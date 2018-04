Tajná pravidla „cenzury“ Facebooku jsou nyní veřejná. A lze se i odvolat

„Konverzace, které se odehrávají na Facebooku, jsou zrcadlovým obrazem různorodosti komunity tvořené více než dvěma miliardami lidí. Lidé spolu komunikují nehledě na geografické a kulturní hranice a v desítkách jazyků,“ píše se v pravidlech, které dnes zveřejnila společnost Facebook.

Stránka s přehledem pravidel pro odebírání příspěvků z Facebooku.

Poprvé tak sociální síť zveřejnila plné znění pravidel, jimiž se její zaměstnanci řídí při odstraňování tzv. nebezpečného nebo závadného obsahu. V minulosti měli uživatelé nejrozšířenější komunikační platformy jen povšechné informace o tom, jaké jsou limity pro zveřejňování problematického obsahu, například užívání drog, nenávistných projevů nebo sexuálního násilí. Nyní mají na webu Facebooku k podrobnějším interním pravidlům firmy přístup.

Pravidla pro posuzování už nejsou tajná

„Na Facebooku byste měli vědět, kudy vedeme červenou čáru oddělující, co už není OK,“ prohlásila viceprezidentka firmy Monika Bickertová. Společnost je častým terčem kritiky zahraničních vlád a organizací chránících lidská práva, že nedostatečně zamezuje projevům nenávisti a nebrání tomu, aby sociální síť zneužívali teroristé a pachatelé sektářského násilí. Na druhé straně kritizují jiní uživatelé, že je Facebook příliš puritánský co se týče nahého těla nebo že nebere v úvahu kontext, když přijde na zpravodajské či historické články. Mark Zuckerberg, šéf Facebooku, zase v americkém Kongresu čelil kritice ohledně toho, jak Facebook v USA potlačuje konzervativní názory (více v našem článku).

Právo na názor (citace z Komunitních pravidel Facebooku)

Právě těmto výtkám chce Facebook čelit transparentností a otevřeností: „Zveřejňujeme detailní interní předpisy toho, jakým způsobem Facebook posuzuje obsah,“ řekla redakci Technet.cz Siobhan Cummiskey, která odpovídá za pravidla pro veřejnost v regionu východní Evropy (Public Policy Manager EMEA). „Chceme zdůraznit, že na Facebooku není místo pro škodlivý obsah, a chceme lidem ukázat, jak rozhodujeme, co na Facebook patří a co ne. Věříme, že to podnítí debatu o těchto komunitních pravidlech i o tom, jak tato pravidla vylepšit.“

Komunitní pravidla sítě Facebook podrobně popisují jednotlivé typy obsahu. Každá kategorie je opatřena detailním komentářem. Mezi zakázaný obsah například patří obtěžování a šikana, informace získané od hackerů, distribuce drog, prodej střelných zbraní nebo návody k sebevraždám.

Pravidla pro obsah na Faceboku (příklady) Odstranit Ponechat Násilí věrohodné výhrůžky násilím, věrohodné výzvy k násilí, návod na výrobu zbraní či výbušnin, verbování do teroristických organizací, vyobrazení a propagace zločinu, koordinace násilného útoku informace o násilném útoku, obecné výzvy k násilí, informace o teroristické organizaci, informace o zločinu, satira, debata o zločinu Zakázané zboží prodej nelegálních drog, návod na výrobu nelegálních drog, prodej marihuany, osobní prodej střelných zbraní a výbušnin alkohol, tabák, oficiální obchod prodávající střelné zbraně (od 21 let) Nahota a sex Dětská nahota, nahota bez souhlasu, sexuální služby, sexuální akty, odhalené genitálie, odhalená ženská ňadra Nahota jako forma politického protestu, nahota v kontextu upozornění na nemoc, kojení, fotografie uměleckých děl zobrazujících nahé tělo Šikana Šikanování, výhrůžky, stalking Upozornění nebo debata o šikaně Projevy nenávisti přímý útok na lidi na základě tzv. chráněných rysů, tedy rasy, etnika, národnosti, náboženského přesvědčení, sexuální orientace, pohlaví, genderové identity nebo vážného tělesného postižení či choroby, výzvy k vyloučení a segregaci kritika násilí, sdílení nenávistného projevu s cílem upozornit na něj, satira a ironie, společenský komentář Spam Komerční spam, falešné reklamy, zavádějící výzvy k „lajkování“ Reklamy, komerční informace Autentická komunikace Komunikace pod falešnou identitou, vydávání se za někoho jiného Parodie, pseudonym Autorská práva Obsah porušující autorská práva Vlastní dílo, sdílení cizího díla s příslušným souhlasem, odkazy Nepravdivé zprávy (Facebook neodstraňuje, ale za určitých okolností omezuje jejich dosah) Nepravdivé zprávy, falešné zprávy, parodie, názorové zprávy

