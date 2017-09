Nečekané důsledky 11. září: více nehod, šmírování a on-line zprávy

Část 1/8

Podívali jsme se, jak se kvůli 11. září proměnila bezpečnost v dopravě, rozvědka, architektura nebo vědecký výzkum.

Netušené dopady 11. září 2001 (ilustrační foto)

Pro miliony Američanů zůstává ráno jedenáctého září i po šestnácti letech pevně vryto do paměti. Šlo o moment, který v přímém přenosu sledovala celá Amerika, a s ní i celý svět. Američané vám obvykle řeknou, kde poprvé slyšeli o nárazu prvního z letadel do WTC: od kolegů v práci, od spolužáku ve škole, v rádiu na cestě autem. Teprve náraz druhého letadla potvrdil to, co se všichni báli vyslovit. Není to náhoda. Je to cílený útok. Pád mrakodrapových „dvojčat“ pak změnil nejen typickou siluetu New Yorku, ale otřásl prakticky vším: politikou počínaje a vědou konče.

Pro některé lidi je 11. září synonymem pro největší spiknutí. V tomto článku se konspiračním teoriím nevěnujeme (psali jsme o nich ale v minulosti). Namísto toho chceme prozkoumat, jakými způsoby tento největší teroristický útok spáchaný na území USA ovlivnil následující roky. Některé dopady jsou evidentní a dobře známé. Jiné vás pravděpodobně překvapí.