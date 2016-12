„Sdílíte pochybnou zprávu,“ varuje Facebook spolu s odborníky

„Chystáte se sdílet zpochybňovanou zprávu“

„Než budete sdílet tuto zprávu, měl byste asi vědět, že nezávislí ověřovači zpochybnili její důvěryhodnost.“ S takovým varováním se nyní nově setkají v Americe lidé, kteří na Facebooku budou chtít sdílet tzv. „falešnou zprávu“. Oznámil to Facebook ve své tiskové zprávě.

Síť Facebook předvedl nové nástroje, které mají blokovat šíření falešných zpráv na jeho síti.

Možnost nahlášení falešných zpráv.na Facebooku

Uživatelé budou mít možnost nepravdivé zprávy označovat snadněji než nyní, a zpochybněná fakta budou také prověřovat týmy expertů ze Snopes, FactCheck.org, Politifact, televize ABC News nebo agentury Associated Press. V New Yorku to oznámil viceprezident společnosti John Hegeman.

Pokud prověrka potvrdí faktické nesrovnalosti, objeví se u zprávy označení „sporné“ s proklikem na vysvětlení výhrad. Nepravdivá zpráva nebude vyřazena, aby se síť vyhnula nařčení z cenzury. V seznamu příspěvků se však posune dolů a nebude možné ji přeposlat bez výše uvedeného upozornění.

Facebook nebude cenzurovat, jen upozorňovat

„Věříme, že lidé mají mít právo se vyjádřit a nepřísluší nám, abychom se stali soudci toho, co je pravda a co ne. Proto k tomuto problému přistupujeme opatrně,“ píše viceprezident Facebooku Adam Mosseri. „Zaměřili jsme se na ty nejhorší zprávy z nejhorších, na ty jasné nepravdy a hoaxy, šířené spamery, kteří z nich mají zisk. Využíváme při tom pomoc naší komunity i třetích stran.“

Sdílet takové zprávy půjde dál. Jen dostanete upozornění, že je zpráva zpochybňována.

„I nadále bude možné šířit a sdílet tyto zprávy,“ zdůrazňuje Mosseri. „Jen se lidem zobrazí varování, že to, co sdílejí, je zpochybňováno.“ Facebook chce rovněž zabránit tomu, aby podvodníci napodobovali doménová jména skutečných médií.

Již dříve se významné internetové firmy dohodly, že přestanou podporovat weby zveřejňující nepravdivé zprávy tím, že jim nebudou poskytovat reklamu.

Společnost Facebook byla v poslední době vystavena kritice za benevolentní přístup k falešným zprávám, které se ve stále větší míře na internetu objevovaly během kampaně před prezidentskými volbami.

Sociální bubliny Falešné zprávy se na Facebooku šíří i díky jevům, jako jsou polarizace, potvrzující omyl a komnata ozvěn (viz náš článek).

Podle analýzy BuzzFeedu se falešné zprávy šířily na levicových i pravicových stránkách. Facebook byl rovněž v minulosti obviněn z toho, že jeho „redaktoři“ ovlivňovali „Trending News“, v srpnu 2016 Facebook tuto funkci předal automatům.

Sociologická společnost Pew Research Center zveřejnila výsledky průzkumu, podle něhož téměř čtvrtina Američanů, ať vědomě, či nevědomě, přeposlala falešnou zprávu. Podle dvou třetin dotázaných takové informace vyvolávají zmatek o základních faktech probíhajících událostí.

Měly by sociální sítě rozhodovat o tom, co je pravda?

Falešná zpráva („fake news“) je pojem, který se ujal jako označení zpráv, které se šíří po sociálních sítích navzdory jejich prokazatelné nepravdivosti. Ale často se do tohoto pojmu dostanou i různé zprávy, které jsou spíše zavádějící, jednostranné nebo chybné.

Ne všechny nepravdivé zprávy jsou zprávy falešné. Někdy je to prostě jen špatná novinařina.

Je potřeba vnímat celé toto spektrum, myslí si Vivian Shillerová, bývalá šéfka operací Twitteru. „Existují falešné zprávy, nepochybně. Třeba zpráva o tom, že papež doporučil voličům, aby volili Trumpa. To je naprostá fabrikace. Ale pak jsou zprávy, které byly zkrátka špatně, ale to neznamená, že jsou falešné. Nebo zprávy, které jsou jednostranné, chybí jim kontext a tak dále. To nejsou zprávy falešné. Podle mého by byla chyba, kdyby se sociální sítě snažily rozhodovat o tom, co je a co není falešná zpráva. To je nebezpečný precedent.“

Facebook využívá k vyhledávání falešných zpráv externí zdroj, konkrétně ověřovače (fact-checkery) sdružené principy prestižní nestranické organizace Poynter. Podobnou strategii zvolil také Google, když začal označovat žánr fact-checkingu v rámci zpráv na Google News.

Aktualizace: Článek jsme rozšířili o citace, odkazy a podrobnosti. Rozšířili jsme citace týkající se falešných zpráv.