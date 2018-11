Aplikace vám poradí, kdy zalít kytky, jiná dá nápad na domácí výrobky

InboxIt

InboxIt nabízí velmi snadný způsob uchování odkazů na webové stránky.

Aplikace InboxIt má velmi jednoduchou, ale o to užitečnější funkci. Po úvodním nastavení se tlačítko této aplikace přidá do nabídky sdílení a vy si pak můžete jejím prostřednictvím posílat odkazy na webové stránky, které si chcete přečíst později, do e-mailu. Stejnou věc je samozřejmě možné dělat i s běžnými funkcemi z výbavy androidových tabletů, ale s aplikací InboxIt odešlete odkaz jediným klepnutím na displej.

Dostupnost: Android

S praktickými návody můžete vyrobit mnoho užitečných věcí.

DIY projekty

V aplikaci DIY projekty najdete dlouhou řadu návodů na výrobu věcí do domácnosti, šikovné nápady pro zahradu nebo třeba tipy na dárky pro děti. Sada návodů se postupně rozrůstá o příspěvky uživatelů z celého světa, a přestože jsou návody zpravidla v angličtině, díky schématům a obrázkům si s jejich použitím poradí každý. Aplikace DIY projekty i její obsah je k dispozici zcela zdarma.

Dostupnost: Android

Česká aplikace Prectime.cz pomáhá s výukou cizích jazyků

Prectime.cz

Angličtinu, němčinu nebo španělštinu se můžete učit s pomocí české aplikace Prectime.cz. Pro každý den je připravena jedna 15minutová lekce. Výuka je orientovaná velmi prakticky a probíhá formou rozhovorů s rodilými mluvčími. První 3 dny je výuka zdarma, po vyzkoušení je ale potřeba pořídit si předplatné, a to není zrovna levné – na rok přijde na 4 600 korun.

Dostupnost: Android

Aplikace Prague Histories vás provede historickými stezkami hlavního města.

Prague Histories

I přes anglický název je obsah aplikace Prague Histories kompletně český. V aplikaci najdete tematické stezky po stopách významných historických osobností a událostí. K dispozici jsou mapy a popisy stezek, fotografie i historické videozáznamy i zvukové nahrávky. Aplikace Prague Histories obsahuje zatím šest stezek, ale další možná přibudou.

Dostupnost: Android

Šikovná aplikace vám připomene úklid i další domácí práce.

Úklid

V aplikaci s jasným názvem Úklid si můžete nastavit harmonogram domácích prací, které vám bude aplikace následně automaticky připomínat. Může jít třeba o zalévání květin, luxování, různé práce na zahradě atd. K dispozici je přitom několik hlavních kategorií domácích prací, další si pak můžete snadno přidávat sami. Základní verze aplikace Úklid je k dispozici zdarma, pro použití všech funkcí je ale nutné pořídit si verzi Pro za 140 korun.

Dostupnost: Android

Zapomněli jsme na vaši oblíbenou aplikaci pro tablety s Androidem nebo iPady? Podělte se o svoje tipy s ostatními čtenáři v diskusi.