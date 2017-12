Zoner jako první v ČR přešel na předplatné. V USA poklesl, jinde se daří

Zákazník si tedy už nekupuje krabici s programem na cédéčku nebo USB disku „jednou pro vždy“, ale musí si každý rok obnovit předplatné. Zoner v tomto ohledu sleduje aktuální trend nejen na poli fotografických editorů. O zkušenostech po roce od uvedení verze Zoner Photo Studio X (ZPS) jsme si povídali s ředitelem softwarové divize Zoneru Michalem Prouzou.

Ing. Michal Prouza (1986) pracuje v brněnské společnosti ZONER software od roku 2010. Z práce pro marketingové oddělení vyrostl během tří let až na pozici ředitele softwarové divize, která vyvíjí program Zoner Photo Studio. Prouza vystudoval žurnalistiku a také ekonomiku a management na Masarykově univerzitě. Má zálibu ve fotografii, rád zkouší nové techniky (tilt-shift, time-lapse, rybí oko)."

V čem je výhoda pro předplatitele, respektive pro zákazníka, který teď místo aby si koupil software „navždy“, musí platit roční předplatné?

Má neustále aktuální verzi, má přednostní nárok na technickou podporu a má něco, co my právě aktivně vyvíjíme. Asi největší změna je v tom, že ve starém systému nás majitelé aktuální verze vlastně nezajímali. Vývoj už uháněl k další chystané verzi, marketing a obchod se naopak soustředil na majitele starších verzí a nabádal je k upgradu. Na řadu tedy přišli až po vydání nové verze, kdy se z nich stali majitelé neaktuální verze a začalo přesvědčování k nákupu. S předplatným je to logicky jinak. Majitelé verze X jsou pro nás průběžně ti nejdůležitější, protože jsou to ti, které musíme celý rok přesvědčovat, že udělali správně a že je to něco, co by si měli předplácet dál a dál. Nyní, kdy za sebou máme první vlnu prodlužování předplatného, víme, že zákazníci jsou spokojení. Čtyři velké aktualizace v průběhu roku přispěly k tomu, že už nyní 90 % lidí v předplatném pokračuje.



Není tvrzení, že vás zákazníci ve chvíli nákupu přestali zajímat je trochu přehnané? Nějaké updaty a vylepšení pro aktuální verzi se přeci objevovaly celý rok.

Bylo to tak, že jsme každý rok vydávali novou verzi a rok k ní poskytovali aktualizace. Byly to ale spíše takové udržovací aktualizace k tomu, aby verze byla funkční a bezproblémová. Na blíže nedefinovaný čas jsme k ní poskytovali podporu, což bylo z našeho hlediska špatně. Zákazník měl pocit, že si koupil něco, co bude fungovat napořád a navždy k té věci bude mít podporu. To je samozřejmě neudržitelné.

Stále ale u části uživatelů převládá názor, že jim stačí předchozí verze, i když bude bez podpory. Kolik takových klientů podle vás je?

Mnoho, a je to v pořádku. My jsme dokonce poslední krabicovou verzi s číslem 18 prodávali souběžně s novinkou X. Zákazníkům, kteří nechtěli přejít na předplatné, jsme tu možnost otevřeně nabídli. Dokonce jsme u verze 18 prodloužili nárok na podporu. Původně byla do konce roku 2017, nově je až do června 2018.

Zoner Photo Studio verze X - podpora obrazového formátu Applu - HEIF.

Software zákazníkům ale bude fungovat dál.

Je to tak. Je to netermínovaná verze. Nicméně ve chvíli, kdy například přijdou nová Windows, nemusí vše fungovat bezproblémově. My už ji nebudeme podporovat ani udržovat. Podobná situace nastane například s příchodem nových formátů a fotoaparátů. Jako nyní přišel třeba Apple s formátem HEIF, který ZPS X podporuje jako první fotosoftware pro Windows na světě. Ono se to nezdá, ale dříve jsme museli starší verze udržovat kompatibilní, což bylo opravdu spousta práce. Nyní můžeme veškerou energii věnovat vždy jen aktuální verzi.

