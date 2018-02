Tablet ukáže místa natáčení známých filmů i Zimní olympiádu

PyeongChang 2018 Official App

PyeongChang 2018 Official App vám poskytne vyčerpávající informace o nadcházející olympiádě.

Do zahájení zimních olympijských her v jihokorejském Pchjongčchangu zbývá už jen několik dní, takže je jistě načase, aby si sportovní fanoušci instalovali oficiální olympijskou aplikaci. PyeongChang 2018 Official App nabídne například rozpis utkání v jednotlivých sportech, pohled na místa konání závodů, olympijské zajímavosti a po zahájení her samozřejmě i výsledky sportovců. Dále se můžete dozvědět podrobnosti o olympijských sportech a také si nastavit upozornění na události, které vás zajímají.

Dostupnost: Android, iPad.

Upthere Home je cloudové úložiště s běžnými funkcemi.

Upthere Home

Novou cloudovou službu Upthere Home provozuje firma Western Digital, známý výrobce pevných disků. Upthere Home je cloudové úložiště, ve kterém za 50 korun měsíčně získáte úložnou kapacitu 100 GB. K dispozici jsou klientské aplikace pro počítače s Windows i tablety a smartphony s Androidem a iOS, umožňující automatické zálohování nových souborů, typicky fotografií. Upthere Home umožňuje například snadné vyhledávání v obsahu nebo jeho sdílení s dalšími uživateli

Dostupnost: Android, iPad.

Afterlight 2 nabídne rozsáhlé možnosti úpravy fotek.

Afterlight 2

V aplikaci Afterlight je možné provádět základní úpravy pořízených snímků (otáčení, ořezávání, zrcadlení, korekce expozice atd.), stejně jako korigovat jejich barevné ladění nebo aplikovat efekty a filtry z rozsáhlé nabídky. Zajímavé jsou například funkce na dvojitou expozici snímků nebo třeba malování a doplňování textových popisků do fotek. Aplikace Afterlight 2 je k dispozici jen pro zařízení s iOS a přijde na 79 korun.

Dostupnost: iPad.

Adobe Photoshop Lightroom CC má řadu nových funkcí.

Adobe Photoshop Lightroom CC

Výkonná aplikace na úpravy fotek v mobilních zařízeních získala s aktualizací celou řadu vylepšení. Patří mezi ně především funkce automatické optimalizace snímků, ve které stačí klepnout na jediné tlačítko a Adobe Photoshop Lightroom CC se již postará o vše potřebné. Dalším šikovným vylepšením je možnost vkládat do snímků při jejich exportu z aplikace vlastní vodoznak.

Dostupnost: Android, iPad.

Aplikace Filmová místa vás zavede do lokací natáčení filmů a seriálů.

Filmová místa

Zajímalo by vás, kde se točily vaše oblíbené filmy a seriály? Chcete vědět, kde se právě filmuje v okolí vašeho bydliště? Aplikace Filmová místa právě takové informace obsahuje. Celkem vás zavede na více než 12 000 filmových lokací, popsaných přesnou polohou, fotografií a názvem filmu či seriálu. Dále v aplikaci najdete i databázi více než 1 500 filmů s popisem lokalit záběrů nebo přehled lokací, kde se aktuálně natáčí. Aplikace Filmová místa je k dispozici zcela zdarma a bez reklamy.

Dostupnost: Android, iPad.

Zapomněli jsme na vaši oblíbenou aplikaci pro tablety iPad nebo zařízení s Windows 10 či Androidem? Podělte se o svoje tipy s ostatními čtenáři v diskusi.