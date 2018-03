Která je nejrychlejší nebo nejvtipnější? Šampioni ze světa kryptoměn

Říjen 2008. Ve světě praská hypoteční bublina ve vrcholící ekonomické krizi, v Evropě poprvé začíná NHL a do kin jde nová bondovka Quantum of Solace. Zraky všech se upínají k těmto událostem, zatímco jakýsi Satoshi Nakamoto představuje na stránce bitcoin.org první oficiální kryptoměnu.

Trvá téměř tři roky, než následují další podobné měny. Dnes jim říkáme altcoiny, což je zkratka pro alternativy bitcoinu (vývojový kmen virtuální rodinky si můžete projít zde). Během příštích let vznikají tisíce nových. Stovky z nich záhy zanikají, některé se transformují či slučují. V současnosti existuje přes 1 500 aktivních digitálních měn, valná část z toho obchodovatelných.

Vývojový kmen Bytecoinu.

Většina lidí jim říká kryptoměny, česká legislativa je označuje za věci, někteří ekonomové pak za spekulační nástroj. Ať tuto technologii nazvete jakkoli, kryptoměny se stávají nedílnou součástí společnosti a některé z nich se mohou pochlubit titulem „nej“.

Jenže zatímco největší zemi či nejrychlejšího běžce exaktně změříte, v kryptosvětě to není zdaleka tak jednoduché a žádné prvenství není nezpochybnitelné. Pojďme se podívat na kryptošampiony v různých kategoriích a zdůvodnit si, proč je tak těžké kryptoměny porovnávat.



1. Nejhodnotnější

Zde se odpověď zdá zřejmá. Jenže co znamená nejhodnotnější? Pokud bychom brali hodnotu jako cenu za jednu minci, bitcoin by skončil mimo medailové pozice. Vítězem by se stal 42-Coin programátora s pseudonymem Hendo (pochybný Project-X nepočítáme).

„Je jedinečný, nikdy neuvidíte celou minci. Jako byste spatřili jednorožce,“ komentuje vlastní výtvor. Inspirován Stopařovým průvodcem po galaxii a baseballistou Jackiem Robinsonem, stanovil počet mincí na 42 a 42sekundové trvání transakce.

Spíše než recesi symbolizuje tato kryptoměna varování před tzv. instaminingem, kdy si tvůrce při vzniku měny jednoduše natěží velký objem mincí s minimální energetickou a časovou náročností (jeho kritiku si můžete přečíst zde). Skript 42-coinu je rovněž napsán tak, aby při vstupu těžařských gigantů do „těžby“ se tento proces stal podstatně náročnější, a po jejich odchodu se obnoví, píše Business Insider. A cena? V době psaní článku byste za jednu minci zaplatili 46 tisíc dolarů.

Pozor na tržní kapitalizaci

Cena jednoho bitcoinu oproti tomu nyní osciluje kolem 11 tisíc dolarů (cca 225 tisíc korun). Jako nejhodnotnější měna se skloňuje kvůli tržní kapitalizaci, tedy celkovou hodnotou všech dosud vytěžených mincí. Tuto nominální hodnotu ovšem musíme brát orientačně a s rezervou, protože skutečné číslo je podstatně zkreslené.

U kryptoměn se jejich tržní kapitalizace uvádí v dolarech. Jenže naprostou většinu digitálních platidel si nepořizujete za reálné peníze, ale jiné kryptoměny. Skutečná hodnota je tedy vzájemně provázaná. Jak by se to projevilo v praxi?

Co je kryptoměna? Decentralizovaný systém pro výměnu šifrovaných zpráv, který lze použít mimo jiné k virtuálním finančním transakcím.

