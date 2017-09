Tipy na zajímavé weby: jazykům se můžete naučit i díky e-mailům

Jazyková cvičení v e-mailu

Nabídek na zaručené způsoby, jak se snadno naučit cizím jazykům, jste jistě již dostali hodně. Tato se však trochu liší. Apeluje totiž na to, proč většinou výuka nezabere. Na vůli.

Naučit se jazyk je nejlepší přímo ve škole či kurzu. Výuka doma není nikdy tak kvalitní a intenzivní, aby vyhovovala všem. Pokud však přece jen není čas, můžete zkusit tento zajímavý způsob on-line kurzu. Landigo.cz vám každý den zašle e-mail se třemi cvičeními (využívá přes 150 tisíc uživatelů) a je jen na vás, kdy je uděláte. Všechna cvičení jsou interaktivní, ozvučena rodilým mluvčím a doplněna ilustrativními fotografiemi. Systém výuky je určen jak začátečníkům, tak pokročilým. V obdrženém e-mailu najdete kromě angličtiny také němčinu, francouzštinu, španělštinu a italštinu. Služba po registraci uživatele eviduje také chyby svých uživatelů, a tak se k nim může později vracet.

Prověřte si firmu či živnostníka

Připravujete rekonstrukci koupelny, kuchyně či celého bytu? Nebo potřebujete zjistit, zda je firma, se kterou chcete obchodovat, solventní? To vám s přesností nikdo neřekne, ale můžete se podívat, zda náhodou již nyní není v insolvenci.

Tento web nabízí stejné informace jako rejstřík vedený ministerstvem spravedlnosti na webu Justice.cz. Výhody, které alternativní přístup poskytuje, jsou zejména v našeptávači a jednotném poli pro hledání podle IČO anebo jména společnosti. Vítanou je i možnost zdarma hlídat zápisy a změny v rejstříku automatizovaným způsobem. Pro využití této služby se stačí registrovat. K dispozici jsou i další služby jako prověřování vazeb jednatelů podnikatelských subjektů, spolehlivost plátce DPH či bonita firmy.

Seznamte se telefonními předvolbami

Volá vám telefonní číslo, které nemůžete identifikovat? Zajímá vás, z jakého státu či města volá? Kdo je původním provozovatelem mobilního čísla? Toto a ještě více můžete zjistit na webu Předvolby.net.

K dispozici je šest sekcí. Nabízejí informace o tom, z jakého města v ČR v rámci volání z pevné sítě se vám volající pokouší dovolat, nechybí ani ta samá informace, pokud se o to pokouší někdo ze zahraničí (snadno identifikujete z jaké země to je), a v neposlední řadě také v jaké mobilní síti bylo vydané konkrétní telefonní číslo. Užitečná je i možnost vyhledávat v telefonním seznamu (vyhledají se pouze čísla zanesená v oficiálním telefonním seznamu), a to jak podle jména, tak telefonního čísla. Nechybí ani informace o krizových linkách a zelených linkách, kde se snadno dozvíte, na které linky lze volat zdarma.

Uwwwízlo v síti

Řídímdobře.cz je projekt, který má pomoci snížit nehodovost. Díky speciální samolepce umístěné na vozidle začne v každém z nás pracovat podprahový efekt. Řidič totiž nikdy neví, kdo ho sleduje.

České platy nepatří k těm nejvyšším, ale jsou mnohem vyšší než ty v rozvojových zemích. Podívejte se, jak jste bohatí a v porovnání s nimi. Na Globalrichlist.com vyberte Českou republiku, zadejte svůj roční hrubý příjem a dozvíte se, do jaké skupiny bohatých patříte, ale také kolik vyděláte za jednu hodinu proti průměrnému dělníkovi například v Zimbabwe.

Hledáte-li jednoduchý způsob, kterým byste zmenšili velikost obrázků (nikoliv změnou rozlišení), potom vyzkoušejte službu Compressor.io. Před nahráním si vyberete, zda chcete, aby byla komprese ztrátová či neztrátová. Po nahrání fotografie či obrázku z počítače zobrazí náhled v původní podobě a hned vedle ve zmenšené velikosti (nechybí ani velikosti před a potom a procentuální vyjádření zmenšení). Podporované jsou formáty souborů JPG, PNG, GIF a SVG. Upravený soubor lze buď stáhnout, anebo uložit na Google disk či Dropbox.