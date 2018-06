YouTube jako továrna na peníze. Jak na tomto portálu funguje reklama?

„Dny, kdy šlo všechno, skončily. Jak se platforma stává tradičním vysílacím kanálem, pro nezávislé či nové autory je stále těžší udělat si z tvorby živobytí. Starý YouTube byla bublina, která praskla a vzala s sebou mnoho z nás,“ říká pro Technet Derek Miller z videokanálu Explosm Entertainment.

Cyanide & Happiness Kreslené komiksy s nevybíravým a peprným humorem. Na YouTube jsou rozpohybovány jako Kraťasy (Shorts).

Účet sleduje přes osm milionů uživatelů a proslavil se díky černohumorným komiksům Cyanide & Happiness. Masivní fanouškovská základna vytvořila na YouTube díky reklamám stabilní příjem. Po mnohaleté existenci se ale tvůrci nedávno přihlásili a zjistili, že jejich kanál byl bez udání důvodu demonetizován - reklamní dojnice se odstřihla.

Pánové z Explosm nejsou první a zřejmě ani poslední. Než se podíváme blíže na jejich příběh, vysvětlíme si, jak reklamní systém na YouTube funguje a jak se někteří uživatelé mohou stát milionáři a pak snadno o příjem přijít.

Očima tvůrce Jak vydělávat

Abyste mohli díky YouTubu vydělávat, musíte obsah vytvářet, nebo k němu mít patřičná práva. V opačném případě si vaše video velmi pravděpodobně najde strážce Content ID, o kterém jsme psali zde. Jakmile máte videoobsah, který splňuje podmínky platformy, můžete začít vydělávat.



Méně častou cestou je placená propagace. YouTube si ji definuje jako „obsah vytvořený za úplatu pro třetí stranu nebo do kterého se sdělení třetí strany či produkt vkládá přímo.“ Jakmile tedy tvůrce někoho propaguje, musí zaškrtnout patřičné tlačítko a uživatelům se tato informace objeví pod videem. Pokud chtějí tvůrci diváky informovat zřetelněji, nabízí YouTube překryvnou textovou vrstvu, která běží během prvních sekund videa.

U takto označených videí se nadále mohou zobrazovat reklamy a díky informaci o product placementu se mohou eliminovat ty, které propagují konkurenci. Právě reklamy jsou nástrojem, který k vydělávání využívá většina tvůrců.

První krokem k výdělku je zapnutí monetizace (zpeněžení) ve Studiu pro autory. Ovšem od 20. února to mají tvůrci ztížené: abyste si mohli zařadit do videí reklamy, budete muset během roku získat alespoň tisíc odběratelů a 4000 hodin sledování videa. To je mnohem přísnější než dřívější limit deset tisíc zhlédnutí, a může se jevit jako šikanózní pro malé kanály. K důvodu tohoto opatření se ale ještě dostaneme.

K reklamám je zapotřebí mít účet nejen na YouTubu, ale i na Google AdSense, což je marketingové království AlphaBetu. „Je to takový prostředník pro vyplácení peněz. Peníze z YouTubu se shromažďují v jeho peněžence,“ vysvětluje pro Technet český youtuber Tary. Jakmile vyplníte patřičné údaje, reklamní dveře jsou otevřené. Čekat v nich budete na zadavatele reklamy, na kterou se nyní podíváme z jejich úhlu.

Očima firem Jaké jsou možnosti reklamy

YouTube funguje zejména díky reklamě, a není tedy překvapením, že využívá hned několik druhů. Na výběr je z následujících:



zdroj: YouTube

Pro uživatele jsou jedny z nejnepříjemnějších videoreklamy před nebo během videa. Autoři si mohou vybrat, zda půjdou přeskočit, či nikoli. Výhodou přeskočitelných je délka: lze si nastavit cokoli od pětisekundového spotu po klidně hodinovou reklamu. Druhým plusem je limit: zadavatelé zaplatí pouze tehdy, když uživatelé zhlédnou buď celý klip, nebo alespoň třicet sekund.

