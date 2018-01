Roční poplatky za bezplatnou službu? Software jako služba v podání BMW

Software jako služba je fenomén stále více prorůstající i do oblastí spotřební elektroniky a programů pro běžné uživatele. Při tomto platebním modelu si nekupujete licenci na určitou verzi software, kterou pak můžete používat tak dlouho, jak uznáte za vhodné, ale platíte pravidelný (nejčastěji měsíční či roční) poplatek za užívání programu, přičemž výhodou je to, že máte vždy nejnovější verzi. Nevýhodou je, že jakmile přestanete platit, nemáte nic.

Příkladem toho, že se takový model může snadno stát pro uživatele zcela absurdním, je rozhodnutí společnosti BMW, které představila na právě probíhajícím automobilovém veletrhu v Detroitu: nabízet systém integrace chytrého telefonu do automobilu Apple CarPlay za roční poplatek 80 dolarů (tedy zhruba 1 660 Kč). Systém CarPlay přitom mnoho automobilek nabízí jako bezplatnou funkci.

CarPlay nebyl u BMW zdarma ani dříve, zájemce si jej mohl nechat aktivovat za jednorázový poplatek 300 dolarů (zhruba 6 200 Kč). Po aktivaci pak systém nadále fungoval bez časového omezení a dalších poplatků. Za stejné peníze tak bude mít CarPlay k dispozici jen necelé čtyři roky. Pokud si vezmeme, že průměrné stáří vozového parku v české republice je zhruba 15 let, přijde při takové délce užívání vozu CarPlay na 1 200 dolarů (tedy bezmála 25 000 Kč). A ačkoli dnes CarPlay využívají především nadšenci, za pár let to bude nejspíše naprostý standard a tak bude v platbě nejspíše pokračovat i ten, který si dnešní novinku koupí jako ojetinu z bazaru.

Český zákazník si s tím (v tomto případě) vrásky dělat nemusí, CarPlay není v České republice zatím společností Apple oficiálně uvedeno, takže jej (nejen) ve vozidlech BMW nenajdete.