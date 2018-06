Nepřijďte lehkovážností o vzácná data, pomohou vám správné programy

Ztráta či poškození dat je věc nemilá. Proto je vhodné se o ně postarat a zálohovat je na jiné místo. Nejrychlejší a nejsnadnější metodou zálohování nebo synchronizace dat je využití cloudových úložišť. Služby jako OneDrive, Dropbox, Google Drive apod. nabízí zdarma však jen omezenou kapacitu. Data se navíc nacházejí na serverech společností a není zaručeno, že se k nim někdo cizí nedostane.

Pokud tak dáváte přednost domácí záloze na externí disk, NAS, FTP či jinam, potom si vyberte jeden z nejlepších zdarma dostupných programů pro jejich zálohování níže. Jen zadáte, co a kam má zálohovat, a o data je jednou provždy postaráno.

Jeden z hlediska funkcí nejpropracovanější, zdarma dostupný program pro automatické zálohování a synchronizaci dat. K zálohování jej lze využít na interních, ale i externích médiích (HDD, CD, DVD, flash discích, NAS, FTP atd.). V základním režimu je připravena jednoduchá sada funkcí, která se rozšíří po kliknutí na tlačítko Expert. Má řadu filtrů pro vyloučení záloh, simulaci zálohování, podává detailní informace, co dělá a nabízí toho ještě mnohem více.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (25 MB).

Synchronizuje či zálohuje složky či disky. Je jen na uživateli, zda zvolí zrcadlení složek (vytvoří přesnou kopii zdrojové složky), anebo nechá provést obousměrnou synchronizaci. Na určené místo nejen zkopíruje nové soubory, ale také ty aktualizované, a to v obou směrech. Lze si také vybrat, co se má stát se soubory, které ze zdrojové složky byly smazány, nebo přesunuty do jiné složky.

Informace o programu Operační systém: Linux, Mac OS X, Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (13,7 MB).

Umožňuje vytvořit více profilů synchronizace, z nichž má každý vlastní nastavení. V možnostech jsou k dispozici varianty, zda mají být některé typy souborů ze zálohy vyloučeny a jak mají byt řešeny konflikty. To znamená, co se má stát, pokud se již na cílovém místě nachází stejný soubor.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (1,4 MB).

Primárně je určený pro synchronizaci mezi dvěma místy (podporuje i FTP), ale využít jej lze i pro automatické zálohy dat. Kontroluje obsah zdroje s cílovým místem a nahrává na něj změny. Nabízí čtyři typy synchronizace, a to složek, zálohu souborů, zrcadlení a fotozálohy.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (9,6 MB).

Slouží k zálohování dat s podporou inkrementálních záloh a možností jejich komprese. Nechybí podpora zálohování do cloudu a vyniká také v možnostech plánování záloh – jak často se mají dělat ty plné (podle počtu dní či počtu inkrementálních záloh), po jak dlouhé době se mají mazat, jaké soubory ze záloh vypouštět apod. Díky průvodcům se přitom nastavuje poměrně snadno a ovládá se přes webové rozhraní.

Informace o programu Operační systém: Mac OS X, Linux, Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (13,8 MB).

Data dokáže uložit na zvolené místo anebo nahraje na FTP server. Co vše se má zálohovat, lze detailně nastavit včetně podsložek. Další kritéria pro zálohování dat jsou podle typu souboru, data anebo názvu. Všechny soubory lze komprimovat do jednoho souboru GZIP anebo do složek pomocí ZIP. Zálohy se provádějí ručně anebo automaticky dle nastavení (v určitý čas, či při přihlášení, anebo odhlášení atd.). Zálohy jsou přírůstkové.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (18 MB).

Šikovný nástroj pro synchronizaci souborů a složek, a to nejen v PC, ale i na síti. Nabízí jednosměrnou i obousměrnou synchronizaci – lze vybrat, které soubory mají být vynechány ze zálohování. Placená verze má plánovač, komprimátor a další funkce navíc.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (6,2 MB).

Nabízí jak automatické zálohování, tak synchronizaci složek a souborů. Umí zálohovat na FTP a do ZIP archivů. Program funguje i jako služba Windows a má vestavěný plánovač.

Informace o programu Operační systém: Mac OS X, Linux, Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (61 MB).

Zálohovací software bez zbytečných funkcí a s rychlým nastavením. Zálohy vytváří na HDD, síťové disky, paměťové karty či USB flash disky. Zálohování dat lze podrobně naplánovat a využít je možné inkrementální zálohu či plánovač.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (855 KB).

Umí synchronizovat vybraná data mezi počítači, na USB disky, FTP, NASy, SFTP servery, různá online úložiště atd. Archívy šifruje a díky analýze dokáže zobrazit, která data jsou již synchronizována a která nikoliv. Pomocí filtrů je možné vyloučit či vybrat skupiny souborů k zálohování.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (8,3 MB).