Speciálním typem jsou tzv. mikrospoty (Bumper Ads), které trvají přesně pět sekund. Než se tedy nabídne možnost přeskočení, reklama již končí. Nepřeskočitelné reklamy mají nastavený limit 15 - 20 sekund. Firmy si mohou vybrat i cílení reklamy podle mnoha kategorií jako území, demografie nebo témata, které YouTube sbírá spolu s Googlem.

Většina videí, která vídáte, spadá do kategorie TrueView. Elitní oblastí je Google Preferred, který zastřešuje nejpopulárnější videa a kanály s „kvalitním obsahem“. Kdo do něj patří? To určuje skóre, které je kombinací sledovanosti (počet zhlédnutí) a aktivity (počet lajků a komentářů).

Jenže i pokud jste jedním z nejsledovanějších youtuberů, skóre vám nepomůže. Přesvědčil se o tom známý americký vloger Logan Paul, kterého po natočení mrtvého těla v japonském lese z Google Preferred odstřihli. Právě tady začíná lidský faktor etiky a spolu s ním kontroverze cenzury a diskriminace.

Očima YouTube Krutý cenzor, nebo byznysman?

„Scéna se čistí, obsah je hlídaný a přijde mi, že už nepanuje svoboda jako dřív. Dost tvůrců mění svoje videa tak, aby ‚přežili´ a mohli vydělávat. Jejich tvorba kvůli tomu dnes vypadá úplně jinak,“ stýská si Tary.



Logan Paul na tom skončil ještě dobře. Nepatří už sice mezi tvůrčí smetánku, stále ovšem díky reklamám na YouTube vydělává. Tým z Explosm Entertainment jednoho dne na kanálu spatřil, že ikona zeleného dolaru zežloutla. A to znamená jediné: váš obsah nadále není vhodný pro inzerenty.



Nejlépe placení youtubeři loňského roku

„To bylo vše, nic víc nám YouTube nesdělil,“ říká pro Technet Miller z Explosm. „Mluvili jsme s našimi kolegy ze Studio71, kteří jako my vnímají, že se demonetizace nabaluje a slýcháme o ní z dalších a dalších stran.“ Nyní tak složitě shánějí peníze přes crowdfundingový portál Patreon, aby si nadále dokázali udržet současné zaměstnance a vybavení.

Nutno podotknout, že krátké skeče Cyanide & Happiness korektní opravdu nejsou. Peprné vulgarity střídá černočerný humor s nahotou, byť kreslenou. Na druhou stranu to bylo roky v pořádku a mohlo by se jevit, že to animátoři mohou oprávněně vnímat jako nespravedlivou diskriminaci.

Jenže tak černobílé to není. YouTube není cenzor z vlastní vůle, chce dvě věci: vydělávat a působit přitom dobře. Vlnu demonetizace odstartoval článek v britských Timesech o pedofilech srocujících se v komentářích pod videi. I v reakci na něj opustily YouTube houfy vlivných značek jako Adidas, Deutche Bank či Lidl. A to je pro marketingové oddělení a výplatní pásky samozřejmě malér.



Protože morální hodnoty nezměří stroje ale pouze lidi, dostala práci armáda lidí. Kontroleři vytipovávají kanály, které nejsou stoprocentně seriózní či korektní, a platforma je postupně demonetizuje.



Tary doplňuje vlastní zkušenost: „Žlutý dolar se může objevit i u jednotlivých videí. Ta pak YouTube nenavrhuje a nepromuje. U jednoho videa mi jej takto označili, i když mi přišlo v pořádku. Podal jsem protistížnost a verdikt byl stejný. Když jsem se na video vrátil za dva týdny, už zase jelo na zeleném dolaru. Ale sledovanost už logicky nebyla a přišel jsem tak o zisk.“



YouTube vyšel vstříc firmám a pro tvůrce bude stále těžší zpeněžit své dovednosti. Bohužel pro ně zatím neexistuje srovnatelně rozšířená alternativa a možnost odejít, jako to udělali někteří zadavatelé inzerce, nemají.

Měl by YouTube regulovat obsah a demonetizovat kanály, pokud jsou nějakým způsobem nevhodné?