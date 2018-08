Skvělý nápad zabíjí nedostatky. Osobní cloud WD není pro každého

WD sice MyCloud Home označuje jako „osobní cloudové úložiště“, v obchodech však bývá uváděno jako síťové úložiště, neboli NAS. A to testované zařízení je i není.

Otestovali jsme verzi nazvanou Duo o kapacitě 4 TB. Duo značí osazení dvojicí pevných disků, u kterých se při instalaci můžete rozhodnout pro konfiguraci JBOD (užitná kapacita bude 4 TB, ale poškození kteréhokoli z disků znamená ztrátu všech dat), nebo RAID 1, tedy zrcadlení (užitná kapacita je 2 TB, poškození jednoho z disků neznamená ztrátu dat).

My doporučujeme RAID 1 a v tomto režimu jsme disk i používali.

Bez internetu a aplikací ani ťuk

Stačí připojit ethernetový kabel a zařízení zapojit do elektrické zásuvky. Během „bootování“ si ve webovém prohlížeči vytvoříte účet na portálu MyCloud a opsáním unikátního kódu k účtu připojíte své úložiště. Jiná cesta není, vlastní konfigurační rozhraní MyCloud Home nemá, vše nastavujete skrze portál.

Dalším krokem je instalace aplikací. Do počítače s Windows patří WD Discovery, do telefonu My Cloud Home. Pokud čekáte podobné aplikace, budete zklamáni, každá je jiná a slouží k něčemu jinému.

USB porty slouží jen pro zkopírování celého obsahu externího disku do MyCloud Home. Rozšířit takto sdílený prostor není možné.

WD Discovery je k napojení úložiště jako síťového disku, má to však háček. Síťovou jednotku najdete v průzkumníku počítače jen po dobu spuštěné aplikace, nejde o klasické SMB sdílení. Takto vzniklou jednotku lze používat celkem bez omezení, během testu se nám však jednou bez našeho přičinění „přejmenovala“ na jiné písmeno, což může být v některých případech nepříjemné.

Výhodou takového řešení je, že takto připojenou síťovou jednotku můžete využívat bez ohledu na to, zda je počítač připojen ke stejné síti jako MyCloud Home. Prostřednictvím portálu se automaticky namapuje odkudkoli, kde máte připojení k internetu (aniž byste museli řešit veřejnou IP adresu nebo cokoli jiného).

Rozdíl je pouze v tom, že při provozu ve stejné síti je funkce limitována rychlostí disku a lokální sítě, zatímco při „vzdáleném připojení“ je omezena rychlostí internetové přípojky na obou stranách, případně i rychlostí služby jako takové.

Aplikace My Cloud pro Android. Při uploadu souborů na disk je nelze přejmenovat, což je škoda.

V našem případě se rychlosti ve vnitřní síti pohybovaly okolo 460 Mbit/s pro čtení, 235 Mbit/s pro záznam u velkých souborů. Rychlosti rapidně klesají při zápisu malých souborů - dostali jsme se až na 20 Mbit/s při zápisu i čtení, což je hodnota téměř směšná. Při běžném provozu to nemusí vadit, ale u větších záloh to bude zdržovat.

Při vzdáleném přístupu přes symetrickou optickou přípojku s rychlostí 50 Mbit/s (Dragon Internet) odpovídala maximální naměřená rychlost přenosu limitům této přípojky. I z dovolené či služební cesty se k doma uloženým datům můžete dostat velmi rychle.

Nevýhodou tohoto řešení je, že síťový disk není viditelný jiným zařízením v síti, včetně chytrých televizorů a mediacenter, respektive všech zařízeních, kam nemůžete nainstalovat aplikaci od WD. Pro přehrávání multimedií je třeba aktivovat aplikaci Plex, která je sice vynikající, musí ji však podporovat i přehrávací zařízení.

Uvnitř najdete dva disky Western Digital řady RED (určené pro NASy), ventilátor a desku s elektronikou.

Nutno podotknout, že například s FireTV Stick s přehrávací částí mediacentra Plex na druhé straně to fungovalo výborně, včetně více stop titulků i zvuku. MyCloud Home má dostatek výkonu (čtyřjádrový procesor RealTek na 1,4 GHz a 1 GB RAM), takže je prvoz mediaserveru příjemně svižné. Zamrzí jen nutnost na disku překopírovat multimediální soubory do připravené struktury adresářů Plex, systém si ostatní složky „neočuchá“ a videa v nich ignoruje. Při použití více uživateli na více zařízení si musíte koupit licenci.



