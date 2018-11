E-shopy z jiných států EU vás brzy nepřesměrují do Česka na vyšší cenu

Českým zákazníkům se od začátku prosince podstatně rozšíří nákupní možnosti přes internet. Evropská unie od 3. prosince zakáže dosavadní praktiky prodejců jako je blokace zákazníků z jiných zemí či automatické přesměrování spotřebitele na stránky v jeho jazyce, kde jsou ale často vyšší ceny.

Zahraniční e-shopy tak mají od příštího měsíce umožnit Čechům nakupovat za stejných platebních a dodacích podmínek jako občanům ve svém domovském státě.

Pro občany to má znamenat, že si budou moci koupit on-line například nové elektrické spotřebiče, pronajmout auto nebo si koupit lístky na koncert v jiné zemi, tak jako by byli doma. Nebudou se už muset potýkat s překážkami, mezi něž patří například to, že se od nich žádá, aby zaplatili platební kartou vydanou v jiné zemi. Pro podniky to znamená větší právní jistotu při přeshraničním podnikání.

„Nikdo by nepřijal, kdybychom v Evropě museli před vstupem do obchodního domu ukazovat občanský průkaz. Ale přesně to se děje na internetu,“ poznamenala již dříve eurokomisařka pro vnitřní trh a podnikání Elžbieta Bieńkowská.

E-shop jako kamenný obchod

Nová pravidla zakazují takzvanou geoblokaci. Mají tedy zabránit neopodstatněné diskriminaci na základě státní příslušnosti, místa bydliště nebo místa aktuálního pobytu. „Hlavní princip je v tom, že obchodník by neměl vůbec řešit, z jaké země k němu zákazník přichází. V kamenném obchodě vám taky nikdo nezakáže nakoupit kvůli tomu, že nejste zdejší. Data o zákazníkovi, která v on-line světě obchodníci snadno zjistí, nesmějí zneužívat k jeho diskriminaci,“ uvedl Tomáš Petrů z firmy oXyShop, která je dodavatelem e-commerce řešení.

Nařízení definuje tři pravidla, kterými by se měli obchodníci od prosince řídit. První se týká přístupu na stránky a zákazu přesměrování. Pokud si zákazník bude chtít prohlédnout zboží v zahraničním e-shopu, nesmí mu obchodník blokovat přístup jen proto, že není ve stejné zemi. V současnosti se stává, že e-shop automaticky přesměruje klienta na stránky v jeho jazyce kde jsou ale často i vyšší ceny. Nová pravidla neřeší cenu dopravy, obchodník ale musí prezentovat možnosti doručení jasně, aby je spotřebitel mohl porovnat.

Další dvě pravidla se pak týkají nastavení stejných obchodních a platebních podmínek. Pokud si zákazník ze Slovenska objedná zboží na českou adresu, musí vůči němu český obchodník uplatnit stejné podmínky, jako kdyby si zboží objednával Čech. Stejně tak nesmí on-line podnikatelé diskriminovat zákazníky kvůli tomu, kde mají svůj bankovní účet nebo odkud pochází jejich platební karta.

Evropská komise přišla s tímto návrhem již v roce 2016, po zjištění, že k zeměpisnému blokování dochází na 63 procentech všech zkoumaných internetových stránek. Ukázalo se, že v roce 2015 umožnilo přeshraničním zákazníkům dokončit nákup méně než 40 procent webů. Nařízení letos v únoru schválila Rada Evropské Unie. Zhruba před rokem se pak na rámci dohodly shodly členské země EU se zástupci Evropského parlamentu.