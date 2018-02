Nejšťastnější americká stíhačka. Pilot ji opustil, a tak přistála sama

Ve sbírkách Národního muzea letectva Spojených států amerických (National Museum of the United States Air Force) na Wright-Pattersonově letecké základně u města Dayton v Ohiu se nalézá mnoho zajímavých exponátů. To samozřejmě není u tak rozsáhlých leteckých svatostánků nic neobvyklého, v tomto případě však není řeč pouze o zajímavých exponátech po stránce typové, ale také o nevšední historii některých konkrétních exemplářů, než zde po završení své kariéry spočinuly.

Zajímavou historii má například prezidentská verze dopravního čtyřmotoráku Douglas C-54 Skymaster, tedy letoun VC-54C zvaný Posvátná kráva. Na palubě této krávy podepsal prezident Truman zákon, na jehož základě vzniklo samostatné americké letectvo USAF. Nemenší pozornost si zaslouží i MiG-15bis, se kterým v září 1953 ulétl za svobodou severokorejský pilot No Kum-sok. Dnes se však podíváme na přepadovou stíhačku Convair F-106A Delta Dart sériového čísla 58-0787 s příběhem takřka neuvěřitelným.

Zázračné přistání v Montaně

Bylo 2. února 1970 a na mrazivém nebi nad Montanou probíhal cvičný vzdušný boj tří stíhaček F-106A ze 71. stíhací přepadové perutě (Fighter-Interceptor Squadron) dislokované na letecké základně Malmstrom u města Great Falls. Dnes už na této základně sídlí „pouze“ 341. raketové křídlo s mezikontinentálními balistickými střelami Minuteman III. Samotná sila s celkem 200 kusy těchto střel se samozřejmě nenachází na letišti, ale jsou rozeseta v montanských dálavách východně a jihovýchodně od letiště až do vzdálenosti 150 km k obci Vinifred; jinak první střely Minuteman I se zde vyskytly v létě 1962 a v současnosti je 341. raketové křídlo jednou a dokonce nejdůležitější z celkem tří podobných jednotek.

Ale dost bylo mezikontinentální raketové vložky, zpět do kokpitů přepadových stíhaček. Cvičného souboje se měly původně účastnit čtyři stroje v konfiguraci dva proti dvěma. Jenže Tom Curtis, vedoucí jedné z dvojic, měl smůlu, protože letounu jeho wingmana (chcete-li čísla) Larryho Mc Bridea se těsně před vzletem uvolnil přistávací padák, což ho z následujícího vzdušného programu nekompromisně vyloučilo. A tak to mohlo vypadat, že si na majoru Curtisovi jeho protivníci, kapitán Gary Foust a major Jim Lowe, s chutí smlsnou.

Cvičný manévrový vzdušný boj (ano, i ten mohl být náplní tréninku přepadových stíhačů) tří F-106A se odehrával v oblasti asi sto kilometrů severovýchodně od základny. I když „odehrával“ asi nebude ten správný výraz, protože se vlastně nestihl ani pořádně rozehrát. Obě strany se na sebe vrhly ze vzdálenosti 30 až 40 km na vstřícných kurzech a vzápětí přešel souboj do manévru vertikální nůžky, kdy se mazaný lišák Curtis snažil dostat za Fousta, což platilo i obráceně.

Manévr je vynesl až do výšky 11,5 kilometrů , když Foustův stroj spadl do nebezpečné a mezi piloty veskrze nepopulární ploché vývrtky. Marně se pilot snažil získat zpět kontrolu nad letounem. V zoufalém pokusu sklopit čumák dolu a převést tak nejprve plochou vývrtku na klasickou nakonec rozevřel brzdící štíty na zádi a vypustil přistávací padák, což na něho křičel do rádia spolubojovník Lowe pozorující to divadlo z bezpečí svého stroje. Ale vypuštěný přistávací padák se při ploché rotaci hned zachytil za kýlovku.

