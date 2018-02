Microsoftu unikla omezení Windows 10 pro procesory ARM

V prosinci 2017 představila společnost Microsoft spolu s vybranými hardwarovými partnery upravená Windows, která běží na úsporných procesorech ARM. Systémy jsou označovány jako Windows 10 Always Connected PC. Poprvé o novince firma hovořila zhruba před rokem, tehdy ještě s označením Cellular PC, ale v prosinci se zdálo, že je vše již na spadnutí.

O té doby bylo ticho po pěšině a neobjevily se žádné nové informace, natož takto vybavený produkt. Nyní se však unikl dokument, který firma sice hned stáhla, ale v internetových archivech stále zůstává. Upozornil na něj Paul Thurrot, který se Microsoftem dlouhodobě zabývá. V něm se popisují některá omezení a problémy, které Windows pro ARM mají.

Řada z nich byla známa již od prosincového uvedení, některé, vyplývající z praxe, jsou však nové.

Problém aplikací i softwaru

Již od začátku se vědělo, že Windows na procesorech ARM budou omezena na aplikace z Windows Storu a na 32bitové programy.z klasických Windows. Je to dáno tím, že pro ARM čipy firma vytvořila emulační vrstvu, která umožní spustit programy psané pro x86 procesory, ale nezvládne 64bitové programy. Není jisté, zda se to do budoucna změní.

Mnohem větší problém ovšem může být v podpoře hardwaru. Windows S totiž podle zmíněného dokumentu mohou mít problém se starším hardwarem, u kterého nebudou ovladače přepsány pro novou platformu. Microsoft sice připravil nástroj pro převod ovladačů, ale ten u staršího hardwaru asi výrobci nevyužijí.

Problém také budou mít uživatelé, kteří využívají hry nebo programy, které ke svému běhu používají platformu OpenGL 1.1 a starší nebo hardwarem akcelerovanou OpenGL. Problémy také budou mít hry s DirectX starším než DX9 a ty, které pracují s technologiemi proti cheatování. Stejně tak nemusí dobře fungovat programy, které využívají asistivní technologie nebo funkce jako klepnutí pravým tlačítkem myši nebo některá cloudová úložiště. Takové funkce musí být napsány přímo pro platformu ARM.

Firmám se zase nebude líbit, že novinka nepodporuje Windows Hypervisor Platform, a tím pádem nebude možné využít virtuální stroje s Hyper-V.

Ještě jeden nedostatek byl ve staženém dokumentu popsán, a to špatné fungování aplikací, které předpokládají, že všechna ARM zařízení běží na mobilní verzi Windows.