní i noční provoz).

Pohání ji tři motory Textron Lycoming o výkonu 147 kW. Maximální dosažitelná rychlost je 125 km/h.

Největší komerční vzducholoď světa Zeppelin NT.

Od roku 2001, kdy provozovatel lodi Deutsche Zeppelin-Reederei začal pořádat komerční lety, se v Zeppelinu NT proletělo na čtvrt milionu cestujících po celém světě. Domovská základna vzducholodě Zeppelin NT je na břehu Bodamského jezera v německém Friedrichshafenu – v místě, odkud Ferdinand von Zeppelin poslal k nebi svou první vzducholoď a později i slavný Hindenburg.

Soutěž pro veřejnost

Pražská akce je sice veřejnosti nepřístupná, ale pro fanoušky těžké techniky bude na facebookovém profilu Zeppelin CZ připravena soutěž o mobilní telefony. Vyhrají tři nejlepší snímky vzducholodě nad Prahou.

Typy vzducholodí Základní rozdělení vzducholodí podle konstrukčního řešení Neztužená vzducholoď – doutníkové těleso s nosným plynem udržuje svůj tvar pouze díky přetlaku tohoto plynu.



Poloztužená vzducholoď – doutníkové těleso je připevněno na pevný kýl udržující podélný tvar, menší přetlak nosného plynu pak udržuje samotný objemový tvar doutníkového tělesa. Součástí konstrukce poloztužené (i neztužené) vzducholodě jsou tzv. balonety (vzduchem plněná tělesa uvnitř vzducholodě), pomocí kterých se udržuje (reguluje) přetlak nosného plynu.

Ztužená vzducholoď – základem konstrukce je dostatečně tuhá kostra doutníkového tvaru, ať kovová či dřevěná, uvnitř které je umístěna řada plynových oddílů. Kostra je pak potažena hliníkem (duralem) nebo plátnem.

S přispěním Jana Dvořáka.