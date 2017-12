Lepší proces odinstalace programů uchrání systém před problémy

Odinstalace programu v systému je jen tak kvalitní, jak programátor vytvořil jeho odinstalační proces. V praxi se tak může stát, že po odebrání v systému zanechá řadu svých údajů a ty mohou být na obtíž či zpomalují chod PC. Programy v našem přehledu sbírají informace o tom, co instalovaný program kam zapsal. Údaje potom slouží pro její kompletní odebrání, a to včetně vyčištění registru systému, dočasných složek apod.

Instalovaný software v PC může odebrat spuštěním odinstalátoru, ale zvládá také proskenovat celý systém a pokusí se odhalit, kde všude se nachází jeho součásti (najde soubory, složky, zápisy v registru, plug-iny apod.). Pro vyšší bezpečnost nabízí tvorbu bodu obnovy před každou odinstalací softwaru.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (15 MB).

Komplexní program pro instalaci a odinstalaci programů ve Windows. Umožňuje měnit vlastnosti odinstalovaných a neplatných položek v seznamu. Po každé odinstalaci software prověří, zda odinstalační mechanismus programu odebral všechny, nebo alespoň většinu svých součástí. Obsahuje i funkci pro dávkovou odinstalaci, zálohování vybraných položek, auto-fix neplatných záznamů apod.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (4,7 MB).

Velmi rychlý a malý program pro lepší odinstalaci programů. Proskenuje počítač a zobrazí hodnocení, aby ukázal, jak je vnímají ostatní uživatelé. Pomocí něj můžete programy nejen odinstalovávat, ale také opravovat a metoda Forced provede hluboký sken, sledující záznamy v souborech, registru a dalších systémových složkách. Zobrazí identifikované součásti a vy se můžete rozhodnout, které mají být odstraněny.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (2,5 MB).

Sleduje kompletní proces instalace softwarového vybavení - zaznamenává mimo jiné tvorbu složek a souborů, ale i změny v systémovém nastavení Windows a zásahy do systémového registru Windows. Díky tomu je reinstalace programu snadnou záležitostí. Po odebrání by v systému neměl zůstat žádný záznam o odebíraném programu.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (1,1 MB).

Nahrazuje klasické odinstalační rozhraní ve Windows. Zobrazí seznam všech nainstalovaných programů a ty následně lze jeden po druhém odebrat. K dispozici je také export seznamu instalovaných programů do HTML či textu. V seznamu přítomného softwaru se zobrazí nejen výrobce, ale i popis produktu či složky, ve kterých se nachází záznamy v registru Windows.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (48 KB).

Vyniká jednoduchým rozhraním, vyhledávací funkcí, jednoduše se používá a je rychlý. Jednotlivé aplikace řadí do složek podle toho, k čemu jsou určeny: hry, video, bezpečnost apod.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (1 MB).

Koupíte-li si nový počítač, který obsahuje řadu dalšího softwaru, co s tím? Většinou jde o zkušební verze programů anebo takové, které většinou nevyužijte. Potom použijte Decrapifier. Jde o pomůcku, která je navržena k nalezení a odstranění tzv. nechtěného softwaru. Po proskenování přítomného softwaru sami označíte, co chcete ze systému odstranit a co případně zachovat.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (2 MB).

Jeden z nejlepších programů tohoto druhu. Odinstaluje software a postará se i o dočasné soubory, zápisy v registru atd. Součástí je i automatická funkce zálohování nastavení systému při instalaci jakéhokoliv dalšího vybavení přes tento program. Tzv. pátrací mód se postará o detekování či zvolení programu k odinstalování, jeho zastavení či vymazání. Navíc obsahuje desítky užitečných funkcí pro ladění a čištění systému. Freewarová verze je značně omezena a ani nenabízí možnost aplikace odinstalovávat.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (8,9 MB).

Komplexní nástroj, který se stará o kompletní softwarovou správu PC. Odinstaluje software, poradí si s automatickým spouštěním zvolených programů při startování PC, s odstraněním neplatných zástupců na ploše, s odstraněním jejich dočasných složek, vyčištěním neplatných záznamů v registru či optimalizací PC.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (10,5 MB).

Software, který také patří ke špičce v oboru na monitorování změn systému při instalaci nového softwaru. Součástí je možnost pozdější kompletní odinstalace programů, při které odebere všechny záznamy na pevném disku. A to včetně záznamů v systémových souborech a registru.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (26 MB).