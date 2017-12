Fantastický zvuk doma i na cestách. Kombinace Mojo a Poly nemá konkurenci

Před dvěma lety představila společnost Chord Electronics maličký D/A převodník a sluchátkový zesilovač Mojo. Na Technetu jsme měli první recenzi v ČR (k přečtení zde: Mojo. Malá krabička dostane nejlepší možný zvuk z mobilu, tabletu i PC) a jejími zvukovými kvalitami jsme byli bezvýhradně nadšeni.

Jedinou nevýhodou při použití na cestách byla nutnost připojit chytrý telefon sloužící jako hudební přehrávač (zdroj hudebních dat a ovládacího rozhraní) pomocí USB kabelu, což není na cestách nejšikovnější. Po dvou letech vývoje proto výrobce představil řešení, které nutné použití kabelů odstraňuje - hudební streamer a přehrávač Poly.

Stručné představení: jen a pouze pro Mojo

Poly je vlastně maličký počítač s operačním systémem napsaným na míru (založeném na Linuxu). Funguje jako streamer, na který můžete bezdrátově posílat hudební data přes wi-fi nebo Bluetooth. Přes wi-fi pak umí DLNA, AirPlay a Roon, v budoucnu i napřímo Tidal, Qobus a další služby - aktualizace firmware probíhá přes wi-fi přímo ze serverů Chordu. Má také slot pro microSD kartu, a tak umožňuje přehrávání hudebních souborů na ní uložených.

Poly bude možné koupit nejen samostatně, ale i v kompletním setu s Mojo, microSD kartou, přenosným pouzdrem, USB kabelem a „pinem“ pro stisk servisního tlačítka.

Z hlediska podpory digitálních formátů je na tom Poly stejně jako Mojo - přehraje i hi-res zvukové soubory do parametrů 768 kHz / 32 bit a až 256 bit DSD, přičemž při stream DSD obsahu je realizován jako DoP (DSD over PCM), při přehrávání DSD souborů z paměťové karty se nic nemění. Z karty pak hraje FLAC, ALAC, AIFF, AAC, WAV, OGG Vorbis, WMA a MP3. A samozřejmě DSF.

Již na první pohled je jasné, že Poly je vytvořené přímo pro Mojo - samo o sobě nelze ani spustit. K Moju jej připojíte „nacvaknutím“ na konektory, což by samo o sobě nebylo příliš mechanicky stabilní spojení, a tak najdete v příslušenství i pevné pouzdro, do kterého spojenou kombinaci Mojo+Poly bezpečně vložíte. Obě zařízení mají své akumulátory, nabíjet lze oba najednou společným 2A adaptérem (ten v balení nenajdete, nejspíše jej však již máte od svého chytrého telefonu) - my jsme úspěšně použili pětiportovou nabíjecí stanici Anker.

Jak je patrné, Poly nemá žádné ovládací prvky (mimo jednoho servisního tlačítka schovaném za miniaturním otvorem - musíte použít „pin“ podobně jako pro vyndavání SIM karet z některých telefonů) a veškeré ovládání tak řeší bezdrátově připojený chytrý telefon či tablet.

Uvedení do provozu

S recenzí jsme poněkud otáleli, protože zatím chybí jedna poměrně důležitá komponenta - vlastní ovládací aplikace (jmenovat se bude GoFigure), kterou vše snadno nastavíte a má umožnit i snadnou obsluhu při přehrávání. Původně měla být dostupná ještě letos, ale nakonec výrobce posunul vydání až na konec ledna 2018. Nedoladěnou aplikaci nám nakonec výrobce neposkytl ani jako instalační apk soubor, takže jsme ji neměli možnost vyzkoušet. Nevadí, recenzi poté aktualizujeme.

Poly je dělané přímo pro Mojo. Komunikace probíhá přes USB, mechanickou soudržnost obou zařízení zajišťují západky do v tu chvíli nevyužitého koaxiálního a optického vstupu Moja.

I bez aplikace lze totiž na Poly hudbu poslouchat, nejvíce chybí při úvodní konfiguraci. Tu zatím vyřešíte tak, že zmíněným „pinem“ na pět sekund stisknete vnořené konfigurační tlačítko, Poly spustí vlastní wi-fi hotspot a vy tak můžete zařízení nakonfigurovat přes webové rozhraní. Je to trochu víc IT, než by si zhýčkaný uživatel highendové elektroniky představoval, ale veskrze funkční.

V provozu

Při domácím provozu je to velmi snadné - zvolíte připojení k lokání síti (ve webovém rozhraní zadáte SSID a hesla všech sítí, se kterými budete Mojo používat). V ten moment je Chord dostupný síťovým přehrávačům jako vzdálený „renderer“ a vy na něj můžete hudbu směrovat.

V telefonu s OS Android jsme využívali aplikaci BubbleUPnP (licence stojí 85 Kč) a fungovala velmi dobře. Mohli jsme přehrávat hudbu uloženou v telefonu, na SD kartě v Poly (její obsah je skrze její vlastní mediaserver dostupný i jiným zařízením v síti), soubory na síťovém disku a také streamovanou hudbu ze služby Tidal nebo třeba Google Music. Na paměti je třeba mít, že tímto způsobem se v Tidalu či Google Music nedostanete k hudbě uložené pro „offline režim “, vždy jde o živý stream ze serverů.

