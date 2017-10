V nových Windows patrně nebude Media Player

V nové verzi Windows se budeme muset rozloučit s řadou funkcí, která byla dlouhou dobu součástí tohoto operačního systému. Velký rozruch vyvolalo odstranění jednoduchého editoru Malování a podle aktuálního zjištění nová Windows přijdou také o integrovaný multimediální přehrávač.

S informací přišel server Betanews, který si všiml, že jedna z aktualizací, konkrétně KB 4046355 určená pro Windows 10 Creators Update, odstraňuje z instalace Windows Media Player (WMP). To se sice do vydání podzimní verze Windows ještě může změnit, ale spíše to tak zůstane. Zapadá to totiž do současné politiky Microsoftu, který se snaží některé starší součásti Windows odstranit.

Podobně jako u Malování nepůjde o absolutní odstranění WMP a bude možné jej přímo z Windows znovu zpřístupnit. přes nabídku Apps & Featuresa nabídku Manage optional features.