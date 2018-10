Epson může být vyšetřován za aktualizaci, která blokuje cizí náplně

Zisk výrobců tiskáren se odvíjí nejen od prodeje těchto zařízení, možná významnější podíl na tom má i prodej náplní. I proto se firmy snaží všemi možnými způsoby zamezit tomu, aby se v tiskárnách daly používat náplně jiných výrobců a to buď včetně kazety, nebo jako doplnění do prázdné kazety.

Boj je to dlouhý. A nyní se zdá, že se v tomto boji společnosti dopouštěly ne vždy fér jednání. Alespoň si to myslí organizace Electronic Frontier Foundation (EFF), která se zabývá ochranou soukromí. Tento měsíc podala podnět texaskému státnímu zástupci, aby prošetřil událost, ke které došlo zhruba před necelým rokem. Tehdy společnost Epson vydala aktualizaci firmwaru tiskáren, po jejímž nainstalování byly zablokovány tonery třetích stran.

Právě to, že si zákazník pořídí zařízení, které má deklarovanou funkčnost, ale následně je výrobcem omezena, může být problém. Stačí, aby si uživatel stáhnul aktualizaci, od které si slibuje nové funkce, a následně může vyhodit náplň, která mu ještě před chvílí fungovala. Pokud by výrobce deklaroval již při prodeji, že tiskárna má ochranu proti používání jiných náplní, pak by to problém nebyl.

Společnost Epson v tom není sama, stejný princip použila v roce 2016 například firma HP u řad HP OfficeJet, OfficeJet Pro a OfficeJet Pro X. U ní se tato aktualizace tvářila jako bezpečnostní. To zase mohlo odradit uživatele od instalace opravdových bezpečnostních aktualizací. Firma nakonec podlehla tlaku uživatelů a možnost používat cartridge třetích stran povolila.