T-Mobile v Praze testoval technologie pro 5G sítě, byli jsme u toho

Zkouška byla unikátní svým rozsahem. Probíhala totiž dva měsíce (leden a únor 2018) v reálném prostředí pražských Petrovic. Antény byly umístěny tak, jak by byly instalovány během ostrého provozu. Osm měřicích aut s telefony Samsung Galaxy S8 a další technologií pak křižovalo ulice a vyhodnocovalo kvalitu spojení.

Test pochopitelně probíhal v rámci stávající 4G sítě, kdy operátor z 2,6GHz spektra vyčlenil 10 Mhz pro klasickou LTE technologii a 10 MHz pro mMIMO. V každém autě byly vždy dva výše jmenované telefony - jeden přijímal LTE, druhý signál přes antény s mMIMO.

Zjednodušeně lze říci, že technologie mMIMO (MIMO je zkratkou z anglického Multiple Input Multiple Output – více vstupů / více výstupů) násobí kapacitní zdroje, což uživatelům zvyšuje přenosové rychlosti. V případě současného LTE jedna anténa pokryje určité území a podle toho, kolik se na něm nachází zařízení, tak si rozdělí datový tok. Bude-li například v daném pásmu propustnost 100 Gbit a v dosahu 100 zákazníků, každý bude mít v ideálním případě 1 Gbit. S mMIMO anténou dostane každý svých 100 Gbitů, navíc s ultranízkou latencí. Samozřejmě, jakou rychlost bude mít uživatel reálně k dispozici, bude záležet na rychlosti připojení dané základnové stanice k datové síti.

Aktivní anténa pro mMIMO technologii totiž obsahuje desítky až stovky takzvaných dipólů (modul s přijímačem a vysílačem). Každé zařízení v dosahu se tak napojí na vlastní „paprsek“ (beam) a využívá celé pásmo. Massive MIMO tedy nepokrývá celé vybrané území (elipspvitě šířeným signálem jako LTE), ale vysílá pouze úzké paprsky ke konkrétním cílům.

Má to samozřejmě své limity. Síť s aktivními anténami s mMIMO musí být výrazně hustší než stávající LTE. Dosah signálu je kratší, a tak v zemích, kde už je technologie v provozu, se antény instalují například na stožáry veřejného osvětlení. To je možné díky tomu, že jsou výrazně menší než ty pro klasické LTE. Jsou však oproti nim také výrazně dražší, a to pětkrát až desetkrát podle toho, kolik anténních prvků obsahují (bývají v maticích 32×32, 64×64, 256×256, proto je také anténa čtvercová nikoliv tyčová jako u LTE). Pro plnohodnotné využití mMIMO a vůbec 5G sítě je také potřeba zužitkovat nové širší spektrum. Počítá se s centimetrovými i milimetrovými vlnami (tato pásma však teprve budou uvolněna).

Data při testu v Petrovicích proudila do Samsungu S8, který přijímal signál z mMIMO antény čtyřikrát až pětkrát rychleji oproti LTE. Dobře byl vidět i stav, kdy se u LTE ocitl telefon ve stínu a tedy bez signálu, Samsung s daty od stejně umístěné aktivní antény dál datoval vysokou rychlostí.

„Testovací provoz v síti T-Mobile pomůže nejen nám, ale celé skupině Deutsche Telekom. Sítě páté generace budou muset garantovat dostatečnou kapacitu pro každého koncového zákazníka a my na to díky zkušenostem z tohoto pilotu a nedávno oznámeným rozsáhlým investicím do optických sítí budeme připraveni,“ říká výkonný ředitel technologií a IT T-Mobile Branimir Marić.