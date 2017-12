Tipy na zajímavé weby: Interaktivní adventní kalendář s překvapením

Adventní kalendář ČT

A je to tu. Dětský kanál České televize začal odpočítávat dny do Štědrého dne. Zkrátit si čekání na Vánoce mohou nejen děti, a to včetně těch nejmenších, ale také dospělí.

Speciální stránka s interaktivním kalendářem umožňuje uplést si ovečku, sjet sjezdovku se Špunty a zahrát si novou hru k pohádce Anděl Páně 2. Až do Štědrého dne na tomto místě bude možné otevřít každý den jedno okénko s překvapením. Průvodci kalendáře se pro letošní rok stali hrdinové ze štědrovečerní pohádky Anděl Páně 2 – čert Uriáš a anděl Petronel. Kouzlo „déčkového“ kalendáře tkví v tom, že se hýbe, mluví, hraje a především v něm, na rozdíl od kalendáře papírového, překvapení a radosti s blížícím se Štědrým dnem přibývají. Na všechny v něm čekají informace z historie vánočních tradic, zahrát si nové hry k premiérovým pohádkám Nejlepší přítel i Anděl Páně 2. Mezi již tradiční součásti adventního kalendáře patří přehrávač vánočních písniček a koled, tradičník s informacemi o vánočních zvycích a galerie obrazů, kde se děti mohou seznámit s díly světových umělců. Nově letos nabídne skládání virtuálního betlému, vánoční AZ-kvíz nebo zábavné sjíždění sjezdovky se Špunty z letní soutěže. Kalendářem provází hlasy Ivana Trojana, Jiřího Dvořáka, ale také Bolka Polívky, Jiřího Bartošky, Igora Bareše, Pavla Soukupa, Jana Šťastného či Apoleny Veldové.

A když už jsme u té vánoční tematiky, nemůžeme zapomenut na další hezký web, se kterým si užijete legraci, a navíc překvapíte svou rodinu a známé. Vytvořte si originální elfské přáníčko.

Přáníčka se již mnoho let posílají v elektronické podobě. Přes deset let tak již můžete činit i díky povedené službě, kterou najdete na Elfyourself.com. S léty nestárne, naopak získává na své popularitě a je nadále vylepšována. Můžete si naklikat netradiční přání, ve kterém budete účinkovat vy i vaši nejbližší. Ve videu na vás budou koukat vaše obličeje a postavy ukážou, jaké kreativní tanečky umíte, aniž byste o tom věděli. Pasovat sami sebe do role elfů s tváří je velmi snadné. Stačí se prokázat uživatelským účtem na Facebooku či Instagramu, zde vyberete až pět obličejů z vašich nahraných fotografií, anebo je nahrajete ze snímku v PC či vytvoříte pomocí webové kamery. V dalších krocích je umístíte myší (zoomujete, otočíte) do výřezu. Využít všech pět obličejů není nutné, pokud tak chcete jen dva, je to vaše volba a krátký snímek se tomu přizpůsobí. Nyní klikutím na tlačítko Add Greeating zadejte text, který bude sloužit jako přání od vás na závěr videa. Jakmile máte vše připraveno, kliknete dole na tlačítko Lets Dance! Na této stránce je k dispozici na 21 druhů tanečních kreací podle hudby. Zvolte jednu z nich a začněte se kochat. Výsledek lze buď stáhnout (za poplatek 45 Kč) nebo nasdílet na Facebooku, Twitteru či Pinterestu. Doporučujeme však také využít možnost odeslat video jako vánoční přáníčko prostřednictvím e-mailu – stačí zadat adresy. V neposlední řadě lze využít sdílení pomocí odkazu či prostřednictvím EMBED kódu na své webové stránky. A pro milovníky chytrých telefonů a tabletů dobrá rada na závěr. K dispozici jsou i aplikace pro iOS a Android. Vytvářejte tak netradiční přáníčka i na mobilních zařízeních.

Web o Vánocích

Připravovat krásné Vánoce můžete začít i díky tomuto webu. Najdete na něm pro každého něco. Pro nejmenší pohádky, omalovánky, ty větší zaujmou koledy, zvyky, hry atd.

Začít by se mělo dárky. Češi jsou zvyklí je nechávat na poslední chvíli, ale díky internetu se je už řada z nás naučila nakupovat s předstihem a někteří tak začínají i v září. Na webu najdete speciální sekci s jednotlivými tipy pro mámu, tátu, dědu, babičku či kamaráda. Vše je roztříděno do sekcí a tipy reflektují aktuálně populární dárky v obchodech. Asi nejzajímavější sekce se nachází pod označením O vánocích. Zde na vás čeká řada článků o zvycích, výzdobě, dekoracích, jak strávit Vánoce a ještě více. Nechybí ani vánoční zábava formou tipů na koledy, pohádky, omalovánky, vtipy či hry a filmy. A jestliže se vám zdá, že postrádáte nějaký druh cukroví nebo se třeba teprve chystáte začít s pečením, potom zavítejte do sekce vánoční cukroví.

Uwwwízlo v síti

Kapr. Tradiční štědrovečerní pochoutka. Jak na něj, se dozvíte na webu Českýkapr.cz. Přečíst si můžete nejen tipy na to, jak ho správně usmrtit, ale jak ho vyfiletovat, naporcovat a třeba ho tentokrát také připravit na jiný způsob podle několika receptů.

Také web MilujiVánoce.cz přináší tipy, jak prožít Vánoce v klidu a pohodě. Čeká na vás řada článků s recepty, dočtete se o tradicích, vyrobíte si přáníčka a najdete tipy na dárky.

A pokud byste letos chtěli vlastní adventní kalendář, tak ho můžete vytvořit za jedno odpoledne. Kolegové z Hobby.idnes.cz připravili návod na jeden takový, který vydrží léta.