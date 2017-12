Microsoft má druhý pokus s Windows 10 na čipu z mobilů. První nevyšel

Společnosti jako Acer, Asus nebo Lenovo se chystají uvést na trh zcela nové notebooky, které mají vydržet běžet na jedno nabití i více než 20 hodin. Výdrž ve stand-by režimu pak má dosahovat asi měsíc. To jsou údaje podobné těm, jak dlouho vydrží chytré mobilní telefony při intenzivnějším používání nebo odložené bez úplného vypnutí.



Takový rekord u relativně lehkého přístroje přitom nemá na svědomí kombinace operačního systému Chrome OS a mobilního procesoru, ale Windows 10 S a mobilního čipu. Zajímavý je také údaj o výdrži ve stand-by režimu, kdy má takový notebook zůstat nabitý asi měsíc.

Microsoft a Qualcomm

Srovnání velikosti čipu Snapdragon 835, 820 a amerického centu

Novinka je výsledkem spolupráce Microsoftu a výrobce ARM čipů Qualcomm, který dva z nových notebooků představil na své výroční technologické konferenci. Úsporné přístroje běží na čipu Snapdragon 835.

Když Microsoft na začátku tohoto roku plány na úsporné přístroje s Windows 10 představil, hovořil o systému jako o Cellular PC, zdá se však, že se bude posazovat spíše název Windows 10 Always Connected PC a označení operačního systému je Windows 10 S. Nebude to tedy zcela plnohodnotný systém Windows 10, ale bude je možné upgradovat Windows 10 Pro. Tedy systém s plnohodnotnou funkčností. To je rozdíl oproti prvnímu a neúspěšnému pokusu Microsoftu s Windows RT, které také byly určeny pro procesory z úsporné rodiny ARM.

Chyba tehdy byla v omezené nabídce aplikací, protože tento systém umožnil, stejně jako Windows S, spouštět jen tzv. univerzální aplikace z tehdy začínajícího obchodu a ne klasický software.

Této chyby by se měl nyní Microsoft vyvarovat, protože pro ARM čipy firma vytvořila emulační vrstvu, která umožní spustit programy psané pro x86 procesory od Intelu a AMD. Není zatím jisté, zda se emulace vztahuje jen na 32bitové programy, jak bylo uváděno dříve, nebo i na 64bitový software. Firma tuto technologii označuje kódovým jménem Cobalt. Je jasné, že s klasickými Windows budou údaje o výdrži poněkud nižší, zároveň není jisté, jak se emulace projeví na výkonu.

Asus a HP

První modely Windows 10 Always Connected PC představili firmy Asus a HP.

Asus se pochlubil notebookem formátu 2v1 s označením NovaGo. Ve výbavě je vedle Snapdragonu 835 operační paměť s kapacitou osm gigabajtů a 256GB úložiště a 13,3palcový dotykový HD displej.



HP využilo také konvertibilní notebook, vyměnilo u svého modelu Envy x2 čip typu x86 od Intelu za ARM od Qualcommu. Jinak se v základních parametrech příliš neliší od NovaGo, jen má menší displej s úhlopříčkou 12 palců.

Model od HP se má začít prodávat někdy na jaře 2018 za zatím nespecifikovanou cenu. To NovaGo od Asusu už cenu má. Za model se 4 GB RAM a 128GB diskem bude stát necelých 600 dolarů (cca 13 200 Kč), za nejvyšší model 8 GB RAM a /256 GB SSD dá zájemce zhruba 800 USD (asi 17 500 korun). Ten pravý boom Windows 10 Always Connected PC ale očekáváme v lednu na veletrhu CES.

Malá poznámka na závěr. Na stejné konferenci jako úsporné notebooky společnost Qualcomm uvedla i nový čip 845, který například podporuje 360stupňové UHD video nebo lepší zabezpečení, virtuální a rozšířenou realitu či umělou inteligenci. Premiéra je očekávána příští rok v některém z mobilních telefonů, ale dá se očekávat, že se objeví i v nových noteboocích.