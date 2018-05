Facebook zvažuje spuštění vlastní kryptoměny. Dočkáme se Facecoinu?

Minulý týden jsme psali o velké restrukturalizaci Facebooku, když Mark Zuckerberg provedl největší zaměstnaneckou rošádu od založení. Vznikla mimo jiné i malá divize na studování technologie blockchain. Nyní server Cheddar informuje, že největší sociální síť připravuje v zákulisí vlastní kryptoměnu.

Platforma má miliardy uživatelů a spuštění vlastního digitálního platidla by mohlo otřást trhem kryptoměn. Platit by se s ní mělo přímo na této sociální síti.„Podobně jako jiné společnosti hledá Facebook způsoby, jak blockchain využít. To bude úkol nového týmu, nemám k tomu co víc sdělit,“ mlží mluvčí sítě.

Facebook přitom technologii blockchain, na které běží kryptoměny, studuje už rok. Až teď ovšem vznikl specializovaný tým. Kontrolu nad ním převzal David Marcus, který je bývalým šéfem PayPalu a v prosinci se přidal na palubu CoinDesku, jedné z nejznámějších kryptoměnových burz.

Cheddar informoval, že reálné spuštění podobného platidla bude trvat zřejmě roky a že Facebook neplánuje ICO, prvotní veřejnou nabídku měny ke koupi.