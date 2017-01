Druhý největší problém světa vyřešen. Na post-it papírky už netřeba tužku

Ještě loni na jaře byla společnost Mangoslab v jedné z inovačních divizí Samsungu. V červnu se však odtrhla, aby mohla dělat velké věci samostatně. Prvním takovým počinem představeným na právě probíhajícím veletrhu CES v Las Vegas je miniaturní Bluetooth tiskárnička Nemonic o velikosti a hmotnosti krabice na papírové ubrousky (10x10x10 cm) . Tahle věc nemá za úkol nic menšího než tisknout na čtvercové lepicí papírky (napodobenina Post-IT) to, co předtím napíšete a nakreslíte v aplikaci na tabletu, mobilu nebo PC.

Má to nějaké výhody oproti klasickým připomínacím papírkům? Některé důvody by vás asi nenapadly (nás také ne), tak citujme reklamní leták společnosti Mangoslab:

Nemonic je rychlejší než vaše pero.



Nemonic je přesnější, než když píšete rukou.

Fakt je, že díky aplikaci můžete na papírek k ručně psané poznámce přidat například fotografii, kalendář nebo třeba kus nějakého dokumentu. K dispozici je také celá řada grafických šablon. Všechny poznámky se ukládají do cloudu, takže je můžete v budoucnu kdykoliv vytisknout znovu, případně vytisknout více kopií (ocení nejen sekretářky). To skutečně může být praktické, ale nikoliv zadarmo. Až se tiskárna v druhé půlce roku objeví na trhu, bude stát od 100 do 120 dolarů (2 580 až 3 100 Kč), to ještě není podle zástupce výrobce jisté. Stejně tak není jisté, kolik budou stát samotné papírky. Prý by ale neměly být o mnoho dražší než obyčejné post-it papírky. A to je důležité, protože kromě nich nepotřebuje tiskárna žádný další spotřební materiál. Vše probíhá formou termotisku, takže bez toneru. Kompletní polep kolegova monitoru a klávesnice výhružnými a zesměšňujícími vzkazy by vás tedy neměl vyjít výrazně dráž než dosud.

Zda jsou právě tyto digitální „postitky“ ideálním příkladem IoT neboli internetu věcí, si nejsme v redakci úplně jistí. Výrobek ale každopádně získal v rámci veletrhu CES 2017 ocenění za nejlepší inovaci.