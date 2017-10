Mapa poradí, kde natankovat pohonné hmoty nejlevněji

On-line služby a mobilní aplikace

Prostřednictvím mapy zobrazuje ceny benzinu, nafty, LPG, CNG a dalších pohonných hmot na čerpacích stanicích v celé ČR. Informace lze filtrovat podle druhu paliva a zároveň omezit výsledky podle doby od poslední aktualizace. Existuje také jako aplikace pro zařízení s iOS a Androidem. Ceny jsou stále po ruce a denně aktualizované. V aplikacích lze naplánovat cestu a podívat se, které pumpy jsou na dané trase, a tak se rozhodnout dopředu, kde budete tankovat.

Aplikace pro Android

Aplikace pro iOS

Web plný informací o vývoji cen paliv do automobilů. Přináší aktuální ceny paliv u čerpacích stanic, ale také kde se nacházejí, jaká je otevírací doba či do které sítě patří. Nechybí plánovač jízdy umožňující zvolit vhodnou čerpačku či informace o cenách v Evropě. Užitečným doplňkem je magazín, který přináší články o automobilech – jak ušetřit, co je nového, jak se starat o motor apod.

Na webu je možné vytvořit si deníček spotřeby automobilu a oprav, zjistit aktuální ceny pohonných hmot v ČR, historii jejich cen či vést knihu jízd. Umožňuje dozvědět se, kde se dá nejlevněji natankovat ve vašem okolí či cestou, kterou projíždíte a lze to zobrazit také na mapě. Nechybí ani aplikace pro smartphony s Androidem či iOS.

Nejen v německy hovořících zemích je to jeden z nejznámějších webů, který umožňuje vést informace o reálné spotřebě automobilů. Díky tomu dává ostatním možnost zjistit reálnou spotřebu různých automobilů. Stačí si vybrat značku automobilového výrobce a následně konkrétní model. Použít můžete i rozšířené vyhledávání. V detailu tankování lze nastavit řadu parametrů od druhu pneumatik přes klimatizaci až po způsob jízdy.

Tato slovenská služba je určena všem, kteří chtějí mít pod kontrolou evidenci nákladů spojených s vozem, kontrolu průměrné spotřeby, evidenci tankování a uskutečněných jízd. Získáte tak přehled o všech výdajích a další data. Ovládat lze jak přes webové rozhraní, tak pomocí aplikací pro přenosná zařízení (iOS, Android i Windows Phone). Na webu je dostupná i databáze tankovacích stanic a informace o cenách jejich paliv (pro ČR, SR i další země).

Aplikace pro zařízení s Androidem určená ke správě nákladů na provoz automobilu. Ke každému tankování je možné přiřadit tzv. profil jízdy, který definuje způsob jízdy od posledního tankování (např. typ použitých pneumatik, míra naložení auta, styl řízení, použití klimatizace atd.). Informace o provozu automobilu lze filtrovat na základě kritérií. Hlavními položkami statistik jsou průměrná spotřeba, finanční náklady a emise oxidu uhličitého.

I tento web umožňuje vést záznamy spojené s motorovým vozidlem. Stačí zapsat celkovou cenu za tankování, natankované množství, kolik stojí litr paliva a stav kilometrů. Z těchto údajů od dvou navazujících záznamů systém spočítá průměrnou spotřebu na 100 km, průměrnou cenu za 1 km či průměrný počet ujetých kilometrů na litr paliva. Navíc je možné nahlížet i do statistik jiných uživatelů, což znamená, že informovat se můžete i o tom, jak drahý je provoz jiných značek vozidel.

Slouží uživatelům k evidování informací o tankování. Následně díky tomu podá statistiky o spotřebách a vypočítá řadu zajímavých čísel. Komunita se skládá z desetitisíců členů, a tak se zde nacházejí různé spotřeby vozidel. Nechybí diskusní fórum a VIP placená část. Bohužel projekt v posledních měsících spíše stagnuje.

Klasické aplikace

Slouží k evidenci spotřeby motorového vozidla a ke sledování provozních nákladů. Zaznamenává a sleduje události jako opravy, pravidelné údržby a výměnu oleje či lékárničky. Jestliže v případě přesného zadávání údajů pohonných hmot (cena, množství, stav tachometru a datum čerpání) budete pečliví, pak si můžete nechat zobrazit užitečné statistiky pro různá časová rozmezí.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (5 MB).

Pomůže vypočítat počet ujetých kilometrů, spotřebu paliva nebo rozpočítat náklady na jednotlivé spolujezdce. Pokud jezdíte jednu trasu pravidelně, můžete si vypočítat vše za určité období. Dalšími funkcemi jsou připočítání mimořádných nákladů k jedné nebo více jízdám a porovnání výsledné ceny s alternativní dopravou.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (579 KB).

Aplikace je určena k evidenci jízd firemních a soukromých vozidel. Umožňuje tvorbu a tisk knihy jízd vozidla a řidiče. Automatizuje výpočty cestovních náhrad za použití vozidel, automaticky vytváří kilometrovník. Umožňuje evidenci nákupů pohonných hmot a usnadňuje sledování průměrné spotřeby paliva u vozidel a výpočty průměrné spotřeby paliva. Start verze umožňuje zapsat pouze 50 záznamů.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (8 MB).

Slouží k evidenci a vyhodnocování provozu vozidel. Zapisovat lze tankování a ostatní náklady na provoz. Počítá průměrnou spotřebu. U soukromých vozidel spočítá cestovní náhrady za uskutečněné jízdy podle platných sazeb cestovních náhrad. Součástí je podpora zadávání trasy pomocí mapy a podpora GPS. Start verze zaznamená maximálně tři vozidla a pro každé zapíše maximálně 50 jízd.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (80 MB).