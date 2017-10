Tipy na zajímavé weby: aby vás nenapálil podvodný e-shop

Ověření e-shopů

Pro e-shopy se blíží nejhektičtější období roku. Vánoce tu budou coby dup a většina z nás bude řadu dárků pořizovat z pohodlí domova, nejčastěji třeba v internetovém obchodu. Jestliže se chystáte nakupovat i u méně známých či neprověřených e-shopů, potom by vám mohla přijít vhod pomoc od Občanského sdružení spotřebitelů TEST.

Ta provozuje na svých stránkách službu pro ověřování e-shopů. Dnes je možné elektronický obchod vytvořit během několika minut a na falešnou identitu inkasovat peníze a zmizet. Většinu těchto podvodů je možné včas odhalit, ale musíte mít k dispozici potřebné informace.

Jednoduchá univerzální rada neexistuje, ale jsou věci, které se vyplatí ohlídat. Mezi hlavní doporučení patří nehledět pouze na základní cenu inzerovaného zboží, neplatit předem, ověřit si informace o e-shopu z více zdrojů a věnovat pozornost obchodním podmínkám. Rozdíly v cenách dosahují u stejného zboží v jednotlivých obchodech stovek i tisíců korun. Cena navíc nic nevypovídá o prodejci a je dobré ověřit si i další skutečnosti.

Zadáte-li internetovou adresu do políčka a odešlete, zobrazí se o něm bližší informace. K těm patří, kdo doménu spravuje, kdy byla registrována, kdy expiruje a informace o subjektu, který ji provozuje včetně možnosti výpisu z ARESu. Následně jsou k dispozici informace o spokojenosti zákazníků z několika zdrojů. Zde máte možnost se prokliknout na podrobnosti, a to včetně databáze stížností provozovanou opět sdružením TEST. V neposlední řadě nechybí informace o zabezpečení formou HTTPS, certifikáty, atd.

Průvodce restaurací

Najít novou dobrou restauraci může dát práci. S tipem mohou pomoci známí, nebo web, který slouží jako průvodce po restauracích a zároveň rezervační systém. Tento doporučí nejen nejvhodnější podnik, umožní zhlédnout polední nabídku, ale i zjistit, co se děje zajímavého v okolí, inspirovat se a udělat rezervaci.

Služba aktuálně referuje o více jak 16 tisících restauračních zařízeních z celé ČR. Vyhledávat lze nejen podle měst, fulltextem, ale také podle dostupné kapacity. K dispozici jsou i tematické články, ve kterých najdete restaurace s nejlepšími burgery, tataráky, s dobrou snídaní, mexickým jídlem atd. U záznamů podniků se dozvíte nejen vybrané informace o zařízení, ale také si prohlédnete otevírací dobu a fotografie. Nechybí ani informace o jejím zařazení (na co se specializuje), recenze návštěvníků, kteří místo již navštívili. Při rezervaci si vyberete datum, čas a počet osob. Pokud naopak provozujete restauraci a rádi byste byli na seznamu, můžete provozovatele kontaktovat a ten vás přidá do databáze – za uskutečněné rezervace se Restu.cz platí provize. K dispozici je i aplikace pro Android a iOS.

Sbírejte odpovědi na vaše dotazníky

Data a kontakty patří k tomu nejcennějšímu, co člověk může získat. Jestliže potřebujete prvně jmenované, třeba pro to, abyste si udělali názor, jako zdroj informací pro úkol ze školy anebo se vám v hlavě rodí geniální podnikatelský nápad a chcete si ho ověřit, zkuste jednoduchou formu, jak získat názor zdarma přímo do PC.

Jestliže jste například připravili výzkum a na sociálních sítích nebo e-mailem na něj nikdo nereaguje, využijte službu I-dotazník.cz. Jde o nástroj pro dotazníková šetření umožňující automatické generování grafů a tabulek z výsledků, pokročilé filtrování (přeskakování otázek na základě předchozích odpovědí či libovolných kombinací odpovědí), vícejazyčné verze dotazníků, rotace variant odpovědí. Do dotazníku můžete vkládat obrázky a videa do otázek či vložit vlastní logo do záhlaví každé stránky dotazníku. Nabízí se i možnost dotazník rozeslat na seznam kontaktů a poslat upomínky těm, kteří ještě neodpověděli, a také možnost dotazník vložit na své stránky. K dispozici jsou i další pokročilejší funkce. Zdarma vytvoříte dotazník, který bude k dispozici po dobu 14 dní a může na něj zareagovat 50 respondentů.

Uwwwízlo v síti

Potřebujete rychle a jednoduše vytvořit webové stránky? Zkuste novou službu Zombeek.cz. Pomoci ní budou vaše stránky moderní, máte možnost vybrat si vzhled z různých šablon,můžete napojit web na e-shop.

Nejen mapa lékáren v Česku, ale také informace o lécích, novinky ze světa léčiv či možnost nechat si poradit. To vše nabízí web Lékárnickékapky.cz. Slouží i jako zdroj pro načerpání rad o lécích, doplňcích stravy, kosmetiky apod.

V dnešní době ekonomického růstu je těžké najít zaměstnance a ještě těžší ty správné (splňující kritéria pro danou pozici) a pracovité. Zaměstnavatelům se v tom snaží pomoci web Jobote.com určený pro doporučování nových kolegů. Funguje jako alternativa ke klasickým pracovním portálům a funguje tak, že sami lidé doporučují vhodné kandidáty na zaměstnání. Za to jim je následně vyplácena provize.