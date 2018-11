Malý letoun z Otrokovic, který dobyl velký svět. Legendární Zlin Trener.

Století československé techniky Sledovat další díly na iDNES.tv

Historie letounů Zlin Trener se začala psát krátce po druhé světové válce. První prototyp dvoumístného cvičného stroje Z-26 byl zalétán 20. října 1947. Sériová výroba probíhala v Moravanu Otrokovice až do roku 1974 v šesti základních postupně modernizovaných typech Z-26, Z-126, Z-226, Z-326, Z-526 a Z-726, z nichž většina vznikla v několika verzích. Za vrchol můžeme považovat verze jednomístných akrobatických speciálů.

Celková produkce typové řady Trener čítala kolem patnácti set letounů, většina jich byla exportována do třiatřiceti zemí, a to i do zemí kapitalistických.

U Trenerů se postupně modernizovala konstrukce draku (např. v prvních letech výroby měly dřevěnou kostru křídla a ocasních ploch), používaly se výkonnější a výkonnější motory (od Walter Minor 4-III, přes Walter Minor 6-III až po Avia M-137; ve stopovém množství dokonce Textron Lycoming AIO-360), objevil se částečně zatahovací podvozek atd.

Velké množství Trenerů stále létá. Samozřejmě se už jedná o stroje po generálních opravách, během kterých vznikly dodatečně nové verze (Z-226M, Z-226MS, Z-326M, Z-326MF). Ty dostaly nové motory Avia, protože původní Walter Minory se už nevyráběly. Důvod výměny motoru je zřejmý, má totiž nižší životnost než drak.

Trenery se uplatnily také jako akrobatické stroje, přičemž se úspěšně účastnily i prestižních soutěží. Vynikající akrobatické schopnosti se projevily nejdříve u první klasické dvoumístné verze Z-226B zvané Bohatýr, ta dostala totiž jako první výkonnější motor Walter Minor 6-III. Protože Bohatýr byla vyloženě vlečná verze pro vlekání kluzáků, vážněji se na tu akrobacii začal používat s ročním odstupem se objevivší Z-226T Trener 6. Odtud už byl jen krůček ke vzniku jednomístných akrobatických speciálů. Když se u Trenerů řady 526 objevily ještě výkonnější motory Avia M-137, jejich schopnosti v tomto oboru letecké činnosti se dále navýšily.

Vrchol ve výkonnosti jednomístných akrobatických speciálů představuje Z-526AFS z roku 1971. Pro ještě větší obratnost byl odlehčen a měl zmenšené rozměry, jak rozpětí a potažmo nosnou plochu, tak délku. Proto mu naši piloti přezdívali kraťas.

První oficiální mistrovství světa v letecké akrobacii v Bratislavě roku 1960 V roce 1960 uspořádala FAI první oficiální mistrovství světa v letecké akrobacii. Dokonce díky dosavadním úspěchům našich pilotů a letadel řady Trener zvolila federace za místo konání mistrovství Československo. Soutěž se konala v Bratislavě a historicky prvním mistrem světa v letecké akrobacii se stal Ladislav Bezák na Z-226A. Z 29 startujících akrobatů jich 19 létalo na Trenerech. Obrazový materiál s popisem celé události obsahuje speciální fotogalerie.

Trenery v České republice dnes

K 5. listopadu 2018 bylo v našem leteckém rejstříku evidováno 143 letounů typové řady Trener, z toho 24 Z-126, 76 Z-226, 9 Z-326, 31 Z-526 a 3 Z-726. Na první pohled se může jevit paradoxem, že z řady třístovkové, která se vyráběla v největším objemu, jich je zde registrováno pouze devět. Důvod je však prostý, téměř všechny ze 436 vyrobených Z-326 šly na export, pouze desítku si jich pořídila ČSLA pod svým typovým označením C-305.

Z té devítky našich dnešních Z-326 je část přeživších „vojenských“, když armáda po vyřazení postupně předávala své Trenery aeroklubům, a část původně exportovaných a později zpětně vykoupených našimi uživateli.

Jedním z provozovatelů Trenerů, který je často na očích veřejnosti při různých leteckých dnech, je letecká skupina Follow-me ze Slezského aeroklubu Zábřeh. Ta létá na třech Z-226MS a jednom Z-326MF.

Trenery letecké skupiny Follow-me můžete často spatřit na různých leteckých dnech.