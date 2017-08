YouTube poprvé v historii mění logo, nechce odkazovat na televizi

Od svého založení v roce 2005 měl server YouTube stále stejné logo: slova You (ty) a Tube (trubka, trubice) napsaná bezpatkovým písmem. Slovo Tube bylo vloženo do červeného tvaru, který odkazoval na klasickou televizní obrazovku s kulatými rohy. Toto logo dokonce přečkalo i akvizici Googlem na konci roku 2006. Přestože se tehdy spekulovalo, že Google převede službu pod své jméno, YouTube si zachoval samostatný brand.

Logo YouTube (2005 - 2011), od roku 2011 přešel Google na plochý vzhled loga

Přestože v roce 2011 se logo mírně upravovalo (zmizel „3D efekt“), současná změna jde mnohem dále. Hlavní změnou je snížený důraz na slovo „tube“. V novém logu již není dáváno do spojitosti s televizní obrazovkou.

Nové logo YouTube (2017)

Namísto toho je zdůrazněn znak šipky, což je univerzální symbol pro „přehrát“. Je to také symbol, který uživatelé YouTube důvěrně znají, protože právě tak vypadá tlačítko, kterým videa už více než deset let spouští.

„Je to evoluce, nikoli revoluce,“ říká Christopher Bettig, šéf uměleckého oddělení YouTube. Vysvětluje důvod, proč už není kladen důraz na slovo „tube“: „Nikdo dnes už neví, co to znamená.“

Původně totiž slovo „tube“ odkazovalo k televizoru (“the tube“ je zastaralé hovorové označení televizoru), což bylo odvozeno od technologie katodové trubice (CRT). Více v našem článku o historii televize.

Televize využívající katodovou trubici Katodová trubice

Dnes, v době plochých televizí, je ale spojitost mezi trubicí („the tube“) a televizí asi stejně známá, jako spojitost mezi ukládáním a disketou. Proto se logo YouTube změnilo tak, aby byl větší důraz kladen na tlačítko přehrát: „Během let se toto tlačítko stalo hlavním ovládacím prvkem a je uprostřed každého videa. Stalo se takovou neoficiální zkratkou. Žilo vlastním životem.“ Nyní se tedy tlačítko stalo logem a za pár let už si na staré televizní obrazovky sotvakdo vzpomene.