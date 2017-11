Tipy na zajímavé weby: věrnostní karty v mobilu či on-line marketing

Jedna aplikace pro všechny věrnostní karty

Také se vám v peněžence množí tzv. zákaznické karty, díky kterým získáváte lepší ceny u obchodníků, odměny či jiné benefity v obchodech či za služby? Každá společnost si vydává svoji kartu a vy jich tak máte třeba i desítky. Nyní tomu můžete učinit přítrž a všechny je mít v mobilu díky MojePortmonka.cz.

Služba zpříjemňuje nakupování a zároveň šetří místo v peněžence – věrnostní karty a kupóny budete mít na jednom místě v mobilu. Stačí vlastnit smartphone s operačním systémem Android či iOS a aplikaci si stáhnout. Následně provedete nahrání klubových karet. Získáte však i další výhody.

Snadněji budete moci požádat o členství v nových věrnostních programech – vyhnete se ručnímu vypisování formulářů na prodejnách a navíc nechybí ani exkluzivní kupónové nabídky (stačí si vybrat kupón, který vás zaujme a v obchodě si vygenerovat čárový kód). Použití je snadné. V obchodě či na místě, kde chcete kartu uplatnit, stačí vytáhnout telefon s touto aplikací a ukázat čárový kód u pokladny.

Nastartujte své digitální znalosti

Digitální garáž je projekt společnosti Google, který chce pomoci nastartovat digitální znalosti českých internetových uživatelů. Formou zábavné výuky předá znalosti z on-line marketingu, které vám pomohou se v tomto světě orientovat a třeba i růst.

Edukativní projekt vám na internetu představí vše důležité od vyhledávání až po sociální sítě. Ukáže, jak co funguje a jak co používat, abyste dosáhli výsledků, které si přejete. Digitální garáž nabízí 23 témat, která obsahují 89 výukových lekcí. Je navržena tak, aby nevyžadovala žádnou technickou zdatnost uživatele. Témata začínají úvodem do světa internetu či ilustrací toho, jak funguje vyhledávání. Vysvětlují ale i e-mailový marketing, reklamu, reklamu obsahové sítě Googlu, základy Google Analytics a poskytují zároveň i informace o mobilním prostředí, videomarketingu nebo on-line prodeji. Po probrání každé lekce formou videa v češtině jsou znalosti testovány. Na závěr je vydán certifikát, kterým lze zapůsobit u současného či potenciálního zaměstnavatele.

Chytrá řešení pro každého

Je lepší topit plynem, elektřinou, či tuhými palivy? A vyplatí se pořídit si tepelné čerpadlo? Přemýšlíte o vlastním domě a nevíte, zda zvolit dřevěnou, cihlovou, nebo betonovou stavbu? Odpovědi mohou vypadat triviálně, ale jste si vědomi všeho, co v případě té, nebo druhé volby je zapotřebí počítat? Pomoci by vám mohl web Nazeleno.cz.

Najdete na něm informace, které chcete znát z oblasti zdravého životního stylu, moderního způsobu života a úspor energie. Předávány jsou nejen formou článků, ale také tipů, různými kalkulačkami, nápady, radami i pohledy na události, který není zatížen ideologií. Po vzoru řady úspěšných médií ze zahraničí tak přináší nejen slovní rady, ale i doplňkové funkce a je potom na vás se rozhodnout pro tu vaši správnou volbu. Dostaveníčko si zde dávají lidé, kteří chtějí žít i v moderní uspěchané době zdravě, v čistém prostředí a s čistým svědomím. Právě jim web nabízí mix návodů, komentářů a tipů, jaké možnosti se v oblasti moderního životního stylu nabízejí, a jejich zasvěcené zhodnocení, zda jsou opravdu realizovatelné a úsporné. Mimo jiné se dozvíte, zda má smysl uvažovat o solárních panelech, jak snížit účet za elektřinu nebo spotřebu vozu. Nechybí články o biopotravinách, eliminaci zdravotních rizik v bytě nebo moderních hybridních motorech. V diskusním fóru si lze nechat poradit či se zeptat na to, co vás trápí.

Uwwwízlo v síti

Snadné srovnání cen za plyn a elektřinu najdete na Cenyenergie.cz. Na několik kliků myší si sami ve speciální kalkulačce můžete spočítat, kolik byste zaplatili u konkurenčních dodavatelů dostupných v místě vašeho bydliště.

Je-li zapotřebí vyplnit adresu bydliště, u lepších serverů stačí zadat ulici a pomocí našeptávače vybrat volbu, a tak se vše ostatní objeví v dalších poličkách. Aby se tak dělo všude, mohou správci stránek využít chytrý formulář, který najdou na adrese Smartforum.cz. Jakmile ho integrují na web, je zdlouhavému vypisování konec.

Sháníte vhodnou fotografii, ilustraci pro váš dokument či na web, případně na sociální sítě? Chcete-li ji zdarma, potom zkuste fotobanku Everystockphoto.com. Tisíce dostupných fotografií je možné objevovat vyhledávačem klíčových slov. U každé fotky jsou detailní informace, jako odkud pochází, kdo je autorem, datum vystavení apod.