Například litecoin má nyní tržní kapitalizaci 11 miliard dolarů. Jakmile by se držitelé jediného procenta litecoinů spontánně rozhodli pro převod na dolary, jeho cena by velice pravděpodobně okamžitě zareagovala velkým poklesem. „Co se týče jiných kryptoměn, většina velkých pohybů kurzů je provázných. Když rychle stoupne nebo klesne výrazná kryptoměna, většinou aspoň krátkodobě stoupnou či klesnou i ty ostatní,“ myslí si programátor a filmový kritik František Fuka, který se o kryptoměny dlouhodobě zajímá.

Ředitel Liberálního institutu a expert na kryptoměny Dominik Stroukal vysvětluje podobnost v reálné měny: „Kdyby spadla důvěra v kryptoměny, nebudou mít žádnou hodnotu. To samé ale platí u dolaru. Otázkou zůstává, co z toho je pravděpodobnější.“



Virtuální číslo tržní kapitalizace je ohromně volatilní a závisí na trpělivosti a víře držitelů. Proto se celková hodnota altcoinů často vyjadřuje v bitcoinech a ta se od dolarové mnohdy výrazně liší. I kdybychom však hodnotu v reálných penězích brali za danou, bude ve skutečnosti nižší.

Ztratit můžete i bitcoin

Na internetu jste mohli zachytit zprávy, jak někdo vyhodil harddisk se soukromým klíčem k tisícům bitcoinů nebo mu byl zcizen počítač s jedním ze zabezpečovacích klíčů. Podle detailní analýzy blockchainu společností Chainalysis je nenávratně ztraceno více než tři miliony bitcoinů, tedy zhruba pětina z oběhu. Nutno podotknout, že odhad zahrnuje i milion „prvních“ bitcoinů vytěžených zakladatelem Satoshim, jehož identita je stále neznámá.

Demografie Bitcoinu. Kdo jsou jeho držitelé?

U neetablovaných kryptoměn může být hodnota zkreslena majoritním držitelem (nazývaným velrybou). Zatímco na akciových trzích, pro něž termín tržní kapitalizace vznikl, fungují brzdné mechanizmy jako transparentnost či limity objemu transakcí, u decentralizovaných kryptoměn na mnoha burzách nic podobného neexistuje.

Pokud bude anonymní velryba (často autor, který si na začátku vytěží velké množství mincí) držet svůj podíl mimo burzy, celková hodnota bude zkreslená a svým příchodem může držitel cenu drasticky ovlivnit.

Bitcoin má ovšem vyvinutou komunitu bdící nad transakcemi i systémem a miliony držitelů. Se svými 186 miliardami dolarů by i při úvaze s pár miliony ztracených mincí neměl konkurenci a pokud přistoupíme na dolarové vyjádření hodnoty, z tohoto ohledu ho skutečně můžeme označit za vítěze.

2. Nejanonymnější

Bitcoinu se mnohdy vyčítala netransparentnost. Srdce bitcoinu, tzv. blockchain si můžete zjednodušeně představit jako veřejnou účetní knihu, v níž si může každý listovat a procházet uskutečněné transakce. Například pomocí nástroje Blockchain.info se můžete podívat na transakce na účtu projektu Tor.

Všechny transakce v historii bitcoinu lze bez omezení procházet

Jednou z prvních reakcí na tuto otevřenost bylo vytvoření měny dash (ve vývojovém stromě pod svým původním názvem darkcoin), která měla mít oproti bitcoinu rychlejší a jen velice těžko dohledatelné transakce. S vylepšením později přišel zcash s takzvanými „důkazy s nulovou znalostí“ (v angličtině zero-knowledge proof). O co jde?

Představte si, že jste Mirek (odesílatel transakce) a máte barvoslepého kamaráda Bořka (příjemce transakce). Mirek ukáže Bořkovi žlutý a červený míček a řekne, že jsou jiné (posílá transakci). Bořkovi připadají míčky stejné a nevěří mu. Mirek ho chce tedy přesvědčit, že jsou různobarevné (že transakci poslal), aniž by ovšem prozradil, který míček je který.