Ještě se pro vysvětlení vrátím tři roky zpět. Vypustili jsme tehdy verzi 17 a napěchovali do ní to nejblyštivější, co jsme za ten rok vyvinuli. Udělali jsme lokalizace a věděli, že od listopadu se už zase musíme plně soustředit na verzi 18. Sedmnáctku jsme udržovali tak, aby fungovala a zahrnovala aktuální formáty a přístroje, ale všechny velké novinky jsme logicky směřovali do nové verze. Všechno, co jsme za ten rok vyvinuli, jsme si nechávali do šuplíku. S nástupem předplatného máme se zákazníky daleko těsnější kontakt, protože v průběžných aktualizacích se daleko více objevují změny na základě poptávky uživatelů. Když sečtu všechny aktualizace verze X, tedy pět aktualizací za rok a čtvrt, vydá to vlastnostmi na tři předchozí verze, tedy za tři roky.

Zoner je komplexní nástroj na úpravu fotografií, ale na rozdíl od zahraniční konkurence nabízíte pouze roční předplatné.

Zatím ano.

Proč nenabízíte měsíční předplatné? Například Photoshop si na měsíc pořídit mohu.

V tomto ohledu jsme zatím chtěli zůstat co nejblíže starému modelu, kdy každý rok vycházela nová verze. Zákazníci jsou na to zvyklí. Chtěli jsme také, aby hodnota byla porovnatelná. Navíc pro nás byl přechod na předplatné velký technologický skok, takže jsme další změny nechali na později.

Plánujete tedy například měsíční předplatné?

Patrně kvůli absenci kratší verze předplatného v zahraničí jsme v prvním roce předplatného oproti předchozím letům lehce ztráceli. Na druhou stranu, každý si může ZPS X na měsíc zdarma vyzkoušet a pak už je na něm, zda za něj zaplatí. Už nyní ale můžu prozradit, že platby po měsících chystáme. Víme, že když tam ta možnost bude, naši zákazníci to přivítají. Možná ani ne tak tady v Česku, jako hlavně v zahraničí.

Jak se vede Zoneru zahraničí?

Naším druhým největším trhem je Německo a pak USA. A právě v Americe je přechod na předplatné znát nejvíce. Zaznamenali jsme tam pokles. I když pouze relativní, protože poslední roky jsme v zahraničí raketově rostli, takže pokles proti loňskému roku není žádná tragédie, nicméně tam je. Jsme teď zhruba na úrovni verze 17.

Můžete říci konkrétní čísla?

V počtu objednávek jsme na 85 procentech oproti předchozímu roku.

Kolik uživatelů má v USA Zoner ve verzi X a kolik v těch ostatních?

Budu mluvit o celém světě, my máme trhy rozděleny na Českou republiku a zbytek světa. S verzí 18 jsme se vyšplhali na číslo 15 000 objednávek v Česku a stejný počet ze zahraničí. Za první rok předplatného jsme v Česku dosáhli stejného čísla a v zahraničí poklesli na 12 600 objednávek, tedy již zmíněných 85 procent oproti předchozímu roku. Je důležité říci, že v uvedených číslech jsou zahrnuty také multilicence.

Ještě uvedu takovou perličku, na japonském trhu prodáme ročně okolo 3 000 licencí koncovým uživatelům. Zajímavé je, že majorita jsou zde krabicová balení, na rozdíl oproti západnímu světu, kde vládnou elektronické licence. Zhruba dvojnásobný počet obsloužených uživatelů ročně pak v Japonsku máme přes prodeje do firem a státní správy. V roce 2014 jsme prodali 9 000 licencí partnerovi, který má na starosti státní správu. Dále jsme nedávno prodali 7 800 licencí do škol ve velké prefektuře Saitama vedle Tokia.



Jak vidíte situaci v České republice? Jaký plánujete růst?

Nechci říkat konkrétní čísla, když to bude nárůst mezi 5 až 15 procenty, budeme spokojení.



Kolik lidí vlastně dohromady používá nějakou verzi Zoneru?

Naše interní statistika říká, že když sečteme všechny starší verze, všechny free verze, všechny verze, které se rozdávali v časopisech a podobně, je to v Česku okolo 500 000 uživatelů.



