Malý chytrý reproduktor od Googlu nahrával úplně vše. Firma ho opravila

Redaktor Artem Russakovskii ze serveru Android Police objevil při testování minulý týden uvedeného miniaturního chytrého reproduktoru Google Mini Home, jednu nemilou funkci. Poté, co chytrého asistenta od Googlu nějakou dobu používal a posléze si nechal zobrazit historii své interakce se zařízením, nestačil se divit. Zařízení totiž nahrávalo vše, co se kolem něj šustlo, a ukládalo to na servery Googlu.

Novinář se následně obrátil na firmu se žádostí o vysvětlení, zda je to funkce, nebo chyba systému.

Posléze se mu dostalo odpovědi, že je to opravdu chyba, která podle šetření firmy postihla několik tisíc těchto zařízení. Podle Googlu totiž systém špatně vyhodnocoval dotykové ovládání, které má při delším stisknutí aktivovat hlasové ovládání. Home Mini si totiž myslel, že je na dotykovou plošku neustále tlačeno, a chytrý reproduktor tak byl neustále aktivní.

Google následně vydal aktualizaci, která zabránila aktivovat hlasové ovládání dlouhým držením dotykové plochy u všech přístrojů Home Mini.