Záloha vašich cloudových úložišť na domácích discích

MyCloud Home dovede na pár kliknutí zálohovat data z vašich cloudových úložišť, jako je jako OneDrive, DropBox, nebo Google Drive, ukládat vám může i fotky a videa z Facebooku nebo Instagramu. Všechna tato data, která máte na discích v serverech provozovatele služeb můžete mít zazálohovaná i na pevných discích doma.

Výběr importu ze služeb v aplikaci WD Discover ve Windows 10.

Spouštění zálohování v aplikaci WD Discovery (pro Windows) je otázkou několika kliknutí a vyplněním přihlašovacích údajů k dané službě.

Po prvním nastavení se veškerý obsah úložišť stáhne na disky MyCloudu, což v závislosti na službě, rychlosti připojení a množství dat může trvat i několik hodin. Například z OneDrive se nám 121 GB rozličných dat stahovalo zhruba šest a půl hodiny. Přenosová rychlost byla kolem 43 Mbit/s, což poměrně odpovídá propustnosti použité internetové přípojky (minus běžný pracovní provoz).

Jenže o chvíli později může přijít překvapení. Jde o je jednorázový import, který jednou proběhne, můžete jej opětovně spustit, ale není to synchronizace. Jinak to z této aplikace nastavit nelze.

Pro opravdovou synchronizaci musíte do mobilní aplikace My Cloud (nebo na portál My Cloud), kde v záložce „v možnostech nastavení“ kliknete na „spravovat služby“ a tam na „Import ze sociálních sítí a Cloudu“ a teprve tam spustíte tu zálohu, kterou jsme měli od začátku na mysli - všechny nové soubory se budou z připojených služeb nahrávat i na disky MyCloud.

Tato záloha probíhá do jiného adresáře, takže jsme oněch 121 GB z OneDrivu stahovali znovu, tentokrát podstatně pomaleji, rychlostí zhruba 6 Mbit/s (což na průběžnou synchronizaci stačí). Průšvih je, že 121 GB jsme po dobu testování nikdy nestáhli. Synchronizace se vždy po nějaké době zastavila, po vypnutí/zapnutí služby opět chvíli pokračovala, ale úplné záloze jsme se za několik týdnů pokusů ani nepřiblížili (finále 12,5 GB). Totéž lze říci i o Google Drive, ačkoli zde se dat stáhlo objemově více (22,4 GB z 54 GB), nikdy ne všechna.

Co funguje spolehlivě, je záloha fotografií a videí z chytrého telefonu, vyzkoušeli jsme verzi pro Android na Samsung Galaxy S9+. Zálohu je vždy třeba zahájit spuštěním aplikace My Cloud Home, kterou pak můžete zavřít, ale bez tohoto impulsu záloha automaticky nezačne.

Systém bohužel zálohuje jen hlavní složku, kam se ukládají fotky a videa z hlavní aplikace telefonu, pokud natáčíte například pomocí aplikace Open Camera a soubory vytváří do vlastního adresáře, součástí zálohy nejsou. Což je zbytečná a velmi hloupá chyba. Na zálohu zpráv, kontaktů, nastavení a dalších dat chytrého telefonu MyCloud využít také nejde.

Z aplikací ještě stojí za zmínku integrace služby IFTTT, s jejíž pomocí může MyCloud Home vytvářet podmíněné akce. Například stáhnout přílohu z příchozí pošty (na GMail), nebo stáhnout nově publikovaný obrázek či video na Instagramu.



Závěr: dobrý směr, ale horší začátek cesty

Pokud by vše fungovalo tak, jak by mělo, bylo by WD MyCloud velmi zajímavé síťové úložiště moderní doby. Jedna jednotka dokáže „zálohovat“ celou rodinu, stačí ostatní členy rodiny „pozvat“ emailem a ti si pak nastaví zálohování účtů do vlastního osobního cloudu.

Jenže v současné chvíli WD MyCloud nefunguje úplně tak, jak bychom si představovali. Synchronizace sociálních sítí je nespolehlivá a rychlost disku při spojení přes WD Discovery je u velkých souborů slušná, u malých však pomalá. Ve jménu absolutní jednoduchosti také nelze mnoho věcí nastavit - škoda, že se nedá aplikace přepnout z režimu „jsem lama“ do režimu „vím, co dělám“, úplná absence některých možností je podle nás zbytečná.

Pokud však chcete zálohovat fotky a videa z telefonů, snadno odkudkoli přistupovat ke svým doma uloženým datům a vybudovat si multimediální knihovnu v Plex Media Centre, pak může WD MyCloud posloužit poměrně dobře. Za velké „plus“ lze totiž počítat i jednoduchost zprovoznění celého systému.