V Česku se u voleb uplatnila umělá inteligence. Pro ČTK psala zprávy

Česká tisková agentura (ČTK) si vyzkoušela, jak dokáže umělá inteligence (UI) zpracovat hrubá data do jednoduchého článku. Od nasazení tohoto systému si firma slibuje omezení lidských chyb a ulehčení práce zpravodajům.

Nešlo přitom o složitý systém. V okamžiku, kdy Český statistický úřad zveřejnil výsledky, automat je vložil do předpřipravené šablony a poslal ke kontrole editorskému týmu.

„Roboticky byla připravena zhruba polovina headlinů výsledkového volebního servisu, drtivá většina fleší (krátkých zpráv o dvou odstavcích s prognózou konečného výsledku) i zpráv po sečtení sta procent hlasů. Celkem tak prošlo rukama editorů přes 200 automaticky generovaných textů,“ vysvětluje Milena Schmidová, tisková mluvčí ČTK.

Ukázka automaticky generované fleše ČTK před editací a po ní.

Příprava nasazení automatu trvala asi dva měsíce a byla testována na datech z minulých voleb.

Právě toto je jedna z oblastí, kde se může umělá inteligence nahradit lidskou práci velice rychle. Již se prosazuje například v lékařství, kde odhadne, kdy zemřete, ve finančnictví bude rozhodovat o vaší půjčce, pomáhá u soudů i právníkům a v mnoha dalších oborech.

Psaní článků automatem zkoušela již řada jiných organizací v zahraničí jako je Reuters, The New York Times a další. Rozvoj umělé inteligence v této oblasti však přináší i obavy, že by například mohla manipulovat média.

Ani pro ČTK to nebylo poprvé, co vydává automaticky zpracovaná data. „ČTK dlouhodobě automatizuje činnosti, u kterých je to možné a dává to smysl. Už léta automaticky vydáváme deníky očekávaných událostí, přes rok vydáváme automaticky aktualizované grafické vizualizace a nyní jsme připravili výsledkové volební zprávy, abychom volební servis ještě více zrychlili,“ uzavírá generální ředitel ČTK Jiří Majstr.