Stáhněte si zdarma: najděte zmizelý notebook a využijte vzdálené PC

Ztráta či dokonce krádež počítače, smartphonu či tabletu nikoho z nás nepotěší. Přijdete nejen o zařízení, ale také o svá data (pokud je pravidelně nezálohujete). Dojít k tomu však nemusí. Stačí se postarat o to, aby vaše zařízení byla dohledatelná.

Prey v překladu znamená kořist či oběť, a to charakterizuje i to, co tento stejnojmenný program dělá. Zakousne se do zařízení a v případě krádeže o sobě dá vědět. Po instalaci skrytě běží na pozadí systému a kontroluje přes internet, zda zařízení nebylo nahlášeno jako odcizené či ztracené. Tedy jen za předpokladu, že disk počítače nebyl zformátován ještě před spuštěním systému, smartphone uveden do továrního nastavení, nebo ochrana nebyla deaktivována před připojením zařízení k internetu.

Pokud toto nenastane, automaticky po připojení k internetu tuto změnu Prey zaznamená a přejde do režimu odcizení. V něm dokáže fotografovat únosce (webkamerou), zamykat obrazovku, předčíst nadefinovaný text, zjistit polohu (pomocí GPS a Wi-Fi) a odesílat reporty s fotografiemi. Kromě toto využívá systém zón, to znamená, že si lze nastavit okruh místa, ve kterém se může zařízení pohybovat. Jakmile je opustí, okamžitě to ohlásí. Zdarma dostupná verze umožňuje ochránit tři zařízení a má jednu kontrolní zónu.

Informace o programu Operační systém: iOS, Android, Linux, Mac OS X, Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ pořizuje obrázky z webkamery a pracovní plochy

+ ochranné zóny

+ multiplatformní

- detekce zón není 100 %

80 %

YouTube funguje jako nekonečný poskytovatel různého videoobsahu. Jestliže se vám některý zalíbí natolik, že byste si ho raději uchovali na pořád (bojíte se, že bude třeba v budoucnu odstraněn), nebo ho potřebujete prohlížet i pokud jste offline, máme pro vás tip.

Tento program stahuje videa z populárních videoserverů jako je YouTube, Vimeo, DailyMotion apod., ale třeba i Facebooku. Stačí najít video, zkopírovat jeho internetovou adresu a v aplikaci kliknout na Vložit URL. Zobrazí se okno nabízející kvalitu videa pro stažení (soubory MP4 v různých rozlišeních a zvukovou stopou), nechybí ani informace o velikosti staženého souboru.

Stáhnout přitom lze i pouze audiostopu nebo nechat video zkonvertovat do jiného formátu (AVI, MKV, WMV apod.). Není zapotřebí instalovat ani další programové vybavení. V nastavení lze eliminovat stahování videí určené dospělým a nastavit maximální datový tok. A to nejlepší na závěr, takto lze stahovat i playlisty – stačí ho třeba na YouTube vytvořit a videa následně stáhnout najednou.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

+ stahuje i playlisty

+ ukládá čistě i do audiosouborů

+ konverze do nejpopulárnějších formátů

- nabízí k instalaci další zbytečný software

80 %

Vzdálený přístup k počítači s Windows je zabudován přímo v samotném systému. Má však jistá omezení, a pokud vám jeho vlastnosti nevyhovují, zkuste alternativu.

TrustViewer umožňuje k PC přistupovat přes internet. Ten, kdo přijímá spojení, má možnost povolit plnou kontrolu nad systémem, omezit přístup pouze k režimu zobrazení atd. (k dispozici jsou celkem čtyři režimy). Program automaticky generuje ID relace, která funguje jako identifikátor a automaticky se přenáší na adresu počítače, nebo jej lze použít v režimu LAN, pokud má dojít k připojit počítače v místní síti. TrustViewer podporuje také ovládání pracovní plochy, sdílení souborů a audio či videohovory. TrustViewer nevyžaduje instalaci a pracuje bez konfigurování firewall brány.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

+ různé režimu přístupu

+ možnost využít audio- videohovory

- nezjištěno

85 %

Zkopírovat větší množství dat z jednoho místa na druhé, což se může hodit například při zálohování či kopírování disků, umí tento program. Oproti běžně používaným správcům souborů k této činnosti dokáže kopírovat data z jednoho místa na druhé rychleji, protože na to jde jinak.

Pro operace, při kterých kopírujete z jednoho úložiště na druhé, si vyberte první režim, který čte i zapisuje několik vláken najednou, a to paralelně. Jestliže kopírujete data na jednom disku, pak si vyberte druhou metodu. Ta naplno využije cache paměť HDD. Celý obsah do ní načte a teprve pak ho zkopíruje (nepoužívá vyrovnávací paměť Windows, která je pro tyto úkony obvykle k dispozici). Jaký způsob kopírování se v konkrétní situaci použije, si můžete definovat sami anebo nechat rozhodnout přímo program (ten by měl zjistit, z jakého na jaké médium se kopíruje).

Vy jen vyberete zdrojovou složku, cílovou a pak kliknete na Execute. Na výběr přitom máte nejen možnost kopírovat, ale také složky synchronizovat, mazat, stávající data nepřepisovat apod. Velikost využívané paměti si lze nastavit. Při testu několik desítek menších i větších souborů o celkové velikosti 10 GB zkopíroval Total Commander za 598 sekund, program FastCopy již za 283 sekund.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ vhodné pro kopírování mnoho dat

+ dva režimy přenosu

+ nastavení vyrovnávací paměti

- uživatelské rozhraní

80 %