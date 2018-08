Co není pro každého. Jak udělat vybrané soubory neviditelnými

Žádná verze Windows v základu neumožňuje uzamknout a skrýt vybrané složky na disku. My však neduh tohoto operačního systému napravíme a umožníme skrývat vybrané dokumenty, videa, fotografie či další soubory. Nikdo o nich nejen nebude vědět, ale pro jejich znovuobjevení bude nutné zadat heslo. V žádném případě nenahrazují šifrovací programy. Chcete-li tak, aby se k vašim souborům nikdo nedostal, potom si pořiďte právě tento druh softwaru.

Bez nutnosti zapojit šifrování znemožní čtení dat. Skrývat umí buď celé složky, vybrané soubory nebo i přenosné disky. Takto upravené soubory a složky jsou neviditelné a nepřístupné, a to i v případě, že se někdo do jednotky snaží dostat z jiného operačního systému. Pro zvýšení zabezpečení je možné kromě jednoho primárního hesla zvolit režim ochrany dvěma hesly, takže pro každou položku kromě primárního hesla bude nutné zadat heslo ještě druhé.

Informace o programu Operační systém: Windows 8 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (2,1 MB).

Data schovává, ale nezašifruje je. Složku dokáže skrýt i před správcem systému. Při spuštění je nutné zvolit heslo. Následně vybrat složku (může jich být i více) ke skrytí a kliknout na tlačítko Lock nebo Unlock. Skrýt neumožňuje systémové složky. Vítáme však možnost skrývat či odkrývat každou složku zvlášť.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (2,8 MB).

Dokáže skrýt jednu vybranou složku i před správcem systému. Po spuštění stačí zadat vlastní heslo a následně vybrat složku ke skrytí a kliknout na tlačítko Zamkni nebo Odemkni. Program se také integruje do kontextového menu a složky umí skrývat po uplynutí určitého času.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (6 MB).

Spusťte program, definujte složku ke skrytí a klikněte na tlačítko pro její skrytí. Snadné na použití bez dalších funkcí a nastavování. Program je chráněn heslem a takto lze skrýt libovolný počet složek.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (876 KB).

Zneviditelní jakoukoliv složku či pouze vybraný soubor. Stačí ho v programu najít, nastavit ochranu heslem a nastavit co bude zakázáno: přístup, editace, mazání, viditelnost. Takto snadno lze přidat více složek či souborů.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (404 KB).

Slouží k uzamknutí a odemknutí složek. Snadno se používá, protože existují jen dva stavy programu – odemčeno a zamčeno. Jakmile je zamčena, složka je převedena do nečitelného režimu a tudíž nezjistitelná pro jakéhokoliv uživatele. Data nejsou šifrována.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (359 KB).

Před spuštěním programu se musíte prokázat heslem, které si zvolíte při prvním spuštění programu. Následně si definujete složky, které budete chtít skrývat. V seznamu jich můžete mít více a pro každou z nich zvlášť lze určit, zda bude skrytá či nikoliv. Tím je možné nastavit různé scénáře. Pro skrytí kliknete na první tlačítko a pro odkrytí na druhé. Data nejsou šifrována.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (151 KB).

Aplikace od stejného tvůrce jako ta předchozí. Na rozdíl od ní však obsahuje mnohem více funkcí. Uzamknout lze více složek, ty lze i zašifrovat, nabízí čtyři metody ochrany, pracuje s maskami souborů, nemá limity na množství chráněných dat atd. Na druhou stranu je placená.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (3,4 MB).

S tímto nástrojem vytvoříte zaheslovanou složku, do které se nikdo nedostane. Poté do ní stačí umístit data, která nechcete, aby někdo viděl. Skrytá v šifrované podobě je po dobu, dokud je uzamčena. Do složek se nelze dostat ani v případě, že je složka prohlížena z jiného systému. Uzamykat složky lze i na přenosných diskových úložištích typu USB flash disk či externích discích.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (10 MB).

Aplikace je navržena tak, aby pomáhala chránit heslem vybrané složky jen několika kliknutími. K dispozici jsou tři ochranné režimy. První umožňuje složky zamknout, druhý je i skryje a třetí zašifruje (režimy lze kombinovat). Po odinstalaci tohoto programu zůstanou zamčené a skryté složky i nadále chráněné. Aplikace se integruje do Průzkumníku Windows. Zabezpečené složky nelze smazat, kopírovat, přesouvat, přejmenovat nebo upravovat.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (1,2 MB).