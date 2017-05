Britský tisk zjistil jméno mladíka, který zastavil šíření viru WannaCry

Deník The Telegraph tvrdí, že zná jméno mladého Brita, který dokázal výrazně zpomalit šíření ransomwaru WannaCry. Má jim být 22letý Marcus Hutchins, který žije v domě svých rodičů na severním pobřeží hrabství Devon (to leží v jihozápadním cípu Anglie). Údajně pracuje jako bezpečnostní konzultant z domova, a nechce se stěhovat za prací do velkého města - prý i proto, že je vášnivý surfař.

V současné době podle informací listu spolupracuje s britským Národním střediskem pro kyberbezpečnosti (National Cyber Security Centre) na analýze novějších verzí viru, proti kterým už jeho starší „trik“ nefunguje, protože už neobsahující kód dovolávající se na Hutchinsem nyní vlastněnou doménu (více o tom v našem předchozím článku).