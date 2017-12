Tipy na zajímavé weby: Vytvořte si stylové webové PF

Vánoční a novoroční přání on-line

Jste-li příznivci vánočních a novoročních přání, máme pro vás tip, jak letos popřát rodině, známým či kolegům zcela jinak. Brněnská společnost Webnode totiž spustila novou službu, se kterou si naklikáte vlastní novoročenku raz dva jako webovou stránku. Ta potom bude dostupná všem na internetu. Digitální verze jsou nejen hravé a umožňují využít kreativitu, ale také vás jejich tvorbou vedou a snadno se šíří i mezi větší počet lidí.

Tvorba přání s touto službou se odehrává v několika krocích. Protože je vystaveno na internetu, získáte svoji jedinečnou adresu. Tu si sami zvolíte (např. vanocniprani2.webnode.cz) a zadáte registrační údaje jako je e-mail a heslo. V dalším kroku kliknete na volbu webové stránky a následně vpravo nahoře vyberete jednu ze sedmi dostupných předpřipravených šablon. Tu lze dále upravovat, a tak například místo obrázku je možné nahrát vlastní fotografie, které jste si střádali během celého roka. A nyní je na řadě text. Ten je již vložen (bohužel nelze posouvat) a vy ho máte možnost upravit podle svého. Fantazii se však meze nekladou a vy se tak můžete seberealizovat. Na novoročenku totiž máte možnost přidat video, seznam předsevzetí, odpočet času do Nového roku či jednoduchý dotazník. Jakmile jste hotoví, přání tlačítkem vpravo nahoře zveřejníte. O jeho šíření mezi známé se však musíte postarat již sami. Chcete-li se pochlubit velké skupině lidí, potom doporučujeme využít sociální sítě či hromadný e-mail. Ostatně ten lze využít i pro osobní oslovení s možností odkázat na vaše webové PF.

Podobné weby Přání.albi.cz - vánoční přání od Albi

Dubánci.cz - generátor vánočního přání

Právo na vaší straně



Vašenároky.cz – www.vasenaroky.cz

Přiletěli jste domů z dovolené a zjistili, že máte poškozené kufry. Letiště vám odmítlo vyplatit kompenzaci. Reklamovali jste zakoupené šaty, které se rozpadly už po dvou týdnech nošení, ale obchodník odpověděl, že jste je špatně nosila? Dluží vám někdo peníze a můžete to dokázat? Řešíte podobné záležitosti a nedaří se vám to? Zkuste to jinak.

Existuje řada možností, kdy jste jako soukromá osoba mohla být poškozena a firmy vás tahají za nos a nechtějí uznat náhradu. Aby se s těmito subjekty snadněji bojovalo, existují různé organizace či spolky, které vás mohou zastoupit. Jestliže jste tak vyčerpali všechny své možnosti, či takového problémy nechcete řešit a domníváte se, že právo stojí na vaší straně, svěřte se do péče třeba webu Vašenároky.cz. Ten zajišťuje získání finančního odškodnění, na něž máte nárok v případě, že jste byli poškozeni jednáním obchodníků, institucí či státu. Pokrývají veškeré oblasti života, jsou zcela bez nákladů a zbytečné administrativy. Poškozeným pomáhá již od roku 2013 a řešili tisíce případů s úspěšností 96 %. Vy s nimi vše řešíte v pohodlí domova a v případě neúspěchu, tedy že ani jim se nepodaří vaše právo prosadit, nic neplatíte. V případě úspěchu si z vymožené částky strhnou od 5 do 25 % v závislosti na případu, jako svoji provizi.

Podobné weby Vašestížnosti.cz – mimosoudní řešení sporů

Asociace-sos.cz – sdružení obrany spotřebitelů

Screenshoty s automatickým nahráním na web

Clipular.com – www.clipular.com

Pořídit si screenshot zvládnete raz dva díky klávese Print Screen. Existuje i celá řada programů a webových služeb pro snímky obrazovky displeje, avšak jen málokteré umí snímek také automaticky nasdílet. A právě na to se specializuje Clipular.com.

Služba je určena pro internetový prohlížeč Chrome. Nejprve se musíte bezplatně zaregistrovat, či přihlásit svým účtem na Facebooku případně Google. To je z důvodu, aby systém mohl automaticky následně pořízené snímky nahrávat na úložiště, odkud budou jednoduše dostupné pro vaše přátele či známé, případně kolegy. Po instalaci doplňku si stačí nastavit klávesovou zkratku pro pořízení obrázku – vítaná je funkce pro zachytávání k okrajům. Následně máte možnost snímek oříznout. Po automatickém nahrání se odkaz na něj zkopíruje do schránky Windows. Díky tomu ho lze poté poslat, například e-mailem či nasdílet na sociální síti.

Podobné weby Webpage Screenshot in Firefox – screenshotovací nástroj pro Firefox

WP Screenshot – screenshoty pro Chrome

Uwwwízlo v síti

GDPR již příští rok zasáhne dvě třetiny tuzemských podnikatelů – nejste náhodou mezi nimi? Proč ho musí zavést, co to pro ně znamená, co pro vás jako běžného člověka a co to GDPR vlastně je? Snadnou a pochopitelnou formou se to dozvíte na webu GDPRbezobav.cz.

Je firma či podnikatel, se kterou chcete spolupracovat, svěřit jí rekonstrukci domu apod. opravdu ta, za kterou se vydává? Není náhodou v insolvenci? A chcete o ní získat maximum dalších veřejně dostupných informací, a přitom je nehledat na různých místech? Potom využijte web Firmo.cz, kde vše najdete v přehledné formě a pohromadě.

Vkládat nabídky na pronájem či prodej nemovitosti jednu za druhou na různé servery je nejen zdlouhavé, ale především neefektivní. Využít však můžete službu Realitnírevoluce.cz, kde to uděláte jednou a služba se automaticky postará o vložení na 60 serverů v ČR.