Fakt, že prodáváte fyzicky software v krabici, i když by jej bylo vlastně možné stáhnout z webu, má pomoci zákazníkům překonat onu bariéru z nákupu čehosi nehmotného?

Určitě. Distribuce se za ta léta, co jsem v oboru, šíleně změnila. Tím, že máme internet, tím, že uživatelé si rovnou stahují aktualizace, tak ta krabička vlastně nedává smysl. Na druhou stranu my jí máme pouze v Česku a tady ji uživatelé vyloženě chtějí. Chtějí ji mít na poličce vedle dalších verzí. Navíc je v ní knížka s podrobným návodem. Za poslední rok v se v Česku z celkového nákladu prodala jedna třetina „v krabicích“. Zbytek jsou elektronické licence.

Když se ještě vrátíme do USA. Co podle vás pokles zájmu způsobilo a jak to budete řešit?

Velký vliv má obecný trend, kdy na místo fotoaparátů nastupují mobilní telefony. To jde proti nám. Chystáme se na tento trend reagovat. Plánujeme možnosti, který umožní fotografie nasnímané mobilním telefonem ihned editovat ve Photo studiu. Řekněme, že bychom například Apple photo a jiné systémy do Photo studia integrovali. Dále je potřeba dodat, že majorita uživatelů používá ke sdílení a k úpravě snímků telefon a desktopový software ji vůbec nezajímá.

Pokud vezmu našeho cílového uživatele, který jde na výlet se zrcadlovkou a fotografie ručně importuje do PC, u něj je nutné hledat důvody poklesu zájmu jinde. Může to být silnější konkurencí a již zmíněnou neexistencí kratších verzí předplatného. Pro uživatele tak může pořízení Photostudia X znamenat vyšší vstupní náklady než u konkurence. Dalším důvodem jsou jistě nástroje dostupné zdarma. Dnes Windows i Mac nabízejí proprietární software, kde lze fotografie upravovat a myslím si, že je spousta uživatelů, kterým to bude stačit.

S mobilní aplikací nepočítáte? Na Android jakási existuje, ale pro iOS nikdy ani nevznikla.

Pro Android máme starou aplikaci, ale to už je historie. Vznikla v roce 2011, kdy jsme si chtěli trh s mobilními aplikacemi osahat.Dnes bychom do toho už nešli. Je „přeappkováno“ a sám víte, že každý si prostě vybere tu jednu.

Ale iPhone má jeden z nejlepších fotoaparátů v kategorii mobilů vůbec. Navíc uživatelé iOS jsou navyklí v App storu skutečně nakupovat. Není tam vaše místo?

Já si myslím, že naše místo je stále na desktopu. My zatím nevidíme obchodní příležitost v tom, mít aplikaci pro iOS. Já osobně více věřím tomu, že s iOS provážeme celý náš ekosystém. To znamená, že pokud uživatel bude chtít nafocené snímky z iPhonu upravovat v ZPS, uvidí je tam. Určitě nechceme další editovací aplikaci.

Takže plánujete, že fotografie pořízené iPhonem půjde jednoduše, řekněme přes cloud, dostat do ZPS?

Ano, to máme v plánu. Nechci ale říkat kdy …

Zoner Photo Studio X - vyhlazovací štětec.

Jak to vypadá se Zoneramou jako úložištěm fotografií zdarma?

Zonerama v tuto chvíli zdarma pro uživatele i pro neuživatele ZPS. Náš zákazník má ale výhodu, že k Zoneramě může přistupovat přímo skrze ZPS a může ji využívat daleko lépe než uživatel přes web. Je to v podstatě pro uživatele jakási galerie fotek, není to cloudové uložiště. Byť je tato služba neomezená, my ji nijak nelimitujeme a jsou uživatelé, kteří Zoneramu jako cloudové uložiště využívají. Ale v tomto směru to není plnohodnotná služba, nelze tam například nahrát snímky ve formátu RAW, nelze tam vytvořit vícesložkovou strukturu adresářů a tak dále.

A důvod, proč Zoneramu nenabízíte jako cloudové uložiště?

Je to částečně schválně a částečně z vývojových důvodů. Zonerama je fotoalbum nikoliv uložiště.

Plánujete takovou službu nabídnout?

