Kryptoměny bez povolení na vašem počítači těží už i reklamy na YouTube

Bezpečnostní firma Trend Micro přišla s odhalením, které ukazuje nový způsob, jak se útočníci přiživují na uživatelských systémech. Na YouTube se totiž začaly objevovat reklamy, které obsahují prográmek, jenž zneužívá procesory uživatelů k těžbě kryptoměn.

Není to rozhodně poprvé, co jsou počítače návštěvníků různých webů zneužívány k tomuto účelu nebo jsou součástí různých aplikací, ale je to patrně poprvé, co byly takto zneužívány reklamy. Útočníkům se podařilo těžební prográmek propašovat do reklamního systému Googlu s názvem DoubleClick. Ten dodává reklamy i na videoportál YouTube, kde se následně těžební kampaň rozjela.

Nárůst počtu scriptů těžících přes reklamní platformu Googlu

To bylo mezi 18. a 24. lednem, kdy se objevil nárůst počtu takových těžebních prográmků o 285 procent.

„Na webové stránce se zobrazila standardní reklama, ale zároveň na pozadí skrytě vykonávaly svou práci dva těžební stroje,“ popisují situaci odborníci z firmy. Tyto těžební prográmky pak vytížily procesor na asi 80 % jeho výkonu.

I v tomto případě reklamy vyžívají script společnosti Coinhive, který těží digitální měnu Monero. Zároveň firma TrendMicro detekovala i další kód, který těžil přes soukromou skupinu.

Predátorská taktika

Na jednu stranu tento způsob napadení počítače nezasahuje do soukromí uživatele, nekrade data a ani uživatele nevydírá. Nelze však pominout, že vytěžuje systémové prostředky jeho počítače bez povolení.

Script od Coinhive a jeho odvozeniny zatím stály za všemi odhalenými případy, ať to byly stránky The Pirate Bay, nebo web prezidentského kandidáta Horáčka.

Využívat část procesorového výkonu k těžbě kryptoměny na počítačích uživatelů by přitom nebylo nic nekalého, pokud by s tím uživatel souhlasil a nebylo to provozováno tajně. Dokonce by to mohl být jeden z možných vedlejších příjmů webů, který by mohl doplnit příjem z reklam.

Podle studie PaloAltoNetwoks nyní běží podobné skripty na asi tisícovce stránek a jejich počet se i nadále zvyšuje.

Uživatelé naštěstí nejsou proti těmto predátorským praktikám bezbranní. Bojovat proti nim mohou zakázáním scriptů v nastavení prohlížeče nebo využít některý z doplňků, které to za ně udělají. Ale pokud budou chtít na jiné stránce vidět obsah využívající k zobrazení tyto scripty, musí je znovu zapnout, případně nastavit výjimku.