Bořek proto vezme každý míček do jedné ruky, na chvíli je schová za záda, pak je znovu Mirkovi ukáže. Zeptá se jej, jestli míčky za zády prohodil. Pokud Mirek nekecal a míčky jsou skutečně různobarevné (transakci poslal), není pro něj problém to poznat. Klidně tisíckrát po sobě. Pokud ovšem Mirek lhal a míčky jsou stejné (transakci neposlal), má pouze poloviční šanci prohození míčků za zády poznat. S každým opakováním se jeho možnost úspěchu snižuje a po tisíci pokusů je taková šance prakticky nulová (technologie využívá takzvaného Yaouva problému milionářů).

Jak to vypadá v praxi? Odesílatel, který vlastní množství měny, vygeneruje spolu se zašifrovanými daty řetezec. Ten obsahuje i tzv. nullifier, který označí tokeny za použité, čímž se zabrání jejich znovupoužití.

Díky tomu jsou transakce zcash anonymní a identity subjektů nedohledatelné. Ta ovšem není nastavena defaultně a naprostá většina převodů probíhá bez zabezpečení. Dnes existují kryptoměny jako verge či PIVX, které se prezentují jako podstatně anonymnější. Ovšem adept na vítěze této kategorie se jmenuje monero.

Platidlo černé ekonomiky

Slovo monero znamená v jazyku esperanto mince. Díky použití technologie CryptoNote spadá do rodiny bytecoinu, historického konkurenta bitcoinu. K zabezpečení využívá decentralizovaná měna monero hned několik nástrojů. Prvním jsou takzvané „prstenové podpisy“, kdy je identita odesílatele smíchána s dalšími držiteli tak, že se jeví všechny stejné a příjemce nerozpozná skutečný protějšek. Monero dále používá systém důvěrných transakcí (RCT), které skryjí hodnotu převodu a vymažou spojení subjektů.

Vysvětlení RCT transakcí (video: getMonero.org, anglicky):

Pro převod poskytuje monero i jednorázový veřejný klíč, náhodně vygenerovaný ze dvou klíčů peněženky. Pokud by se vám zabezpečení zdálo nedostatečné, kryptoměna podporuje prohlížeč Tor i síť I2P. Díky širší známosti a vysoké tržní kapitalizaci slouží monero i jako prostředek směny černé ekonomiky na darkwebu, například AlphaBay či dříve Oasis.

Na poli digitálních měn se objevuje nováček spectrecoin, který slibuje, že se stane nejanonymnější měnou. Jak obstojí v praxi, na to si teprve budeme muset počkat.

3. Nejsnadnější na těžbu

O energetické náročnosti bitcoinu se již napsalo hodně. Roční spotřeba na těžbu se srovnává s některými státy a ověření jediné transakce vyžaduje stejně energie jako 465 tisíc plateb VISA kartou.

Srovnání energetické spotřeby států s Bitcoinem.

Většina ostatních virtuálních platidel je na tom z hlediska těžby podobně, říká Stroukal. „Z klasických kryptoměn je energeticky náročná v konečném stavu každá stejně, ale vznikají alternativy, které jsou „zelenější“. Naneštěstí mají ale potom jiné problémy, ta masa elektřiny jim chybí.“



Otázka by mohla znít, kterou měnu se vyplatí těžit nejvíce. Odpověď se však bude měnit s hodnotou daného platidla. Některé vytěžíte velmi jednoduše na prehistorickém notebooku, ale vyděláte si tím miliontiny centu.

Z hlediska výdělečnosti je podle serveru coinwarz.com aktuálně nejvýhodnější těžit měnu spots, která zaznamenala po 8. únoru prudký propad náročnosti těžby. Následují ethereum a zcash. Zobecnit, která měna se těží nejsnadněji, ovšem nelze.

„Různé kryptoměny mají různé algoritmy těžby a pro různé algoritmy je různý hardware různě výhodný. Pro kryptoměnu X je GPU za 500 dolarů dvakrát výhodnější než CPU za 500 dolarů. Pro kryptoměnu Y je to naopak,“ vysvětluje Fuka.

