Naučte se zdarma modifikovat PDF dokumenty

Tvorba PDF dokumentu ve Windows je dnes možná bez instalace dalších programů, a to díky funkci Microsoft Print PDF. Stále si však neporadí s jejich editací. Na to tu jsou jiní pomocníci. Sice neobstarají práci placených profesionálních softwarů, ale pro jednoduché práce postačí dobře.

On-line nástroje pro tvorbu, úpravu, převody a další změny v PDF: PDFes­ca­pe.com

Freep­dfcon­vert.com

Con­vert.neevia.com

Vlastníte-li kancelářský balík od Microsoftu, potom jste v něm získali i nástroj, kterým lze převést PDF do wordového dokumentu, který se dá upravovat. Otevřete ho jako jakýkoliv jiný dokument (Soubor -> Otevřít). Může se stát, že převedený dokument nebude úplně přesně odpovídat originálu. Například řádky a stránky můžou být zalomené v jiných místech, ale s prvky budete moci pracovat či je použít do dalších projektů.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (2 GB).

Nejenže umí otevírat PDF dokumenty, ale umožní k nim kamkoliv do dokumentu přidat komentáře, formátovat text či exportovat dokument do obrazových formátů typu BMP, JPEG, TIFF, PNG atd. Umí v nich i vyhledávat texty a integruje se do prohlížečů. Navíc má OCR čtečku.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (110 MB).

Pro nenáročné úpravy PDF si vystačíte i s tímto softwarem. Slouží k prohlížení PDF dokumentů, ale také třeba ke čtení elektronických knih. PDF dokumenty dokáže také vytvářet, upravovat a nechybí řada nástrojů jako integrace do vybraných aplikací a prohlížečů, možnost dokumenty komentovat, podepisovat atd.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (51 MB).

Jeden z nejznámějších programů pro tvorbu PDF, které připravuje pomalu z jakékoliv aplikace (pokud z ní lze tisknout), v systému se tváří jako běžná tiskárna. Dokumenty umí zabezpečit, digitálně podepsat, automaticky ukládat, spojovat či rozdělovat a má i další funkce.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (28,8 MB).

Umožňuje převádět jakýkoliv dokument vytvořený v různých aplikacích (vč. Wordu, Excelu, PowerPointu atd.) do formátu PDF. CutePDF Writer se nainstaluje jako virtuální tiskárna. Vytištěním dokumentu na této tiskárně se vytvořený dokument uloží ve formátu PDF.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (1,6 MB).

Převádí obrázky, texty, webové stránky apod. do PDF. Je dostupný přes tisk z jakéhokoliv programu. Kromě standardních funkcí také nabízí schopnost optimalizovat PDF výstup pro tisk na standardních laserových tiskárnách nebo pro obrazovku.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (5,9 MB).

Komplexní nástroj pro práci s PDF. Zvládne vytvářet, rozdělovat a spojovat PDF dokumenty, měnit pořadí stránek, dokumenty zabezpečit heslem, prolomit heslo u dokumentů nebo do nich přidávat razítka.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (2,8 MB).

Nabízí rozdělování a spojování PDF dokumentů, změny pořadí a otáčení stránek nebo skládání více stránek do jedné. Nechybí funkce pro vkládání vodoznaků, úpravu záhlaví a zápatí dokumentů, konverzi obrázků na PDF soubory nebo šifrování a dešifrování dokumentů. Disponuje celkem patnácti funkcemi.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (19 MB).

Převede PDF do formátu HTML. Program lze používat pouze v příkazové řádce, takže není určen pro každého. Nabízí několik parametrů výstupu, včetně převedení obrázků.

Informace o programu Operační systém: Linux, Mac OS X, Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (300 KB).

Snadno slučuje různé PDF dokumenty do jednoho. Můžete si nejen zvolit, jaké soubory chcete spojit, ale také vybrat, které konkrétní stránky to budou.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (780 KB).