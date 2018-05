Tipy pro Windows 10: akce po uzavření víka notebooku či monofonní zvuk

1. Jak nastavit co se stane po uzavření víka notebooku

Ve výchozím stavu po zavření víka notebooku dojde k jeho hibernaci – tedy vypnutí, ale vše, na čem jste pracovali, zůstane uchováno i po opětovném spuštění. Existují však i další režimy, které lze použít. Notebook tak lze například pouze uspat, vypnout, anebo nastavit, že se nestane vůbec nic. Tyto konfigurace najdete v Ovládacích panelech (klikněte na Start a zadejte slovo ovládací a následně vyberte položku Ovládací panely). V novém okně na levé straně klikněte na Nastavení pro zavření víka. V dalším okně máte možnost vybrat funkce, které se provedou v režimu na baterie a v režimu napájení ze sítě, pokud dojde k uzavření víka notebooku či stisknutí tlačítka napájení. Změny uložte tlačítkem dole.

2. Jak na monofonní zvuk

Standardně Windows reprodukují zvuk ve stereu. To však neznamená, že neumí i více kanálů, nebo naopak méně. V některých situacích se tak například může hodit pouze monofonní. Klikněte na Start -> Nastavení -> Usnadnění přístupu -> Další možnosti a dole najdete část Možnosti pro zvuk, kde nastavte Zapnuto.

3. Jak zakázat synchronizaci dat do OneDrivu

Nepatříte-li mezi příznivce synchronizace dat do cloudových služeb, potom patrně nevyužíváte ani službu OneDrive přítomnou ve Windows, která vybraná data posílá na servery Microsoftu. Jestliže jste si ji tak nastavili a nyní byste rádi deaktivovali, máme pro vás snadný postup, jak na to. V informační části hlavní lišty (vedle hodin) klikněte pravým tlačítkem myši na symbol obláčku. Otevře se dialogové okno a vy klikněte na volbu Nastavení. Na záložce Účet v horní části klikněte na odkaz Zrušit propojení tohoto počítače. Nyní se ještě přepněte na záložku Nastavení a zde zrušte zatržení prvního boxu – Spustit OneDrive automaticky při přihlášení do Windows. Změny uložte kliknutím na OK.

4. Jak smazat z OneDrive cloudu již synchronizovaná data

V předchozím typu jsme si ukázali, jak lze službu zakázat. Nyní poradíme, jak odebrat již synchronizována data. V tomto případě na to musíte jít přes webové rozhraní. Přejděte na tuto adresu (budete se muset přihlásit svým Microsoft účtem) a v levém sloupci klikněte na připojený počítač. Dole následně na tlačítko Odebrat počítač. Nyní ještě musíte smazat případná uložená data. Proto na levé straně klikněte na Soubory a smažte je.

5. Jak zakázat změnit poskytovatele vyhledávání v Edgi

Nechcete-li, aby vám někdo v prohlížeči Edge měnil poskytovatele vyhledávání (tedy po zadání hledané fráze v jiném, než vašem oblíbeném vyhledávači jako např. Google, Bing, Seznam apod.), potom použijte tento trik. Použijte klávesovou zkratku Windows + R a zadejte příkaz gpedit.msc. Tím dojde ke spuštění Editoru místních zásad skupiny (pouze edice Windows Professional). Přejděte na Konfigurace počítače -> Šablony pro správu -> Součásti systému Windows a na pravé straně poklikejte na složku Microsoft Edge. Vyhledejte položku Povolit přizpůsobení vyhledávacího webu. V novém okně zvolte Zakázáno a změnu uložte kliknutím na OK. Pokud nyní přejdete do nastavení Edge, tak položka ke změně hledání z panelu Adresa bude šedá (nepůjde měnit).

6. Jak nastavit šířku pásma připojení pro využití systému

Windows 10 si vyhrazují určitou část šířky pásma, kterou používají pro připojení k síti. Chcete-li si definovat vlastní poměr, který můžete z daného počítače využít, lze tak zase učinit v Editoru místních zásad skupiny (opět pouze edice Windows Professional). Přejděte na Konfigurace počítače -> Šablony pro správu -> Síť -> Plánovač paketů technologie QoS a na pravé straně poklikejte na položku Limit vyhraditelného přenosového pásma. Klikněte na Povoleno a níže nastavte hodnotu v procentech. Zde je nutné poznamenat, že ve výchozím nastavení systém využívá 80 % šířky pásma připojení. Nastavte vlastní hodnotu a uložte. Změny se projeví po restartu systému.