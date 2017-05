Nová aktualizace výrazně změní Windows 10 a zboří letité návyky

Představení nové velké aktualizace Windows 10 s názvem Fall Creators Update si Microsoft nechal na druhý den konference Build 2017. Z hlediska běžných uživatelů jsou ale představené novinky neméně důležité než ty včerejší.

Užší integrace úložiště OneDrive a „Files On-Demand“

V průzkumníku souborů přibudou nové ikony, které budou signalizovat, zda je soubor uložený na pevném disku počítače, nebo na cloudovém úložišti. Soubor může mít tři stavy - být pouze na pevném disku konkrétního zařízení, být zároveň na pevném disku i cloudovém úložišti, nebo být jen na cloudovém úložišti s tím, že pokud jej spustíme (nebo otevřeme v aplikaci), je tento soubor na pozadí stažen a zpřístupněn pro editaci.

Výhodou je plná kontrola uživatele nad tím, kam se co ukládá a není přitom nutné synchronizovat celou složku. K souborům takto lze přistupovat z různých zařízení, není nutné jej pokaždé znovu stahovat a synchronizovat - to systém provede na pozadí. Vše samozřejmě bude fungovat i s OneDrive aplikacemi pro Android a iOS.

Windows Timeline

Práci s dokumenty zatím neopustíme. Systém si bude nově vytvářet časovou osu vaší práce s veškerými dokumenty a multimediálními soubory. Díky tomu si bude pamatovat, v jakém momentě jste vypnuli přehrávané video, v jakém místě jste přestali číst knihu nebo editovat dokument.

Rozhraní systému Timeline.

Pokud poté sednete k jinému počítači se svým účtem nebo uchopíte registrovaný tablet či telefon (bez ohledu na platformu), díky synchronizaci přes OneDrive a integraci Cortany vám tato zařízení okamžitě nabídnou možnost pokračovat tam, kde jste přestali na počítači. Můžete tak dokoukat přerušený film nebo pokračovat v práci v dokumentu přesně tam, kde jste na jiném zařízení přestali.

Pokud v daném zařízení potřebnou aplikaci uživatel nemá, je systémem nasměrován na její stažení.

Fluent Design System - nové Metro (tedy nové Nové rozhraní)

Velkou změnou projde i samotné grafické rozhraní operačního systému Windows. Nepotvrdily se mnohé spekulace, které ohledně chystaného rozhraní - tehdy ještě pod pracovním názvem Neon - vznikaly. Z nového GUI „Fluent Design System“ tak například nezmizí hlavičky otevřených aplikací.

Velkou grafickou změnou bude přechod do prostorového rozhraní, okna již nebudu plochá (tj vše v jedné rovině) ale každý prvek bude mít určenou svoji pozici v prostoru, například jak bude při pohybu překrývat jiné vrstvy. Spolu s novou prací se světlem a pohybem by to mělo zejména vizuálně zpřehlednit obsah oken na velkých obrazovkách s vysokým rozlišením.

Nové bude i pojetí užití systému Windows Ink a zejména kompatibilních stylusů. Pomocí pera by měl jít nově ovládat celý operační systém, včetně klikání, scrollování nebo výběru textů a obrázků. V případě webového prohlížeče EDGE půjde stylusem psát přímo do vyhledávacího řádku, což by mohlo být zejména při použití s tabletem fajn. Praktická může být i možnost vepisovat ruční poznámky přímo do PDF dokumentů.

Smíšená realita - stačí připojit headset

Součástí aktualizovaných Windows bude i podpora „mixed reality“. S připojeným headsetem (například od Aceru, jehož vývojový kit si mohou již nyní vývojáři objednat - viz. Psát očima je hračka. Acer představil headset pro smíšenou realitu) bude možné spustit nejen VR a AR aplikace, které teprve vzniknou, ale také VR prostředí „Cliff house“.

Cliff house je vlastně virtuální byt, ve kterém se můžete pohybovat a vytvořit si z něj pracovní prostředí - lze v něm spouštět všechny aplikace z Windows Store. Do prostoru tak můžete rozmístit tabule s kalendářem, webovým prohlížečem Edge nebo třeba přehrávačem videa - pověsit plátno a udělat si virtuální kino. V případě, že je spuštěno 360° video, automaticky se roztáhne okolo vás a můžete se v něm rozhlížet. Nevýhodou, zejména při prohlížení webu a práci s dokumenty, je relativně nízké rozlišení headsetu.

V případě smíšené reality je pro Microsoft největším partnerem Acer.

Jinak to ale není vůbec špatné, mezi jednotlivými částmi virtuálního prostoru se teleportujete, nechybí využití snímačů pohybů očí, rozpoznání gest, hlasu (to jsme ale v provozu neviděli) a samozřejmě ovladače od XBoxu. Ruční ovladače, které přenesou pohyby rukou do virtuálního prostředí, Microsoft na Buildu také představil a budou součástí jednoho z vývojových kitů - set bude stát 399 dolarů, tedy o 100 dolarů více než set bez ovladačů.

Integrace „mixed reality“ do Windows je důležitá pro jeho další rozvoj - nabídne tak standardizované uživatelské rozhraní i softwarové prostředí.

„Superappka“ - střižna co umí doma nevídané efekty

Microsoft se snaží s každým velkým updatem vydat i jednu aplikaci, kterou považuje za přelomovou a zásadní. Tentokrát je to střižna Story Remix.

Tato střižna videa využívá mnohé technologie, o kterých se na Buildu hovořilo - například cloud a umělou inteligenci.

Integrace cloudu se projevuje tak, že pokud například stříháte video ze setkání s kamarádkami na dětském hřišti, můžete všem účastníkům rozeslat pozvánku, s jejíž pomocí vám snadno - přímo do projektu - zašlou videa a fotografie, které na místě pořídili. Vámi tvořené video tak může být složené z nejlepších záběrů všech účastníků.

Nákladně vypadající filmový efekt na několik kliknutí.

Umělá inteligence umí zase rozpoznat a oindexovat jednotlivé aktéry ve videu a v režimu automatického střihu se vyberou jen ty záběry, kde je tato osoba „v hlavní roli“. Do videa můžete přidávat i animované 3D objekty z projektu Remix 3D a systém dokáže zařídit interakci s děním na videu. Příklad z prezentace: dívka kope míč do brány, na míč přiložíme 3D model ohnivé koule a systém zařídí, že dívka kopne do ohnivé koule a ta za šlehání plamenů letí do brány. Přidání efektu výbuchu v bráně bylo otázkou několika kliknutí.

K jednotlivým osobám (nebo objektům) ve videu můžete přidat i nápisy (i perem z Windows Ink) a ty se pak pohybují společně s osobou (nebo objektem) v záběru a adekvátně mění i svoji velikost. Výměna pozadí za aktérem videa a další triky již nepřekvapí, stejně jako úprava střihu podle beatů v hudbě (lze automaticky přidávat a generovat ze služby Groove).

Na pódiu to vypadalo fantasticky.