Nezbývalo než opustit stroj pomocí vystřelovacího sedadla. Když se Foust vystřelil, nacházel se ve výšce 4,3 km nad mořem (podle jiných zdrojů 3,7 km), výška nad tamním horským terénem se uvádí 2,5 km. Pravděpodobně kombinace všech nestandardních vlivů, tedy výstřel sedačky, chybějící překryt kabiny a rozevřené brzdící štíty, měla na svědomí sklopení přídě letounu k zemi, následné samovolně vybrání vývrtky a přechod do sestupného letu pod mírným úhlem. Té závěrečné fázi hodně pomohlo i nastavení ovládacích ploch na křídle do konfigurace pro vzlet, navíc motor běžel pouze na volnoběh (to vše ještě předpisově provedl Foust před svým vystřelením). Dokonce se oddělil přistávací padák, to opět celé situaci jenom prospělo.

Když Jim Lowe uviděl manévr opuštěného stroje a jak si to šine v nízké výšce vstříc novému dobrodružství, opět neudržel na uzdě své poradenství a vykřikl na Garyho, ať se rychle vrátí do letadla. To samozřejmě nemělo žádného smyslu, vždyť chudák Gary na padáku ho už neslyšel.

Convair F-106A Delta Dart, sériového čísla 58-0787, přistál 2. února 1970 bez pilota na zasněženém poli v Montaně.

F-106 bez pilota pozvolna klesala směrem k rovinatým polím, pryč od nebezpečného horstva. Nedaleko Big Sandy na jednom takovém šikovném pšeničném poli, tedy v zimě už dávno sklizeném a naštěstí pokrytém sněhem, přistála hladce na břicho.

Vykulený farmář, který se zde chtěl možná projet na běžkách či jen zašít před farmářkou, poslal na neočekávanou stíhačku místního šerifa. Ten tam byl cobydup. Nejdřív omrkl trysku stále běžícího motoru, pak se naklonil přes bok do kabiny a viděl, že i výkonný radar stále pracuje, jako by se nechumelilo. Situace to byla vskutku prekérní, před letadlem za letadlem nikdo nesměl stát.

Šerif se tedy spojil se základnou, ať mu poradí, co s tím. Ze základny mu poradili celkem logicky, ať počkají, než dojde stroji palivo. A tak si tam ten motor spokojeně „běhal“ ještě jednu a tři čtvrtě hodiny.

Když později dorazili na místo technici ze základny, nestačili se divit, v jak dobrém stavu ta F-106 celou anabázi se samovolným přistáním přečkala. Drobná poškození utrpěly pouze duralové plechy potahu spodní části trupu a dveře pumovnice. Stroj stačilo částečně rozebrat, per partes dopravit k nedaleké železnici, naložit na přistavený plošinový vůz a odeslat na opravu.

Pohled na rozevřené brzdící štíty, uvnitř je patrné i pouzdro přistávacího padáku. Poškození utrpěly pouze duralové plechy potahu spodní části trupu.

A jak dopadl Gary Foust? Toho, sneseného na padáku do neznámé divočiny přilehlých hor, nakonec zachránili a do civilizace přivezli indiáni. Ne však na koních, ale na sněžných skútrech.

Po opravě se stíhačka na kratší dobu vrátila ke své jednotce. Když byla tato jednotka transformována na 71. stíhací taktickou peruť vyzbrojenou Phantomy, převzala inkriminovanou F-106A do své výzbroje 49. stíhací přepadová peruť ze základny Griffiss ve státě New York (základna Griffiss byla v roce 1995 zrušena a přeměněna na menší mezinárodní civilní letiště).

Po skončení aktivní kariéry putoval letoun F-106A čísla 58-0787 do již v úvodu zmiňovaného muzea USAF v Daytonu, kde si ponechal označení 49. perutě, ale fanoušci tohoto legendárního stroje by samozřejmě přivítali uvedení jeho podoby do doby služby u 71. perutě, kde se mu povedl husarský kousek s přistáním doslova bezpilotním.