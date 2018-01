Nová wi-fi 802.11ax slibuje 40% nárůst rychlosti. WPA 3 zvýší bezpečnost

Rychlejší a bezpečnější, to jsou hesla, která mají v roce 2018 provázet populární bezdrátovou síť wi-fi. První věta by se také dala shrnout do dvou zkratek: 802.11ax a WPA 3. Právě tyto dvě technologie byly představeny široké veřejnosti na veletrhu spotřební elektroniky CES společností Intel.

Intel představil nový standard bezdrátové sítě wi-fi.

Formát 802.11ax přináší vedle dalšího zrychlení především lepší práci v prostředí, kde je velké množství přístrojů připojených k wi-fi.

Podle dostupných informací se tak má zvýšit maximální propustnost až o 40 procent ze 433 na 600 Mb za sekundu. Trik, který umožní až čtyřnásobně zrychlit komunikaci mezi příslušně vybavenými přístroji, spočívá v lepším řízení práce s daty. Konkrétně umožní nový standard 802.11ax v prostoru zahlceném signálem na volných frekvencích 2,4 a 5 MHz řídit přenášení efektivněji tak, aby se jednotlivé komunikační kanály „nepřekřikovaly“, ale aby byla data odeslána do konkrétních zařízení.

I díky tomu umožní 802.11ax snížit spotřebu a tím zvýší životnost baterie u mobilů, notebooků a dalších mobilních zařízení s integrovanou i externí síťovou kartou.

Společnost Intel, která na CESu technologii 802.11ax představila, zároveň slíbila, že by se nový standard mohl v jejích čipových sadách objevit na začátku příštího roku. Podle organizace Wi-Fi Aliance, která se o tento bezdrátový standard stará, ještě sice není nová technologie hotová, ale podle jejího návrhu (tzv. draft ve verzi 2.0) se již nyní připravují produkty, které se mohou již záhy objevit. Ostatně tak to bylo i v případě předchozích standardů. Když byl pak přijat finální standard, firmy to vyřešili novým firmwarem.

Lepší zabezpečení

Druhá novinka WPA3 se týká zabezpečení komunikace bezdrátové sítě. Pokud si uvědomíme, že poslední bezpečnostní standard WP2 byl přijat již v roce 2004, bylo na čase.

Novinka tak přináší silnější šifrování, které využívá 192bitový šifrovací klíč. WPA3 má také omezit počet pokusů, pokud se někdo snaží překonat zabezpečení pomocí hesla tím, že zkouší tzv. slovníkový útok. V neposlední řadě bude nový standard lépe pracovat s nastavením zabezpečení chytrých přístrojů v rámci internetu věcí (IoT). V neposlední řadě pak má lépe ochránit uživatele, kteří se k internetu připojují prostřednictvím veřejných sítí.