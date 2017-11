Přenášení souborů mezi Windows se zjednoduší funkcí Near Share

Klasická situace: potřebujete přenést soubor mezi dvěma počítači, například v kavárně. S počítačem s Windows můžete zkopírovat data na USB paměť, cloudové úložiště nebo k přenosu využít aplikaci třetích stran. Nově, po další velké aktualizaci, bude funkce přenášení souborů integrována přímo ve Windows.

Nová funkce pro sdílení Near Share se ve Windows 10 zapíná v notifikačním panelu.

Near Share bude přidána jako varianta do funkce sdílení ve Windows a kompatibilních aplikacích. Po rozkliknutí dostanete na výběr všechny počítače se zapnutým Bluetooth a vybavených verzí systému s funkcí Near Share v okolí. Vyberete zařízení a jakmile příjemce potvrdí přijetí, bude soubor pomocí Bluetooth přenesen.

Přenos bude výhradně přes Bluetooth, což pro verzi 4.0 znamená maximální teoretickou rychlost 24 MBit/s, reálně zpravidla o poznání nižší. Pro textové dokumenty, obrázky atp. to vadit nebude, při přenosu velkých objemů dat ale může volba technologie zdržovat. AirDrop totiž umí využít i wi-fi síť, která zpravidla dosahuje rychlostí vyšších (u Wi-fi Direct až desetinásobně).

Funkce Near Share bude nejspíše omezena na počítače a tablety s Windows 10. Zda se dočkáme spolupracující aplikace pro tablety a telefony s OS Android, zatím není známé. V tom to budou mít uživatelé ekosystému Apple stále jednodušší.

