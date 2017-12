Byt bez drátů. Se zásuvkou od TP-Linku září wi-fi přímo ze stěny

Se stoupajícími nároky na připojení k internetové síti je dobré na datové rozvody myslet již při stavbě či rekonstrukci bytu nebo domu. Ideální je, pokud do každé místnosti vede minimálně jeden ethernetový kabel. Ten může být zakončen buď klasickou RJ-45 zásuvkou pro připojení jakéhokoli síťového zařízení, nebo právě vestavitelným bezdrátovým přístupovým bodem. Vyzkoušeli jsme EAP115-Wall od TP-Linku.

Přístupový bod EAP115-Wall

Jedná se o jednoportovou RJ-45 zásuvku, ve které je integrovaný i přístupový bod (AP = Access Point) WiFi 802.11 b/g/n. Ten odbavuje komunikaci se všemi wi-fi zařízeními v dosahu a po kabelu ve stěně tato data předává routeru nebo switchi, který máte schován v komoře nebo technické místnosti - tam, kde se sbíhají druhé konce rozvedených datových kabelů. Po datovém kabelu je přístupový bod i napájen PoE, což usnadňuje instalaci. Stačí zapojit ve stěně připravený ethernetový kabel s konektorem, vložit AP do instalační krabice, dotáhnout dva šrouby a nacvaknout přední kryt.

Co je potřeba?

Z hlediska fyzické instalace je třeba pamatovat na to, že krytka přístupového bodu je půdorysně větší než běžná ethernetová zásuvka (nebo třeba vypínač světla), a proto se nevejde do sdružených (skupinových) dvoj či trojrámečků. Což je trochu škoda, ethernetový kabel v novostavbách vede často do trojkombinace zásuvka 240V, anténní rozvod, datový rozvod, a tak by se možnost zacvaknout do standardního trojrámečku například od ABB docela hodila. Pokud s tím ale počítáte, není to problém.

Pak je třeba pamatovat, že přístupový bod (AP) není router - funkci routování tak musí zastat jiné zařízení. A také to, že testované AP je třeba napájet po datovém kabelu (PoE) a že vyžaduje napájení ve standardu 802.3af (nikoli tedy Passive PoE).

V testu použitý PoE switch TL-SG108PE

Na druhé straně kabelů tak potřebujete buďto router s PoE výstupy, nebo obyčejný router a switch s PoE napájením, nebo obyčejný router a PoE injektory pro každé AP. My jsme vyzkoušeli druhou variantu, routování jsme nechali na běžném wi-fi routeru TP-Link Archer C9 (u kterého jsme vypnuli „rádia“) a o napájení se staral switch TL-SG108PE od stejného výrobce.

Jak to funguje

Do malých bytů 1+1/1kk či 2+1/2kk stačí instalovat jeden AP, ve velkých bytech či domech je dobré pokrýt prostor více AP, klidně každou místnost jedním. Pomocí aplikace EAP Controller je lze snadno nastavit tak, že sdílejí nastavení bezdrátové sítě a připojené zařízení vždy automaticky obsluhuje nejbližší přístupový bod. S jedním přístupovým bodem se bez aplikace obejdete, vše snadno nastavíte ve webovém rozhraní. My jsme měli k vyzkoušení jen jeden EAP.

Nevýhodou letošního modelu je, že pracuje pouze v pásmu 2,4 GHz, nikoli v rychlejším a méně obsazeném 5 GHz pásmu. To může být problém, pokud chcete bezdrátově streamovat 4K video, přenášet obrovská kvanta dat, nebo bydlíte v místě, kde máte 2,4 GHz prostor výrazně zaplněn (5 GHz zatím bývá volnější).

K jednomu AP jsme měli bezdrátově připojeny dva telefony, dva notebooky, jeden desktop, jeden IPTV box od O2 a jeden tablet a vše fungovalo, jak fungovat má. U stahování většího množství dat narazíte na limit 42 Mbit/s, větší přenosovou rychlost jsme z AP nevymáčkli. Samotný port je 100 mbit/s a této rychlosti jsme dosáhli i při měření.

Uvedenou rychlost jsme docílili ve stejné místnosti ve zhruba třímetrové vzdálenosti. O další čtyři metry a dvě cihlové příčky dál, jsme se dostali maximálně na zhruba 31 Mbit/s. Naměřené hodnoty platí téměř shodně pro uplink i downlink.

Příjemnou funkcí může pro někoho být snadné vypnutí/zapnutí wi-fi sítě stiskem jediného tlačítka na čelní straně AP (na zadní je ještě maličký reset do továrního nastavení). Zapnuté „rádio“ signalizuje bíle svítící okruží tlačítka, které má bohužel zbytečně vysokou svítivost, a v noci tak na stěně může rušit.

Závěr

Pokud chcete přes wi-fi streamovat video se 4K rozlišením a kopírovat velké objemy dat, pak se podívejte po jiném řešení - výkonném routeru s 5 GHz sítí a MIMO anténami. Pokud chcete wi-fi pro běžné použití na internetu, komunikaci a streamování IPTV v maximálně FHD rozlišení a je pro vás důležitá nenápadná a zcela čistá instalace, pak odvede EAP155-Wall velmi dobrou službu.

Cena EAP155-Wall je 990 korun, PoE switch TL-SG108PE 1 690 korun.

Konkurence? Podobné zařízení nabízí i společnost Ubiquity úpod názvem Unify AP IW.