Přímá integraci Tidalu a možnost použití se Spotify a dalšími službami by mělo přijít s dalšími aktualizacemi a vlastní aplikací.

Poly+Mojo pohromadě. Na Poly vidíte v detailu otvor s vnořeným tlačítkem pro konfiguraci a přepínání síťových režimů, slot pro microSD kartu, nabíjecí USB port a dvě stavové diody.

Při domácím použití lze využít i unikátní aplikaci Roon, která se snaží přenést atributy fyzických hudebních nosičů do digitálního světa. Jejím srdcem je „jádro“, které běží na počítači nebo síťovém úložišti (vybrané modely QNAP a Synology) a spravuje celou hudební sbírku ze všech různých zdrojů a podle připojených kompatibilních přehrávačů se rozhoduje, v jakém nejlepším zvukovém formátu bude do zařízení zvuk odesílat. Zároveň (a na to jsme narazili v první větě tohoto odstavce) doplňuje do rozhraní aplikace kompletní booklety a informace o albech i interpretech, životopisy interpertů, hudebníků, skladatelů ... a přidává související hudební recenze, texty písní, nebo třeba data chystaných koncertů. Vše můžete ovládat jak na počítači, tak chytrých telefonech a tabletech. Aplikace je placená, ročně přijde na 2600 Kč, doživotní licence pak stojí zhruba 11 000 Kč, což nám připadá poněkud příliš. K Poly dostanete čtvrtletní předplatné (ale je otázkou, zda poté chcete riskovat odvykací kůru).

Na cestách můžete Poly používat několika způsoby. Tím prvním je vytvoření mobilního hot-spotu na svém telefonu. Jakmile zmizí domácí síť, Poly se k němu připojí a pak funguje stejně jako doma. Pokud máte dostatečný datový tarif, můžete na cestách i streamovat z cloudových služeb. Když dorazíte do práce a vypnete hotspot v telefonu, Poly se automaticky přihlásí i k této síti - všechny samozřejmě musíte předem nakonfigurovat.

Druhým, zatím teprve ohlášeným způsobem, který v době psaní recenze nefungoval a nejspíše tak dorazí až se softwarovou aktualizací, je režim AP (přístupový bod). Při něm wi-fi hotspot vytvoří přímo Poly, vy se k němu chytrým telefonem připojíte a posloucháte. Nevýhodou bude, že telefon v tu chvíli nebude připojený k internetu (wi-fi bude připojena k Poly bez internetu a 3G/4G většina telefonů vypne v momentě, kde se připojí k wi-fi). Výhodou pak menší nároky na akumulátor telefonu.

Třetí možností je připojit telefon pomocí Bluetooth. Je to však spíše nouzové řešení, které příliš nedává smysl - pokud chcete Bluetooth sluchátka, koupíte si Bluetooth sluchátka a nebudete z principu přenosu kvalitativně limitovaný způsob realizovat samostatným highendovým zřízením. Jako nouzové jej vnímá i výrobce - na představení v Londýně nám tak i zdůvodnil fakt, že pro přenos využívají jen A2DP/SBC, nikoli kupříkladu AptX (ale na druhou stranu jak se ukázalo při poslechu, jeho zvukové kvality jsou zcela využity, hraje překvapivě dobře).

Přibalené pouzdro sedí perfektně na obou komponentech a prakticky z nich tvoří jeden. My jsme jej sundavali jen po dobu nabíjení, vzhledem k většímu zahřívání Mojo i Poly během nabíjení nám to přišlo k zařízením ohleduplnější. Pravdou ale je, že západka na pouzdře se otevírá nesnadno a nejsme si jistí, jak dlouho pravidelné otevírání vydrží.

Poly na jedno nabití vydrží hrát necelých devět hodin (při streamování přes wi-fi), Mojo o hodinu méně.

Zvuk je skvělý, ale rozhodně ne za málo peněz

Ze zvuku Mojo jsme byli nadšení a kombinace s Poly jeho kvality rozhodně nijak nesnižuje. Zvuk kombinace je naprosto excelentní a prakticky nenacházíme cokoli kritikyhodného. Zvuk je velmi živý a bavilo nás jej poslouchat. Oceníte velmi dobrou dynamiku a to i na basech, dostatek velmi přesně vykreslených detailů a zároveň plné hutné tělo zvuku a velmi dobrý prostor nahrávky i lokalizace nástrojů. Mojo+Poly jsme poslouchali na řadě sluchátek Sennheiser, Beyerdynamic a Sony a došli k závěru, že charakter výsledného zvuku se nejvíce odvíjel právě od schopností použitých sluchátek.

Pokud se povede plánovaná aplikace a s další aktualizací dorazí přímá podpora Tidalu, širší podpora streamovacích služeb a funkční režim přístupového bodu, bude kombinace Mojo a Poly takřka perfektní.

Poly pořídíte za 15 990 Kč, Mojo za 12 990. Cena za kombinaci s příslušenstvím v krabici ve článku zatím není známa.