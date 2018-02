S Teslou a Bowiem do vesmíru. Zopakujte si celý start Falconu Heavy

V úterý ve 21:45 našeho času se do vesmíru vydala raketa Falcon Heavy, nejsilnější a největší nosič současnosti. Dopadl...

Společnost SpaceX by měla v úterý 6. února v 19:30 našeho času provést premiérový start své nové rakety Falcon Heavy....

Zlevní vesmírné lety na desetinu? Zkoušky nové technologie se daří

Americká firma SpaceX chce desetinásobně zlevnit létání do vesmíru Její stroj by měl po vynesení nákladu sestoupit do...