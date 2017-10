Tipy na zajímavé weby: Kde nakoupit na farmách, ukáže interaktivní mapa

Nakupujte od farmáře

Projekt FarmaNaDlani.cz spojuje uživatele, kteří farmářské potraviny nakupují, s těmi, kdo je sami pěstují. Navíc jim dává možnost nakoupit nebo prodat vlastní výrobky bez nutnosti tvořit a spravovat vlastní e-shop, a to zdarma. Vytváří tak jedinečnou on-line mapu, na které se objevují samotní farmáři. Založí si tam své místo, prezentují, co dělají a co momentálně mohou ze své produkce nabídnout.

Interaktivní mapa snadno ukáže, kde se nacházejí farmáři ve vašem okolí a díky filtrování se doberete k těm výrobkům, o které aktuálně stojíte. Zobrazit tak lze třeba pouze zeleninu a ovoce, mléčné výrobky, ale třeba také domácí pivo. Jsou-li farmáři od vás daleko, nebo se vám nechce navštěvovat každého zvlášť, potom jistě uvítáte druhou mapu. Farmářské trhy prozrazují, kdy a kde nejblíže se ve vašem okolí konají trhy. Nechybí ani krátký popis s dalšími údaji, jako je adresa či kontakt. Pro ještě lepší používání je k dispozici aplikace pro Android a iOS a také blog, na kterém najdete užitečné články nejen o farmářích.

Založte si petici na internetu

Při boji proti něčemu, s čím nejste spokojeni, můžete využít několik možností. Jedním z nejpoužívanějších nástrojů jsou petice. Dnes není problém vytvořit je na internetu a požádat o její podpis například pomocí sociálních sítí či e-mailem.

Jeden z nástrojů pro jejich tvorbu se nachází na Petice24.com. Získáte nejen zapamatovatelný odkaz pro petici (např. www.petice24.com/technet), možnost vložit obrázek, text či seznam, ale také snadnou možnost propagace. Při jejím zakládání lze vybrat několik možností jako např. zda mají být všechny údaje pro podepisující povinné, do jaké kategorie spadá (politika apod.) a rovnou ji poslat adresátům k podpisu (vložením e-mailových adres). Podpisy lze také exportovat či rovnou tisknout a můžete si ji vložit přímo na své stránky. K dispozici je multijazyčné rozhraní a každou petici může podepsat pouze jedna osoba (ověřuje se e-mailem).

Když máte problémy s CAPTCHA kódem

Nejednou jste jistě narazili na nutnost přepisovat z obrázku do nějakého pole text. Jde o metodu, zabezpečující webové služby před možností je zneužít označovanou jako CAPTCHA.

Tento systém spočívá v zobrazení obrázku s deformovaným textem. Úkolem uživatele je pak tento text správně opsat. Cílem je ověřit, zda se jedná o skutečného uživatele, nebo roboty, kteří mají například spamovat v diskusních fórech apod. Problém může nastat, když CAPTCHA kód musí vyřešit uživatel se zrakovým postižením nebo třeba dyslexií. A právě pro ně sdružení CZ.NIC vytvořilo službu CAPTCHA Help. Ta umožňuje uživatelům poslat obrázek kódu, odkaz na něj či snímek obrazovky s kódem a zpět se vrátí kód v dobře čitelné podobě. Jak bylo již napsáno, služba je určena výhradně pro uživatele s postižením. Nejdříve je nutné se zdarma registrovat a poslat oskenovaný ZTP/P, ZTP nebo TP průkaz.

Uwwwízlo v síti

Web, který prozradí, zda půjde vybraná hra spustit na vašem počítači, se jmenuje Systemrequirementslab.com. Do políčka zadejte její název, našeptávač vám pomůže s doplněním, a následně hru vyberte ze seznamu. Klikněte na tlačítko pro otestování. Dojde ke stažení souboru a ten spusťte. Proběhne analýza a na závěr informace o tom, zda hra půjde spustit.

Hledáte-li novou práci a zajímáte se o to, jak to ve firmě nabízející místo vypadá, můžete se zkusit obrátit na web Cocuma.cz. Kromě informací o společnosti ukazuje její kulturu. Pokud máte štěstí a nachází se v databázi, tak máte možnost poznat firmu ještě dříve, než do ní pošlete svůj životopis.

Chcete-li svůj počítač odlišit, potom si aktivujte opravdu originální spořič monitoru. Na webu Awallpapermill.com jich najdete celou řadu. Stačí si vybrat z kategorií a po stažení provést instalaci. Díla jsou placená, lze je však v rámci demoverze vyzkoušet.