Zuckerberg přiznal chybu, která škodila i v Česku, a slíbil nápravu

„Máme zodpovědnost chránit vaše data, a pokud to nedokážeme, potom si nezasloužíme, abychom vám sloužili,“ napsal mimo jiné Mark Zuckerberg ve vyjádření ke kauze tajného a nečestného zpracování dat společností Cambridge Analytica na svém facebookovém profilu.



Jen „obyčejný“ dotazník ... Společnost Cambridge Analytica získala informace v roce 2014, když přes externího výzkumného pracovníka zaplatila uživatelům malou částku, aby vyplnili její kvíz osobnosti a stáhli si aplikaci, která z jejich profilů a profilů jejich přátel získala určité soukromé informace. To v té době Facebook umožňoval a neověřil si, jak budou informace použity. Cambridge Analytica je pak zneužívala v předvolebních kampaních po celém světě, včetně České republiky.

Jmenovaná společnost neférově získala informace o padesáti milionech uživatelů Facebooku a využila je mimo jiné při vývoji softwarových nástrojů pro podporu volební kampaně Donalda Trumpa v roce 2016, ale i v dalších zemích včetně ČR. Šéf bezpečnosti Facebooku kvůli aktuální kauze i neshodám s vedením společnosti rezignoval na svou funkci - více zde.



Facebooku nyní podle svého šéfa zlepší ochranu osobních údajů a omezí k nim přístup aplikacím jiných společností. Zuckerberg to taktéž uvedl ve svém vůbec prvním veřejném komentáři k aféře, která otřásla důvěrou klientů Facebooku a způsobila pád cen akcií jeho firmy.

„Snažil jsem se pochopit, co se přesně stalo, abych se ujistil, že se to nebude opakovat. Došlo k narušení důvěry mezi Facebookem a lidmi, kteří s námi sdílejí svá data. Ti také očekávají, že je budeme chránit. To se nestalo a musíme to napravit,“ napsal Zuckerberg, jehož k vysvětlení kauzy vyzvali zákonodárci v USA či Británii.

K datům společnosti Cambridge Analytica dopomohl osobnostní kvíz vytvořený akademikem Aleksandrem Koganem, který s firmou spolupracoval. Do jeho aplikace se zaregistrovalo na 300 000 uživatelů, pravidla Facebooku ale do roku 2016 umožňovala aplikacím volný přístup také k údajům o všech přátelích přihlášených osob.

Zuckerberg dnes uvedl, že Facebook bude dále omezovat přístup aplikací vytvořených mimo společnost k údajům majitelů účtů. Zároveň také upozorní uživatele na již existující nástroj, který jim umožní kontrolovat přístup jednotlivých aplikací k jejich datům.

Podrobnější vyjádření chystá šéf Facebooku v rozhovoru s televizí CNN, který bude odvysílán ve čtvrtek nad ránem našeho času.