Těžba navíc dávno neprobíhá jen na počítačích. Hackeři si nacházejí stále další cesty a přístroje, které mohou využívat k tomuto způsobu vydělávání. Útokům čelí televize, systémy automobilky i reklamy na YouTube.

Za zmínku v tomto oddíle stojí electroneum, které nedávno spustilo mobilní aplikaci na těžbu. Platidlo s logem blesku vzniklo jako mobilní kryptoměna a běží na vlastním blockchainu s CryptoNote, podobně jako monero. V současnosti má podle vlastního prohlášení 130 milionů uživatelů.

4. Nejrychlejší

Data o rychlostech transakcí nejsou k dispozici u všech kryptoměn. Z tohoto ohledu nelze určit vítěze s jistotou, ovšem ze známých digitálních platidel je nejrychlejším XRP používaný v síti Ripple.

Server HowMuch.net publikoval srovnání pěti největších kryptoměn podle celkové hodnoty s kartami Visa a platebním systémem PayPal. Suverénním vítězem se stala Visa s 24 tisíci transakcí za sekundu.

Počet transakcí za vteřinu u vybraných kryptoměn a platebních systémů.

Paypal skončil se 193 převody na třetím místě. Převálcoval ho právě Ripple, který je schopen 1 500 transakcí za vteřinu. Bitcoincash, litecoin a dash se pohybují kolem padesáti, ethereum zvládne 20 a bitcoin se krčí se sedmi.

Ripple není skutečná kryptoměna. Funguje jako prostředník pro směnu měn, aktiv i komodit. Je krytý bankovními giganty jako UBS, Unicredit nebo Santander, kteří ho sami využívají. Díky tomu si drží důvěryhodnost, ale není decentralizovaný.

Na transakci není třeba těžba, ale musí se nenávratně zaplatit menší poplatek v ripple mincích (XRP) a právě ty se obchodují na burzách. Vzhledem k tomu, že autoři vytvořili 100 miliard XRP, které budou postupně uvolňovat do oběhu, a další nevzniknou, mincí bude ubývat. Na rozdíl od některých kryptoměn má XRP reálný účel - veškeré zboží či peníze, které procházejí bránami Ripplu, je ohodnoceno právě v XRP.

5. Nejvtipnější

Některé kryptoměny slouží pro pobavení a byly založeny z recese. Jiné jen vtipně znějí a tváří se vážně.

„Putincoin byl vytvořen, aby vzdával hold lidem a prezidentovi jedné z největších a nejlepších zemí na světě: Rusku!“ uvádí prohlášení jedné z nich. Navzdory tomu, že autoři oficiálně uvádějí, že je to pouze vtip, putincoin má tržní kapitalizaci přes čtyři a půl milionu dolarů. Takový trumpcoin s mottem „make crypto great again“ dosahuje aktuálně „pouhých“ 765 tisíc.

Trumpcoin se představuje (video: Trumpcoin.com, anglicky):

Existuje i potcoin pro uživatele marihuany, sexcoin má sloužit pro pornoprůmysl a našli byste i „useless ethereum token“. Že kryptoměna založená napůl z recese nemusí sloužit jen pro pobavení, ale může i pomáhat a získat velkou hodnotu, symbolizuje dogecoin.

Virtuální měna vznikla na motivy internetového meme Doge, aby fungovala jako „spropitné“ za komentáře a příspěvky na diskuzní síti Reddit. Současná hodnota? Přes půl miliardy dolarů. Díky tomu například uživatelé poslali 25 tisíc dolarů jamajskému bobovému týmu, aby se mohl zúčastnit olympiády v Soči, nebo vybrali 20 tisíc dolarů na suchem postižený region v Keni.

Jamajská dvojice sice skončila předposlední (Srbové kvůli zranění odstoupili), ovšem stala se symbolem, že kryptoměny nemusí být jen nástrojem spekulace nebo šedé ekonomiky, ale i charity.