Se Zoneramou ne. Máme však plány s vlastním cloudovým úložištěm. My teď využíváme služby třetích stran - Google Drive a OneDrive, ale chceme nabídnout vlastní. Otázka je, nakolik to bude dávat smysl, protože například Microsoft tlačí OneDrive takovým způsobem, že vybízí uživatele, aby do cloudu nahráli všechny svoje snímky.



Ne každý si chce předplatit služby Microsoftu a předpokládám že váš cloud by byl součástí nějaké verze předplatného ZPS.

Uvažujeme tak. Na druhou stranu Microsoft bude vždy silnější než my a může si dovolit lepší ceny než my. Takže je otázka, na kolik bychom byli konkurenceschopní. Momentálně je to hodně otevřené.

Záleží také na velikosti nabízeného disku. Kolik gigabajtů prostoru stačí vašemu průměrnému koncovému uživateli?

Náročnějšímu půl terabajtu. Standardně pak 200 – 300 GB.

Kdo je pro ZPS aktuálně největší konkurencí?

Lightroom, Affinity, Capture One, ACDSee, bezplatný Gimp, o nich hodně slýcháme na zákaznické podpoře. Potom nástroje přímo od operačních systémů, tedy fotoeditor od Windows a iPhotos na Macu. Velkou konkurencí je také fakt, že lidé dnes nechtějí upravovat fotografie.

Zoner Photo Studio verze X - práce s vrstvou.

Photoshop jste jako konkurenci nejmenoval …

Tím, že jsme do ZPS přidali vrstvy, jsme se ocitli na rozcestí. Modul Vyvolat v ZPS je konkurencí Lightroomu a editor s vrstvami je konkurencí pro Photoshop. Zvětšujeme náš záběr, ale vždy jsme říkali, že nechceme útočit na Photoshop. Náš program je primárně pro fotografy, nikoliv pro grafiky.

Z našeho povídání mi plyne, že podle vás stále platí, že více záleží na kvalitě finální fotografie než na tom, aby ji uživatel okamžitě sdílel. Je to tak?

Ano. My říkáme, že náš uživatel je jakýsi fotoentuziasta, nadšenec do fotografie, který překročil vlnu toho, že mu stačí iPhone nebo jiný telefon a jediné co udělá je, že fotku upraví v telefonu a sdílí dále. Pro nás je to někdo, kdo si buď buduje svůj fotoarchiv, fotí něco koncepčně a někdo, kdo si s fotografií trochu vyhraje. Naše cílové skupiny se každopádně trochu liší v každé zemi, ale nuance tam nejsou velké. Například, německý důchodce si může dovolit daleko více než důchodce u nás, takže oni jsou zvyklí utrácet za fototechniku i za software, což u nás ne. U nás platí, že za výbavu se vydá to nejnutnější a zbytek se bohužel nějakým způsobem „ošulí“, když to tak řeknu. Z toho plyne i fakt, že část zákazníků se snaží program na úpravu fotografií za každou cenu získat zdarma. Na druhou stranu, máme i u nás spoustu uživatelů ve věku 70+.

Jaké budou další kroky? Už na předposlední Photokině se mluvilo o automatické úpravě fotografií, umělé inteligenci, která rozpozná, co je na snímku a podle toho nabídne další možnosti.

Jakákoliv automatizace ve fotografii je zajímavá. Nabízí se spousta věcí, jak fotografie upravovat a učit dělat Zoner Photo Studio to, co si přeje a dělá uživatel. To je skutečně plán do budoucna. Zatím je vše v plenkách. Podstatné je, a podle mě vždy bude, že ZPS musí být pro standardního uživatele rychlý. Nemůže to být software, který začne najednou zdlouhavě vypočítávat co má s danou fotografií provést. V hledáčku máme věci typu, že ZPS vám samo řekne, co je asi panorama, co je asi HDR, složí vše dohromady a nabídne výsledek, který bude moci uživatel přijmout. Chceme udělat takové úpravy, aby ty nejotravnější činnosti uživateli zpříjemnil a aby je ZPS udělalo automaticky. To je v dlouhodobém výhledu, v brzké době snad budeme mít automatiku, která na fotce identifikuje obličeje a uživatel tak bude moci vhodně navázat dalšími úpravami.