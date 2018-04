Huawei představuje budoucnost všeho. Komunikace, energetiky i měst

V rámci konference HAS 2018 představuje Huawei vybraným novinářům a analytikům z celého světa své vize budoucnosti především v oblasti telekomunikací a chytrých měst. Nasazuje umělou inteligenci do vlastních cloudových řešeních i přístrojů včetně stávajících mobilních telefonů a energetické sítě. Kombinuje ji s rozšířenou realitou a samozřejmě 5G sítí. Cílem je plně propojený inteligentní svět. V případě čínského giganta není nutné vnímat toto marketingové prohlášení jako příliš nadsazené.

Dravost firmy je vidět na každém kroku. Jen za loňský rok Huawei investoval do výzkumu a vývoje 89,7 miliard juanů (291,2 miliard korun). Je to pochopitelné. Z pohledu úřadujícího předsedy představenstva Erica Xu (v rámci firemní politiky nejvyšší představitelé pravidelně mění své pozice) trh s mobilními telefony začíná pomalu stagnovat a na druhou stranu s přicházející sítí páté generace jsou zatím spojeny především náklady na její zavedení. Přijetí zákazníky a z toho plynoucí zisk jsou nejisté.

Eric Xu, úřadující předseda představenstva Huawei na konferenci HAS 2018 v Šen-čenu.

Xu na konferenci připomněl firemní odhad odvětví do roku 2025 nazvaný Huawei Global Industry Vision 2025. Ze zprávy lze vyčíst, že zatímco v letošním roce jsou na naší planetě čtyři miliardy lidí bez připojení k internetu a ještě o miliardu víc ani nemá chytrý mobilní telefon, v roce 2025 bude 6,5 miliardy uživatelů mobilních telefonů a celkem 8 miliard smartphonů.



AI zatím v plenkách, ale za sedm let ...

Firma odhaduje, že v roce 2025 bude průměrná mobilní spotřeba dat na uživatele a den jeden gigabajt. Pro srovnání, dnes je to 0,03 GB a 40 % uživatelů mobilních telefonů vůbec nemá přístup k internetu. Za sedm let už by se mělo k internetu přes mobil pravidelně připojit 80 % uživatelů.

Co všechno umí 5G síť se zkoušelo i v Praze Jak přesně bude 5G fungovat, co teoreticky přinese zákazníkům a co znamená po stránce technologické, si můžete přečíst v tomto článku. V pražských Petrovicích proběhl nejrozsáhlejší test technologie Massive MIMO v kontinentální Evropě. Ta poslouží k rozvoji stávajícího LTE i verze LTE-Advanced Pro a zejména budoucí 5G sítě. Test provedl T-Mobile ve spolupráci se společností Huawei.

Test mMIMO v Petrovicích

V roce 2025 by mělo být k internetu připojeno také až 40 % všech nově vyrobených automobilů. Virtuální nebo rozšířenou realitu bude používat 440 milionů lidí. Zatímco dnes má přístup k vysokorychlostnímu internetu méně než 40 % domácností a pouze necelé jedno procento si užívá rychlostí 1 Gbit/s, do roku 2025 by se mělo dočkat 75 % domácností. Těch s nejméně gigabitovým připojením by mělo být 30 %. Huawei počítá, že bude v provozu až 20 miliard chytrých spotřebičů připojených k internetu. Až 12 % domácností bude využívat rovněž chytré domácí roboty.

Ještě zajímavější je pohled do firemní sféry. Například jen 13 % společností dnes podle analýzy dokáže efektivně využívat nasbíraná data. V roce 2025 by to mělo být 80 %. V roce 2018 pouze 10 % aplikací běželo v cloudu, za sedm let to bude až 85 %.

Nejrazantnější nástup očekává čínský výrobce u umělé inteligence. Podle uvedené analýzy pouze 5 % firem vyzkoušelo nějaký experiment s AI. Jen jediné procento z nich pak dokázalo díky umělé inteligenci vygenerovat zisk. V roce 2025 by přitom podíl organizací, které nějakým způsobem AI využívají, měl stoupnout na 86 %.

Zdají se vám uvedené odhady vývoje příliš optimistické? Jak se to vezme. Myčce na nádobí to do kuchyní po celém světě trvalo 100 let, ale například rozpoznávat lidskou řeč se běžně prodávané počítače naučily podstatně rychleji. Když jste v roce 1995 něco chtěli nadiktovat počítači, aby to za vás napsal, byla chybovost takového výstupu téměř 100%. Jinými slovy, převod z mluveného slova byl i v angličtině zcela nepoužitelný. V roce 2014 byla chybovost už jen 23 % a za rok poklesla na 5 %.

Co způsobilo tak rychlý pokrok? Konektivita a výpočetní výkon. Chyby a jemné nuance od jednotlivých uživatelů jsou sdíleny a systém se tak učí z chyb a úspěchů tisíců, desetitisíců či milionů uživatelů. Na stejném principu fungují i samořídící AI auta od Googlu. Sdílí mezi sebou všechny nové a neobvyklé situace a učí se.

Huawei zavádí umělou inteligenci do všech oblastí podnikání. Do cloudových řešení, telekomunikační sítě i koncových zařízení. Právě pro koncové uživatele je to nejviditelnější u nových mobilních telefonů (například u vlajkové lodi Huawei P20 Pro), kde ve fotoaparátu vylepšuje výslednou podobu snímků podle světelných podmínek, snímané scény a dalších parametrů (více zde). A tím to nekončí. Množství senzorů, kterými jsou a budou mobily a nositelná elektronika vybaveny, bude stále růst a o efektivní zpracování a vyhodnocení naměřených dat se postará právě AI.