Uživatelé mají možnost odvolání

Kromě popisu závadných informací nové opatření zároveň poprvé umožňuje uživatelům, aby proti odstranění nežádoucího obsahu protestovali a žádali o přezkoumání. Dosud se tato možnost vztahovala většinou jen na likvidaci celých účtů. Pokud bude odebrána fotka, video či konkrétní příspěvek, na profilu uživatele se objeví tlačítko s žádostí o přezkum. Pokud uživatel požádá o přezkoumání, Facebook daný obsah znovu prověří, a to do 24 hodin. V případě chyby bude potom odebraný obsah obnoven a nahlašovatel na to bude upozorněn.

Bickertová agentuře Reuters řekla, že firma pravidla pro odebírání závadného obsahu průběžně mění, mimo jiné i díky doporučení více než stovky expertních organizací z oblasti boje s terorismem, zneužívání dětí a dalších. O změnách příslušné orgány Facebooku diskutují každé dva týdny, řekla Bickertová.

„Cenzoři“ Facebooku pracují podle agentury AP ve čtyřiceti jazycích, problematický obsah, na který jsou upozorněni, by měli většinou odstranit do 24 hodin, i když formální časový limit firma nemá.

Když jde do tuhého, komunikuje Facebook přímo s policií

Existují případy, kdy Facebook nežádoucí obsah nejenom odstraní, ale podniknou i další kroky. Jedním takovým je přímé a důvěryhodné ohrožení života, například případ, kdy někdo na Facebooku zveřejní důvěryhodnou výhružku jiné osobě, případně když někdo vyhrožuje sebevraždou. „Při rozhodování, zda je hrozba věrohodná, můžeme taky zvážit dodatečné informace, třeba veřejnou viditelnost a zranitelnost dané osoby. Pokud existuje vážné fyzické ohrožení nebo přímé ohrožení veřejné bezpečnosti, odebereme na základě vlastního uvážení obsah, zablokujeme účty nebo se obrátíme na bezpečnostní složky,“ stojí v komunitních zásadách.

Když dojde Facebook k závěru, že je něčí život v ohrožení, proaktivně spolupracuje s místní policií.

Jak vypadá takové komunikace s bezpečnostními složkami v praxi, na to jsme se zeptali Siobhan Cummiskey. Zajímalo nás především, jaké informace v takovém případě Facebook zvažuje. „Pokud najdeme informace o důvěryhodné hrozbě, záleží na konkrétní situaci. Bereme v potaz polohu daného člověka, provádíme podrobné interní vyšetřování a pokud dojdeme k závěru, že je situace vážná, využíváme veškeré informace, které máme. Bezpečnost je naprostou prioritou.“

„Pokud dojdeme k závěru, že je v ohrožení něčí život, komunikujeme s místní policií,“ pokračovala Cummiskey. „Máme předpisy ohledně toho, co sdílíme a za jakých okolností. Když jde o život, proaktivně sdílíme s policií vše, co může vést k záchraně života. Policie také může žádat Facebook o informace v jiných případech, taková žádost a le prochází schvalovacím procesem.“

Aktualizace: Článek jsme rozšířili o citace a doplnili jsme stručný přehled komunitních pravidel Facebooku. Doplnili jsme odkazy na související informace.