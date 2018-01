Jen dvě grafické karty na osobu. Dejte šanci hráčům, žádá Nvidia prodejce

Začněme příkladem. Grafická karta Nvidia GeForce GTX1070 má doporučenou cenu 380 dolarů. V listopadu loňského roku se průměrně prodávala za 470 dolarů a nyní je v nabídce běžně za 600 i 700 dolarů. U jednoho z největších amerických prodejců počítačových komponent Newegg se nedostanete pod 890 dolarů, přičemž například na BestBuy, kde jsou karty za nižší ceny, jsou beznadějně vyprodané.

Hlavním viníkem jsou podle všeho takzvaní „těžaři“, kteří používají herní grafické karty pro takzvané „těžení“ kryptoměn (jako bitcoin, ethereum, litecoin a další) - řešení složitých matematických úloh za odměnu (těží zlomky jednotek měny) a ověřování transakcí.

Opuštěný výrobní nebo skladový prostor, řady regálů, stovky grafických karet, ventilátory... I takto dnes vypadají místa, kde se těží kryptoměna. Původně měli renderovat grafiku v designových skříních herních počítačů, stále častěji končí v regálech při těžbě kryptoměn.

„Těžaři“ skupují stovky i tisíce výkonných herních grafických karet, které poté instalují do sestav a získávají pro těžbu potřebný výpočetní výkon.

Herní grafické karty mají být zejména pro hráče

Z toho nemají radost zejména ti hráči počítačových her, kteří se hraním neživí - výkonné modely grafických karet se pro ně stávají obtížně dostupné.

Tiskový mluvčí společnosti Nvidia pro Německo Boris Böhles uvedl pro německý magazín Computerbase.de: „Pro Nvidii jsou hráči na prvním místě. Všechny aktivity týkající se produktové řady GeForce zaměřujeme na naše hlavní publikum. Abychom zajistili, že pro hráče budou i v současné situaci grafické karty GeForce dostupné, doporučujeme, aby naši obchodní partneři učinili nezbytná opatření tak, aby pokryli potřeby hráčů stejně jako dosud.“

Některé německé obchody již tak zavedly limit jen dvou grafických karet na jeden nákup a na jednu osobu. Protože však nejde (a nemůže jít) od výrobce o závazné omezení, v mnoha obchodech žádný limit nezavedli. Naopak, někteří prodejci (například již zmíněný Newegg) nabízejí speciální „težařské“ balení např. šesti grafických karet za zvýhodněnou cenu. Samozřejmě je vyprodané.

Situace v ČR

Špatná dostupnost výkonných herních karet je patrná i v českých obchodech. Například obchod CZC.cz neměl v době psaní článku skladem žádnou kartu s procesorem vyšším než GTX1050. Podobně je na tom Alza.cz, pokud vynecháme poslední dva kusy s procesorem GTX1060.

„Zájem o grafické karty stoupl raketově, například v červnu 2017 až o 700 %, a položky jsou dlouhodobě vyprodány. V této souvislosti pozorujeme i značné zvýšení poptávky a nákupu hotových skladových sestav,“ přibližuje sílu zájmu Patrície Šedivá z obchodu Alza.cz.

Co je to kryptoměna? Přečtěte si v našem starším článku: Věříte matematikům více než vládám? Bitcoin slibuje revoluci, ne zisk

K českým prodejcům se zatím žádné oficiální doporučení ohledně prodejů grafických karet nedostalo.

„Zatím se na nás Nvidia s žádným doporučením neobrátila,“ odpověděla na dotaz redakce Patricie Šedivá. „S ohledem na situaci ale regulujeme počet kusů grafických karet na objednávku - nyní jsou to dva kusy,“ doplňuje.

Na podobné limity jsme narazili u CZC.cz, u některých výkonnějších karet bylo povoleno při jedné objednávce vložit do košíku jen jeden kus. „Pokud by chtěl někdo nakupovat větší počet grafických karet, může se obrátit na naše B2B oddělení, kde kolegové řeší větší zakázky,“ doplňuje Lucie Vinická z CZC.cz.

Vyjádření společnosti Nvidia jsme nedostali, nachází se totiž v období před vydáním finančních výsledků (takzvaném tichém období). Během toho se podle amerických zákonů společnosti ke svým obchodním záležitostem nesmí vyjadřovat.

Herní karty na hraní

Situaci na trhu ovšem nemůžeme svádět výhradně na „těžaře“. Herní průmysl a zejména e-sporty zažívají bouřlivý rozvoj a nárůst popularity, což se také odráží ve vysoké poptávce po výkonných grafických kartách. Lze však důvodně předpokládat, že zájem samotných hráčů by výrobci zvládli uspokojit bez větších problémů.

Teoreticky by měl i v tomto případě fungovat zákon poptávky a nabídky, který by měl zájem „těžařů“ kompenzovat, ale bohužel to není fyzicky možné.

Čtěte více Nvidia dnes nevyrábí jen grafické čipy: Nový počítač od Nvidie zcela nahradí řidiče. Objeví se příští rok

Jak Nvidia, tak AMD (vysoké ceny a nedostatky na trhu se týkají i karet s čipy Radeon) jsou závislé na dodávkách čipů od svých partnerů a týká se to jak grafických procesorů, tak i pamětí. Tyto továrny jsou nyní vytíženy prakticky na maximum a rozšíření kapacit o nové výrobní linky jednak není úkol řešitelný během týdnů a jednak je obrovskou investicí. Přitom není jasné, jak dlouho bude hlad po těchto čipech trvat.

Problémem využití grafických karet pro těžbu kryptoměn je totiž nepříliš dobrý poměr těžebního výkonu ke spotřebě energie. V lednu 2018 dosahovala odhadovaná spotřeba elektrické energie těžbou bitcoinu 43,7 TWh za rok, přičemž podle energetického regulačního úřadu byla roční spotřeba celé České republiky 72,4 TWh. Elektrická spotřeba těžby bitcoinu se rovná 60,3 % spotřeby celé České republiky. Pouze bitcoinu, nikoli ostatních kryptoměn.

Jednou z možných budoucích podob těžení (vynecháme-li možnost, že se něco fundamentálně změní v principu a způsobu těžby) jsou takzvané ASIC těžební stroje. V nich pracují speciální čipy vyvinuté přímo a jen pro těžbu dané konkrétní kryptoměny. Díky vysoké míře specializace (a tedy i optimalizace) je poměr spotřeby energie k těžebnímu výkonu příznivější než u univerzálnějších grafických karet.