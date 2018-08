Jedno heslo vládne všem. Vyberte si svého správce hesel

Bezpečnostní protokoly radí nepoužívat programy pro ukládání hesel. Ale jestliže si je neradi pamatujete a věříte jednomu, potom pro vás máme řešení v podobě správců hesel. Jestliže tak raději svůj mozek použijete k uložení krásných letních chvil, potom jména a hesla do e-shopů, freemailů a dalších služeb ukládejte do bezpečného úložiště. Nechcete-li nic instalovat, můžete začít využívat i správce hesel, který je standardně přítomen v internetovém prohlížeči.

Uchovává přístupová jména a hesla do e-shopů, freemailů a dalších služeb a automaticky je vyplňuje do formulářů pro přihlášení. S touto aplikací si tak budete moci zapamatovat už pouze jedno heslo, pro přístup do tohoto trezoru, kde ostatní hesla budou uložena v bezpečí. Najdete v něm i generátor hesel a další funkce jako například možnost uložit bezpečně své poznámky.

Informace o programu Operační systém: Android, iOS, Linux, Mac OS X, Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (10 MB).

S potěšením můžeme říci, že mezi nástroji pro správu přihlašovacích údajů najdeme na špici také český produkt. Sticky Password byl uveden na trh v roce 2001 a dohlíží na něj i bývalý šéf vývoje a ředitel AVG. V současné době aplikace umožňuje vedle správy a šifrování hesel i osobních údajů také vyplňovat on-line formuláře v internetovém prohlížeči, ale i zařízení s iOS a Androidem. Nastavení se provádí v několika krocích prostřednictvím průvodce. Pro zabezpečení používá šifrovací algoritmy (AES-256), biometrickou autentizaci (stačí přejet prstem) a také poskytuje ochranu před phishingovými útoky, keyloggery a krádežemi identity. Vytvořit lze přenosnou USB verzi, generovat hesla, ukládat poznámky atd.

Informace o programu Operační systém: Android, iOS, Mac OS X, Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (38 MB).

Služba existuje přes pět let a má mnoho zajímavých propracovaných funkcí. Určena je nejen desktopovým operačním systémům, ale také mobilním, a navíc i ve verzi zdarma lze použít napříč platformami. Nabízí trezor pro hesla, která se mohou po zadání hlavního hesla do formulářů vyplňovat sama. Obsahuje i řadu dalších funkcí jako manažera upozorňujícího na sílu hesla, import a export nastavení, uchování osobních citlivých údajů či možnost zaslat heslo v šifrované podobě e-mailem, kdy po otevření do 30 minut dojde k jeho vymazání (děje se na straně serveru). Placená verze nabízí synchronizační nástroje.

Informace o programu Operační systém: Android, iOS, Mac OS X, Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (732 KB).

KeePass Password Safe ukládá hesla zašifrovaná algoritmem AES a Twofish. Následně jsou navíc ještě chráněna 256bitovým systémem SHA-256. Přístupová jména a hesla nabízí organizovat do kategorií. V aplikaci je i generátor hesel, automatické uzamykání databáze, vyhledávání v ní, import/export informací a ještě více. K zobrazení uložených hesel a dalších údajů je možné se dostat zadáním hlavního hesla. Místo hlavního hesla lze použít také klíče vytvořené ve formě souboru, který je možné nosit s sebou na USB flash disku či jiném médiu.

Informace o programu Operační systém: Linux, Mac OS X, Windows 7 a novější

Čeština: NE – lze doinstalovat

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (3 MB).

Po instalaci programu při vyplňování formuláře v internetovém prohlížeči stačí kliknout, že chcete informace uložit a při další návštěvě této stránky se automaticky postará o jejich zadání. Takto se lze přihlašovat také k programům přítomným v systému. Používat je možné více identit, nebo definovat několik uživatelů (každý člen rodiny tak může mít přístup k jiným heslům). Data se ukládají v šifrované podobě (lze zvolit, zda lokálně, anebo na server služby) a lze k nim díky synchronizaci a mobilním aplikacím přistupovat i ze smartphonů.

Informace o programu Operační systém: Mac OS X, Android, iOS, Windows 7 a novější

Vyžaduje instalaci: NE

Čeština: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (18,5 MB).

Password Safe je správcem hesel nejen pro Windows. Program poskytuje bezpečné centrální úložiště pro hesla, telefonní čísla a další soukromé údaje. Stal se nejlepší volbou celé řady uživatelů, o čemž svědčí přes čtyři miliony stažení. Uložit si do něj lze seznam přihlašovacích jmen, hesel, PIN kódy atd., a to buď do jedné databáze, anebo do několika. Pro šifrování používá algoritmus Twofish anebo DES. Užitečný je i generátor hesel. K otevření této „truhly“ stačí pouze jedno heslo.

Informace o programu Operační systém: Linux, Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ řazení informací

+ lze ukládat do více databází

- méně přehledné uživatelské prostředí

80 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (10,8 MB).