Nejvíc chyb dělají lidé

Umělá inteligence má pomoci i stagnujícímu telekomunikačnímu trhu. Huawei pro tento případ vytvořil vlastní architekturu SoftCOM AI jejíž zapojení do sítě vytvoří autonomní síť schopnou zajistit pro uživatele vždy nejlepší spojení při nižších nákladech pro provozovatele. Razantně by podle Erica Xu měly klesnout náklady na provoz i údržbu sítě, nároky na využívání zdrojů i energetická náročnost.

Největší počet chyb, které mají za následek výpadky sítě, je podle úřadujícího předsedy představenstva způsobeno lidským faktorem. „Díky umělé inteligenci dokážeme až 70 % takových chyb odstranit,“ řekl Xu. Vlastní mobilní telefon s novým rozhraním EMUI 8.1 pro AI a pro síť páté generace (5G) chystá Huawei na druhou polovinu příštího roku. Díky AI Huawei už na výrobu jednoho kusu nepotřebuje průměrně 86 lidí jako v minulosti, ale pouze 20.

Firma už dříve začala usilovně pracovat na svém cloudovém řešení a dvojici Amazon, Microsoft tak v Asii rychle roste důstojný soupeř. Čínská společnost se navíc díky svým partnerům v Evropě (např. Deutsche Telekom) soustředí stále více i na tento trh. Zatím plánuje využití především pro expandující čínské firmy, ale řešení je otevřené pro kohokoliv. Výhodou bude lokální cloudové uložiště a s tím spojené služby.

Nasazení umělé inteligence například úřadům umožňuje využívání větších cloudových úložišť ve chvílích, kdy kvůli extrémnímu nárůstu zájmů ta lokální nedostačují. Zástupci firmy uvedli jako příklad městské cloudové řešení, které je každý rok jednorázově, ale extrémně, zatíženo například při závěrečných školních zkouškách. Kapacita je podle potřeby plynule a bez výpadků doplněna z cloudu zpravovaného konkrétní provincií.

Bez slepecké hole a bezpečně

Pro nové typy služeb, jako budou například autonomní vozidla, bude ve spojení s 5G sítí naprosto klíčová rychlost odezvy na vysílané požadavky. Jako příklad možného využití nové generace připojení v kombinaci s AI a cloudovým řešením Huawei ukázal speciální helmu pro nevidomé. Je vybavena několika kamerami a senzory, které v reálném čase majitele informují o důležitých věcech, které se kolem něj dějí.

Zařízení zcela nahradí slepeckou hůl. Převede uživatele přes přechod, informuje ho o tom, kdo a kde před ním právě stojí z jeho známých, ještě než k nim dorazí a podobně. Jakékoliv zpoždění na zaslaný požadavek by samozřejmě mohlo být fatální.

Umělá inteligence už nyní podle tvrzení zástupců společnosti pomáhá v některých čínských aglomeracích. A výsledky jsou prý viditelné okamžitě. Právě v Šen-čenu a ve městě Guandong nasadil Huawei AI v kombinaci se 4K dohledovými kamerami. Ve druhém jmenovaném městě kamery sledují provoz na vybraných 36 křižovatkách.

V daných místech se pak díky analýze dat (zaznamenané nehody, potenciálně rizikové situace, atd.) a následné optimalizaci řízení světelné signalizace snížil počet nehod o 15 % a doba potřebná k projetí dané křižovatky klesla pod 24 %. Wiliam Xu, hlavní marketingový ředitel pro strategii firmy, k tomu dodal, že lidé v dopravních zácpách stráví ročně 70 hodin. Díky umělé inteligenci by tato doba mohla ihned klesnout na 60 hodin.

V Šen-čenu, kde se odehrává i právě probíhající konference, si pak Huawei sílu AI řešení naostro vyzkoušel na městském kamerovém systému (CCTV) při hledání pohřešované tříleté holčičky.

Díky rychlé analýze záznamu i živého streamu z kamer bylo dítě pomocí softwarového rozpoznávání obličejů nalezeno během 15 hodin. Stačila fotografie dítěte dodaná rodiči. Policisté přitom vůbec nemuseli vyrazit do akce. O všechno se postaral jen kamerový systém a analytická vrstva s AI. Město má přitom 12 milionů obyvatel s hustotou zalidnění 5 800 lidí na kilometr čtvereční. Na druhou stranu je potřeba dodat, že kamery jsou zde rozmístěny na každém kroku.

Huawei hodlá AI nasadit i do energetiky. Ve spolupráci s Čínským výzkumným ústavem pro elektrickou energii plánuje celosvětově propojené a umělou inteligencí řízené využívání různých zdrojů energie v závislosti na aktuální poptávce v daném místě. Když například půlka planety spí, je zřejmé, že zde budou vznikat přebytky energie, zatímco na druhé straně mohou kapacity chybět. Pro nenadálé špičky se dají využít i rychle regulovatelné zdroje energie, například větrné elektrárny.

Vize “energetického internetu” podle Huawei.

Energetická soustava bude v budoucnosti čelit různým novým výzvám včetně rostoucího počtu elektromobilů. Ty se budou pohybovat po městě a je možné, že v jeden okamžik jich bude potřeba větší počet rychle nabít. I na to bude muset být síť připravena a prvky umělé inteligence by měly umět přetížení a případným výpadkům v takovýchto případech umět předcházet. Huawei dokonce plánuje, že pro tento účel spustí jakýsi „energetický internet“. Více je vidět z přiloženého snímku.



Další podrobnosti o svých plánech představí Huawei na konferenci Huawei Connect na podzim v Šanghaji.

Cestu na konferenci redaktorovi zprostředkovala společnost Huawei.